Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 06:10

Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι

Καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές προκειμένου να προστατευτούν από τους επιτήδειους οι ηλικιωμένοι - Στην Αττική καταγράφεται το 50% - 60% των περιστατικών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Αγαπητοί αδελφοί, συμπολίτες με αφορμή τα πολλά περιστατικά απάτης που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε επαγρύπνηση. Επιτήδειοι προσεγγίζουν συνανθρώπους μας μέσω τηλεφωνημάτων, να τους κλείνετε το τηλέφωνο και μην τους βάζετε στα σπίτια σας».

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι ηλικιωμένοι που εκκλησιάζονται ιδιαίτερα συχνά

Σε αυτά τα κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απανταχού απατεώνων» προχωρούν – όπως παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» – τα τελευταία 24ωρα δεκάδες ιερείς σε όλη τη χώρα, ύστερα από συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ., καθώς σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό των αστυνομικών αρχών, στόχος είναι να ενημερωθούν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που εκκλησιάζονται ιδιαίτερα συχνά και όπως έχει διαπιστωθεί ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική και ηλικιακή ομάδα που στοχεύουν οι επιτήδειοι, οι οποίοι παριστάνουν τους τεχνικούς, τους λογιστές κ.λπ. υφαρπάζοντάς τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Οι Αρχές Ασφαλείας θεωρούν ότι η προσέγγιση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας μέσω της εκκλησίας και της πειθούς των ιερέων ίσως έχει θετικά αποτελέσματα, ώστε να αντιληφθούν τελικώς τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν. Ταυτόχρονα, έχουν ήδη αρχίσει και επισκέψεις αστυνομικών σε ΚΑΠΗ αλλά και στις λαϊκές αγορές προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση και ενημέρωση των ηλικιωμένων στους οποίους στοχεύουν κυρίως οι κακοποιοί.

Αλλωστε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι προηγούμενες καμπάνιες με δελτία Τύπου ή ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. δεν είχαν σημαντική απόκριση, όπως ούτε και οι συνεχείς αναφορές στα ΜΜΕ τέτοιου είδους συμβάντων με εισβολές στα σπίτια κ.λπ., λειτούργησαν αποτρεπτικά!

Ακόμη δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα οι παραινέσεις και οι συμβουλές των συγγενών των ηλικιωμένων «να μην ανοίγουν τις πόρτες σε τάχα τεχνικούς της ΔΕΗ, ούτε να δίνουν στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους». Αποτέλεσμα ήταν να συνεχίζονται με (σχεδόν) αμείωτο ρυθμό οι απάτες – περίπου 5.000 – 7.000 ετησίως – παρά τις δεκάδες πρόσφατες συλλήψεις και τον τεράστιο επικοινωνιακό θόρυβο που τις ακολουθεί.

Επείγον έγγραφο

Ετσι λοιπόν πριν από μερικές ημέρες εστάλη επείγον έγγραφο σε αστυνομικά τμήματα της Αττικής – όπου καταγράφεται το 50% – 60% των επιθέσεων αυτών – με το οποίο ζητείται οι υπεύθυνοι αστυνομικοί να έλθουν σε επαφή με ιερείς τοπικών ενοριών ώστε να διαβάζεται σχετικό προειδοποιητικό κείμενο της ΕΛ.ΑΣ. στη θεία λειτουργία και οι κληρικοί να απευθύνονται στο ποίμνιό τους προχωρώντας στην ανάλυση της δράσης των κακοποιών, τις μεθόδους που μετέρχονται, ζητώντας τους να αυτοπροστατεύονται.

Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρουν – καθ’ υπόδειξη της ΕΛ.ΑΣ. – ότι «επιτήδειοι προσεγγίζουν συνανθρώπους μας μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων ή ακόμη και με προσωπικές επισκέψεις στις οικίες σας και στον δρόμο, ζητώντας χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά στοιχεία, προσποιούμενοι συγγενείς και φίλους συγγενών σας, υπαλλήλους Εφορίας – τράπεζας, ΕΦΚΑ, λογιστές, ιατρούς, αστυνομικούς, ή τεχνικούς ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ.

Παρακαλούμε να μη δίνετε χρήματα και κοσμήματα σε αγνώστους, ούτε κωδικούς και τραπεζικά στοιχεία». Δίνοντας μάλιστα και σχετική εντολή «θα τους κλείνετε το τηλέφωνο και δεν θα τους βάζετε στα σπίτια σας. Είναι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ (σ.σ.: τα κεφαλαία στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να αναφέρεται με στόμφο και απολυτότητα από τους εφημέριους)».

