Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Bρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Δώρα και για 25.000 δημοσίους υπαλλήλους

«Bρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών

• Μετά το μπαράζ ανακοινώσεων χθες, ανοίγει νέος κύκλος παροχών

• Η καταβολή του μπόνους παραγωγικότητας που θα είναι ένας μισθός θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του ’26

===========

Αγροτικά μπλόκα

Ενα φάουλ προκάλεσε έκρηξη

• Η δεύτερη φάση των επιδοτήσεων παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ

• Σκληραίνει η στάση των αγροτών

===========

Κεντροαριστερά

Αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις

• Στο ΠΑΣΟΚ άνοιξαν αρχηγική συζήτηση, στην Αμαλίας ανησυχούν για την Καρυστιανού που φοβίζει και τη Ζωή

===========

Στα στέκια της Πανεπιστημίου

• Πού σύχναζαν Παλαμάς, Σεφέρης, Ξενόπουλος

===========

Στο Μαξίμου

Καναπεδάκια με… γεύσεις από τον Kάμπο

• Ασκήσεις ηρεμίας από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ

===========

Εξεταστική

Μία κατάθεση με πολλά κενά και ερωτηματικά

===========

Ειρωνεία

Οταν ο Πούτιν αποκαλεί τους Ευρωπαίους «γουρουνάκια»

===========

Ειρήνη Μαρινάκη

Χιλιάδες κόσμου στο ύστατο χαίρε

• Ηταν όλοι εκεί, όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στον δρόμο της αλλά και όχι μόνο

===========

Για την ενέργεια

Ιστορική συμφωνία Ισραήλ – Αιγύπτου

===========

Εμβόλια

Πόσο μας προστατεύουν από γρίπη και Covid

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0

Με το απόλυτο στην κορυφή της League Phase

Kαβάλα – Παναθηναϊκός 1-2

Με το πρώτο γκολ του Ταμπόρδα

Aνοιχτός ο ημιτελικός Ερυθρόλευκων και Πράσινων