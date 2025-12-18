Ένα κοπάδι άγριων ελεφάντων έσπειρε τον τρόμο στην περιοχή Γκάτο στον νομό/καντόνι Ράμγκαρ, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κρατιδίου Ράντσι, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, μέσα σε λίγες ώρες μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ελέφαντας τραυματίστηκε από βέλος, ενώ ένας σεκιουριτάς που προσπάθησε να βγάλει σέλφι συγκαταλέγεται στα θύματα.

Οι διαδοχικές επιθέσεις του κοπαδιού, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτελείται από 8 ελέφαντες, προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους πολλών χωριών της περιοχής. Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως Αμίτ Κουμάρ Ρατζουάρ (33 ετών, ο σεκιουριτάς), Αμούλ Μαχτό (35 ετών), Κανίγια Ντεβί (85 ετών) και Σαβίτρι (65 ετών), όπως αναφέρουν οι Times of India.

Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 16:00 μ.μ. την Τρίτη . Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, μια ομάδα ανθρώπων από τις γύρω περιοχές είχε συγκεντρωθεί για να δει το κοπάδι, το οποίο ξεκουραζόταν στην άκρη του δρόμου.

Μερικοί από αυτούς πλησίασαν για να τραβήξουν selfie και φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας από τους ελέφαντες επιτέθηκε στον Αμίτ Ρατζουάρ, σκοτώνοντάς τον επί τόπου. Ο Αμίτ Ρατζουάρ σκοτώθηκε από έναν ελέφαντα ο οποίος, τον χτύπησε επανειλημμένα στο έδαφος με την προβοσκίδα του. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί η κεντρική οδός Ράμγκαρ–Κέντλα.

Η επίθεση του ελέφαντα ή των ελεφάντων σε οδηγό μηχανής και σε χωριό

Αρκετοί οδηγοί βαρέων οχημάτων που κινούνταν στο τμήμα αυτό φέρεται να εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και να έφυγαν για να σωθούν.

Τα μέλη της οικογένειας του θανόντος είπαν ότι ο Αμίτ Ρατζουάρ , ο οποίος εργαζόταν στο ανθρακωρυχείο Σαρουμπέρα, είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά τη δουλειά και αργότερα πήγε να δει το κοπάδι των ελεφάντων. Ο ελέφαντας στην συνέχεια σκότωσε τον Αμούλ Μαχτό, ο οποίος επέβαινε στην μηχανή του. Αργότερα το βράδυ, οι ελέφαντες μπήκαν ξανά σε μια κατοικημένη περιοχή.

Ακούγοντας δυνατούς ήχους τρομπέτας, οι κάτοικοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους και άρχισαν να τρέχουν. Κατά τη διάρκεια του χάους, δύο γυναίκες, η Κανίγια Ντεβί (85 ετών) και Σαβίτρι (65 ετών), ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου από τους ελέφαντες.

Να σημειωθεί πως παρότι όλοι οι ελέφαντες έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα, αν προστατεύουν μικρό, αν βρίσκονται σε περίοδο έκρηξης τεστοστερόνης (οι αρσενικοί τον χειμώνα) ή βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι πιο επιθετικοί. Οι ασιατικοί ελέφαντες θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνοι από τους αφρικανικούς. Η αρχική πηγή του βίντεο είναι άγνωστη.