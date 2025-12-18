Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]
Μια αγέλη ελεφάντων κατηγορείται πως σκότωσε 4 άτομα σε χωριά της Ινδία σε λιγότερο από 8 ώρες. Ο ένας ελέφαντας φαίνεται σε βίντεο την στιγμή που χτυπά έναν άτυχο σεκιουριτά
- Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ένα κοπάδι άγριων ελεφάντων έσπειρε τον τρόμο στην περιοχή Γκάτο στον νομό/καντόνι Ράμγκαρ, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κρατιδίου Ράντσι, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, μέσα σε λίγες ώρες μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ελέφαντας τραυματίστηκε από βέλος, ενώ ένας σεκιουριτάς που προσπάθησε να βγάλει σέλφι συγκαταλέγεται στα θύματα.
Οι διαδοχικές επιθέσεις του κοπαδιού, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτελείται από 8 ελέφαντες, προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους πολλών χωριών της περιοχής. Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως Αμίτ Κουμάρ Ρατζουάρ (33 ετών, ο σεκιουριτάς), Αμούλ Μαχτό (35 ετών), Κανίγια Ντεβί (85 ετών) και Σαβίτρι (65 ετών), όπως αναφέρουν οι Times of India.
Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 16:00 μ.μ. την Τρίτη . Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, μια ομάδα ανθρώπων από τις γύρω περιοχές είχε συγκεντρωθεί για να δει το κοπάδι, το οποίο ξεκουραζόταν στην άκρη του δρόμου.
Μερικοί από αυτούς πλησίασαν για να τραβήξουν selfie και φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας από τους ελέφαντες επιτέθηκε στον Αμίτ Ρατζουάρ, σκοτώνοντάς τον επί τόπου. Ο Αμίτ Ρατζουάρ σκοτώθηκε από έναν ελέφαντα ο οποίος, τον χτύπησε επανειλημμένα στο έδαφος με την προβοσκίδα του. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί η κεντρική οδός Ράμγκαρ–Κέντλα.
Η επίθεση του ελέφαντα ή των ελεφάντων σε οδηγό μηχανής και σε χωριό
Αρκετοί οδηγοί βαρέων οχημάτων που κινούνταν στο τμήμα αυτό φέρεται να εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και να έφυγαν για να σωθούν.
Τα μέλη της οικογένειας του θανόντος είπαν ότι ο Αμίτ Ρατζουάρ , ο οποίος εργαζόταν στο ανθρακωρυχείο Σαρουμπέρα, είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά τη δουλειά και αργότερα πήγε να δει το κοπάδι των ελεφάντων. Ο ελέφαντας στην συνέχεια σκότωσε τον Αμούλ Μαχτό, ο οποίος επέβαινε στην μηχανή του. Αργότερα το βράδυ, οι ελέφαντες μπήκαν ξανά σε μια κατοικημένη περιοχή.
Ακούγοντας δυνατούς ήχους τρομπέτας, οι κάτοικοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους και άρχισαν να τρέχουν. Κατά τη διάρκεια του χάους, δύο γυναίκες, η Κανίγια Ντεβί (85 ετών) και Σαβίτρι (65 ετών), ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου από τους ελέφαντες.
Να σημειωθεί πως παρότι όλοι οι ελέφαντες έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα, αν προστατεύουν μικρό, αν βρίσκονται σε περίοδο έκρηξης τεστοστερόνης (οι αρσενικοί τον χειμώνα) ή βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι πιο επιθετικοί. Οι ασιατικοί ελέφαντες θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνοι από τους αφρικανικούς. Η αρχική πηγή του βίντεο είναι άγνωστη.
- Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
- Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
- Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]
- Συρία: Την οριστική άρση των κυρώσεων ενέκρινε το αμερικανικό Κογκρέσο
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
- Ρωσία: Νεκροί και τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοιο και κτίρια
- Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν την πολεμική αεροπορία τους για να πλήξουν τη διακίνηση ναρκωτικών
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις