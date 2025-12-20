sports betsson
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Γράφτηκε ιστορία στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»: Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έσπασαν το ρεκόρ πόντων
Euroleague 20 Δεκεμβρίου 2025 | 10:40

Γράφτηκε ιστορία στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»: Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έσπασαν το ρεκόρ πόντων

Το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις είχε ένα ιστορικό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένα από τα κορυφαία παιχνίδι στην ιστορία της Euroleague, και σίγουρα το ματς της χρονιάς, έλαβε χώρα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Μπασκόνια.

Οι δύο ισπανικές ομάδες έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη, που διήρκεσε 55 ολόκληρα λεπτά, αφού χρειάστηκαν τρεις παρατάσεις για να λύσουν οι αντίπαλοι τις διαφορές τους. Με τα… πολλά οι Καταλανοί ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν με 134-124 επί των Βάσκων.

Γιατί έμεινε στην ιστορία του Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

Ο εν λόγω αγώνας όμως θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο για την εξέλιξή του, αλλά και για το ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι. Κι αυτό επειδή οι δύο ομάδες σκόραραν συνολικά 158 πόντους όσο αγωνίστηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ρεκόρ κρατούσε εδώ και περίπου δύο χρόνια, από το ματς ανάμεσα στη Ρεάλ και την Αναντολού Έφες που είχε κριθεί στις τέσσερις παρατάσεις με 130-126 για τους Μαδριλένους, με συνολικά 156 πόντους.

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, με τη νίκη αυτή «πάτησε» κορυφή και είναι ισόβαθμη με τη Χάποελ, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει γυρίσει τον διακόπτη μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε από τις Αρχές της Τουρκίας να καταθέσει ως ύποπτος σε έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Euroleague 20.12.25

Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρήτη: Ασταμάτητες οι ροές – Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 20.12.25

Ασταμάτητες οι ροές στην Κρήτη - Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας στην Κρήτη - Οι αυξημένες ροές προς τις ακτές του νησιού ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές
Κόσμος 20.12.25

Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές

Το Μπαγκλαντές θα εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου - μια μετάβαση που πολλοί ελπίζουν ότι θα βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από σχεδόν δύο χρόνια αστάθειας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων – Κατηγορούνται για αρπαγή
Στη Θεσσαλονίκη 20.12.25

Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων - Κατηγορούνται για αρπαγή

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

Φθηνά, απλά και πρωτότυπα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Σύνταξη
Καλλιθέα: Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» – Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» - Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες

Εργαζόμενες στα καταστήματα προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού

Σύνταξη
Βόλος: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς
Αποπνικτική ατμόσφαιρα 20.12.25

Αναστάτωση στην παραλία του Βόλου όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου

Η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψε τα χειρότερα - Επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά προτού εξαπλωθεί

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Ο Πολωνός σταρ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χάνει έδαφος στο αγωνιστικό πλάνο της Μπαρτσελόνα και εξετάζει εναλλακτικές, με το MLS να εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Στη Βούλα 20.12.25

Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
