17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 04:30

Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]

Μια αγέλη ελεφάντων κατηγορείται πως σκότωσε 4 άτομα σε χωριά της Ινδία σε λιγότερο από 8 ώρες. Ο ένας ελέφαντας φαίνεται σε βίντεο την στιγμή που χτυπά έναν άτυχο σεκιουριτά

Σύνταξη
A
A
Ένα κοπάδι άγριων ελεφάντων έσπειρε τον τρόμο στην περιοχή Γκάτο στον νομό/καντόνι Ράμγκαρ, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κρατιδίου Ράντσι, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, μέσα σε λίγες ώρες μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ελέφαντας  τραυματίστηκε από βέλος, ενώ ένας σεκιουριτάς που προσπάθησε να βγάλει σέλφι συγκαταλέγεται στα θύματα.

Οι διαδοχικές επιθέσεις του κοπαδιού, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτελείται από 8 ελέφαντες, προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους πολλών χωριών της περιοχής. Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως Αμίτ Κουμάρ Ρατζουάρ (33 ετών, ο σεκιουριτάς), Αμούλ Μαχτό (35 ετών), Κανίγια Ντεβί (85 ετών) και Σαβίτρι (65 ετών), όπως αναφέρουν οι Times of India.

Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 16:00 μ.μ. την Τρίτη . Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, μια ομάδα ανθρώπων από τις γύρω περιοχές είχε συγκεντρωθεί για να δει το κοπάδι, το οποίο ξεκουραζόταν στην άκρη του δρόμου.

Μερικοί από αυτούς πλησίασαν για να τραβήξουν selfie και φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας από τους ελέφαντες επιτέθηκε στον Αμίτ Ρατζουάρ, σκοτώνοντάς τον επί τόπου. Ο Αμίτ Ρατζουάρ σκοτώθηκε από έναν ελέφαντα ο οποίος, τον χτύπησε επανειλημμένα στο έδαφος με την προβοσκίδα του. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί η κεντρική οδός Ράμγκαρ–Κέντλα.

Η επίθεση του ελέφαντα ή των ελεφάντων σε οδηγό μηχανής και σε χωριό

Αρκετοί οδηγοί βαρέων οχημάτων που κινούνταν στο τμήμα αυτό φέρεται να εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και να έφυγαν για να σωθούν.

Τα μέλη της οικογένειας του θανόντος είπαν ότι ο Αμίτ Ρατζουάρ , ο οποίος εργαζόταν στο ανθρακωρυχείο Σαρουμπέρα, είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά τη δουλειά και αργότερα πήγε να δει το κοπάδι των ελεφάντων. Ο ελέφαντας στην συνέχεια σκότωσε τον Αμούλ Μαχτό, ο οποίος επέβαινε στην μηχανή του. Αργότερα το βράδυ, οι ελέφαντες μπήκαν ξανά σε μια κατοικημένη περιοχή.

Ακούγοντας δυνατούς ήχους τρομπέτας, οι κάτοικοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους και άρχισαν να τρέχουν. Κατά τη διάρκεια του χάους, δύο γυναίκες, η Κανίγια Ντεβί (85 ετών) και Σαβίτρι (65 ετών), ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου από τους ελέφαντες.

Να σημειωθεί πως παρότι όλοι οι ελέφαντες έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα, αν προστατεύουν μικρό, αν βρίσκονται σε περίοδο έκρηξης τεστοστερόνης (οι αρσενικοί τον χειμώνα) ή βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι πιο επιθετικοί. Οι ασιατικοί ελέφαντες θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνοι από τους αφρικανικούς. Η αρχική πηγή του βίντεο είναι άγνωστη.

Wall Street
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

inWellness
inTown
Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
4 νεκροί 18.12.25

Και άλλη «ναρκω»-δολοφονία των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέα δολοφονική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι' αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύνταξη
Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
Μεγαλώνει η κρίση 18.12.25

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε ψηφίσματα για το «φρένο» στον Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα χτυπήματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική - Πολεμικά αεροσκάφη περικυκλώνουν την Βενεζουέλα

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία
Τελευταίες πληροφορίες 18.12.25

ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία θα γίνουν στον απόηχο των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Γερμανία, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κινητοποιήσεις: Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» – Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και… μπλόκα στις Βρυξέλλες
Έντονη κινητικότητα 18.12.25

Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» πανευρωπαϊκά - Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και... μπλόκα στις Βρυξέλλες

Περίοδος έντονης αναζωπύρωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η αγανάκτηση των παραγωγών ξεπερνά τα ελληνικά όρια. «Τσουνάμι» αντιδράσεων σε Γαλλία και Βρετανία. Στα όρια του ο αγροτικός κόσμος με τις Βρυξέλλες να προετοιμάζονται για «απόβαση» τρακτέρ.

Σύνταξη
Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms
Μεταναστευτικό 18.12.25

Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms

O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι
«Δημόσια προσβολή» 17.12.25

Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι

Πάνω από 300 γυναίκες υπέβαλαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Αφορμή, βιντεοσκοπημένες δηλώσεις της, στις οποίες φεμινίστριες διαδηλώτριες «βρωμιάρες σκύλες».

Σύνταξη
Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή
Προσεχώς υπογράφεται 17.12.25

Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο στρατιωτικός προϋπολογισμός ύψους 901 δις και πλέον το νομοσχέδιο οδεύει στον Λευκό Οίκο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του
«Damage Control» 17.12.25

Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026, μεταδίδοντας στους πολίτες την πίστη του ότι «τα καλύτερα έρχονται». Η ακρίβεια, η ανεργίας και η αποτυχία του να «τελειώσει» πολέμους, απογοητεύουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
«Επικίνδυνη» φάση 18.12.25

Τρελαίνει το Ισραήλ η συνεργασία Αιγύπτου - Τουρκίας στο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
4 νεκροί 18.12.25

Και άλλη «ναρκω»-δολοφονία των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέα δολοφονική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι' αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύνταξη
Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
Μεγαλώνει η κρίση 18.12.25

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε ψηφίσματα για το «φρένο» στον Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα χτυπήματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική - Πολεμικά αεροσκάφη περικυκλώνουν την Βενεζουέλα

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία
Τελευταίες πληροφορίες 18.12.25

ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία θα γίνουν στον απόηχο των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Γερμανία, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ
TV 18.12.25

Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τον Φεβρουάριο του 2026, υποσχόμενος νέες εκπλήξεις, συζητήσεις και στιγμές γέλιου, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της εκπομπής που καθιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» – Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και… μπλόκα στις Βρυξέλλες
Έντονη κινητικότητα 18.12.25

Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» πανευρωπαϊκά - Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και... μπλόκα στις Βρυξέλλες

Περίοδος έντονης αναζωπύρωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η αγανάκτηση των παραγωγών ξεπερνά τα ελληνικά όρια. «Τσουνάμι» αντιδράσεων σε Γαλλία και Βρετανία. Στα όρια του ο αγροτικός κόσμος με τις Βρυξέλλες να προετοιμάζονται για «απόβαση» τρακτέρ.

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»
TV 18.12.25

Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»

«Η αποχή δεν είναι πολιτική θέση, είναι είναι δειλία, είναι άγνοια και φυγοπονία. Δεν είναι στάση. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό είναι Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λάλος

Σύνταξη
Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms
Μεταναστευτικό 18.12.25

Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms

O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