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί που ήδη περιδιαβάζουν τις λαϊκές αγορές ενημερώνουν τους πολίτες, κυρίως αυτής της ηλικίας, για «τις εισβολές σε σπίτια» ή τις «τηλεφωνικές παγίδες, ενώ και στις επισκέψεις στα ΚΑΠΗ υπάρχουν σχετικές προτροπές των αστυνομικών, με την υπογράμμιση «όταν θα σας επισκεφθούμε την επόμενη φορά να μην ακούσουμε κανέναν από εσάς να μας πει ότι έπεσε θύμα των απατεώνων»…

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος
17.12.25 Upd: 21:50

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος

Το σημείωμα βρέθηκε πάνω σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα με καλεσμένους και υπουργούς - Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο μέσα είχε βιβλία

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Δίκη για τις υποκλοπές: «Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης – Τι κατέθεσε ο Λεοντόπουλος
Δίκη υποκλοπών 17.12.25

«Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης - Η κατάθεση Λεοντόπουλου

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές στις σχέσεις Δημητριάδη - Μπίτζιου - Λαβράνου, στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του πρώην γγ του πρωθυπουργού και στον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη
Ελλάδα 17.12.25

«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη

Η μητέρα ενός εκ των έξι παιδιών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη μίλησε αποκλειστικά στο Live News

Σύνταξη
«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας
Μπλόκα στις γιορτές 17.12.25

«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Η τάση των μπλόκων είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό- Οι αρρυθμίες στις πληρωμές έχουν εξοργίσει αγρότες και κτηνοτρόφους- Τι λέει στο in o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Ελλάδα 17.12.25

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ
ΗΠΑ 18.12.25

Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»
Culture Live 18.12.25

Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»

Οι εργαζόμενοι στο Λούβρο αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας, κρατώντας κλειστό μεγάλο μέρος του μουσείου, ενώ οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένα εμβληματικά έργα, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τη διοίκηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
«Επικίνδυνη» φάση 18.12.25

Τρελαίνει το Ισραήλ η συνεργασία Αιγύπτου - Τουρκίας στο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
4 νεκροί 18.12.25

Και άλλη «ναρκω»-δολοφονία των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέα δολοφονική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι' αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύνταξη
Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία – Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι [βίντεο]
Σκληρές εικόνες 18.12.25

Ελέφαντας ή αγέλη ελεφάντων σκότωσε 4 άτομα στην Ινδία - Το ένα θύμα ήθελε να βγάλει σέλφι

Μια αγέλη ελεφάντων κατηγορείται πως σκότωσε 4 άτομα σε χωριά της Ινδία σε λιγότερο από 8 ώρες. Ο ένας ελέφαντας φαίνεται σε βίντεο την στιγμή που χτυπά έναν άτυχο σεκιουριτά

Σύνταξη
Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
Μεγαλώνει η κρίση 18.12.25

Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε ψηφίσματα για το «φρένο» στον Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα χτυπήματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική - Πολεμικά αεροσκάφη περικυκλώνουν την Βενεζουέλα

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία
Τελευταίες πληροφορίες 18.12.25

ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία θα γίνουν στον απόηχο των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Γερμανία, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ
TV 18.12.25

Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τον Φεβρουάριο του 2026, υποσχόμενος νέες εκπλήξεις, συζητήσεις και στιγμές γέλιου, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της εκπομπής που καθιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» – Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και… μπλόκα στις Βρυξέλλες
Έντονη κινητικότητα 18.12.25

Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» πανευρωπαϊκά - Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και... μπλόκα στις Βρυξέλλες

Περίοδος έντονης αναζωπύρωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η αγανάκτηση των παραγωγών ξεπερνά τα ελληνικά όρια. «Τσουνάμι» αντιδράσεων σε Γαλλία και Βρετανία. Στα όρια του ο αγροτικός κόσμος με τις Βρυξέλλες να προετοιμάζονται για «απόβαση» τρακτέρ.

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»
TV 18.12.25

Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»

«Η αποχή δεν είναι πολιτική θέση, είναι είναι δειλία, είναι άγνοια και φυγοπονία. Δεν είναι στάση. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό είναι Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λάλος

Σύνταξη
Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms
Μεταναστευτικό 18.12.25

Σαλβίνι: Το Ανώτατο Δικαστήριο τον αθώωσε οριστικά για την υπόθεση Open Arms

O Ματέο Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί από την Εισαγγελία του Παλέρμο για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ.

Σύνταξη
