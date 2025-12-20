Γράφτηκε ιστορία στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»: Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έσπασαν το ρεκόρ πόντων

Ένα από τα κορυφαία παιχνίδι στην ιστορία της Euroleague, και σίγουρα το ματς της χρονιάς, έλαβε χώρα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Μπασκόνια.

Οι δύο ισπανικές ομάδες έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη, που διήρκεσε 55 ολόκληρα λεπτά, αφού χρειάστηκαν τρεις παρατάσεις για να λύσουν οι αντίπαλοι τις διαφορές τους. Με τα… πολλά οι Καταλανοί ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν με 134-124 επί των Βάσκων.

Γιατί έμεινε στην ιστορία του Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

Ο εν λόγω αγώνας όμως θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο για την εξέλιξή του, αλλά και για το ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι. Κι αυτό επειδή οι δύο ομάδες σκόραραν συνολικά 158 πόντους όσο αγωνίστηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ρεκόρ κρατούσε εδώ και περίπου δύο χρόνια, από το ματς ανάμεσα στη Ρεάλ και την Αναντολού Έφες που είχε κριθεί στις τέσσερις παρατάσεις με 130-126 για τους Μαδριλένους, με συνολικά 156 πόντους.

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, με τη νίκη αυτή «πάτησε» κορυφή και είναι ισόβαθμη με τη Χάποελ, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει γυρίσει τον διακόπτη μέσα σε λίγες εβδομάδες.