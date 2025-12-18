Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Bρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών
Δώρα και για 25.000 δημοσίους υπαλλήλους • Μετά το μπαράζ ανακοινώσεων χθες, ανοίγει νέος κύκλος παροχών
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Δώρα και για 25.000 δημοσίους υπαλλήλους
«Bρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών
• Μετά το μπαράζ ανακοινώσεων χθες, ανοίγει νέος κύκλος παροχών
• Η καταβολή του μπόνους παραγωγικότητας που θα είναι ένας μισθός θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του ’26
===========
Αγροτικά μπλόκα
Ενα φάουλ προκάλεσε έκρηξη
• Η δεύτερη φάση των επιδοτήσεων παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ
• Σκληραίνει η στάση των αγροτών
===========
Κεντροαριστερά
Αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις
• Στο ΠΑΣΟΚ άνοιξαν αρχηγική συζήτηση, στην Αμαλίας ανησυχούν για την Καρυστιανού που φοβίζει και τη Ζωή
===========
Στα στέκια της Πανεπιστημίου
• Πού σύχναζαν Παλαμάς, Σεφέρης, Ξενόπουλος
===========
Στο Μαξίμου
Καναπεδάκια με… γεύσεις από τον Kάμπο
• Ασκήσεις ηρεμίας από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ
===========
Εξεταστική
Μία κατάθεση με πολλά κενά και ερωτηματικά
===========
Ειρωνεία
Οταν ο Πούτιν αποκαλεί τους Ευρωπαίους «γουρουνάκια»
===========
Ειρήνη Μαρινάκη
Χιλιάδες κόσμου στο ύστατο χαίρε
• Ηταν όλοι εκεί, όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στον δρόμο της αλλά και όχι μόνο
===========
Για την ενέργεια
Ιστορική συμφωνία Ισραήλ – Αιγύπτου
===========
Εμβόλια
Πόσο μας προστατεύουν από γρίπη και Covid
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0
Με το απόλυτο στην κορυφή της League Phase
Kαβάλα – Παναθηναϊκός 1-2
Με το πρώτο γκολ του Ταμπόρδα
Aνοιχτός ο ημιτελικός Ερυθρόλευκων και Πράσινων
