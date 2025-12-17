Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ στη μάχη για το «si» του Κέπα
Το κύρος του Ράφα Μπενίτεθ είναι το πιο ισχυρό όπλο στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει τον Κέπα δανεικό από την Άρσεναλ.
Η αστάθεια του Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι ανάγκασε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να στραφούν στην αγορά για έναν τερματοφύλακα. Εξαρχής η αναζήτηση τους περιείχε υψηλά κριτήρια, αφού σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τη θέση με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι ικανότερος από τον Πολωνό. Τουλάχιστον, με βάση το βιογραφικό και την αξία του.
Πράγματι, ο πρώτος στόχος πληροί τις προϋποθέσεις των ιθυνόντων του Τριφυλλιού: διότι ο Κέπα Αριζαμπαλάγκα είναι ένας γκολκίπερ ο οποίος δίχως αμφιβολία ξεπερνά το μέσο όρο της Stoiximan Super League. Ο Ισπανός άσος ανήκει στην Άρσεναλ, αλλά έχει χάσει στον ανταγωνισμό από τον συμπατριώτη του, Νταβίντ Ράγια και έχει παίξει μόνο σε δύο παιχνίδια στο αγγλικό League Cup.
Ο 31χρονος τερματοφύλακας είχε μία συνομιλία με τον Μίκελ Αρτέτα και εξέφρασε την επιθυμία να φύγει από το Έμιρεϊτς. Έστω και προσωρινά, για να μετακομίσει σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που θα τον υπολογίζουν και θα αγωνίζεται ως βασικός. Ο Αρτέτα δεν αρνήθηκε το αίτημα του παίκτη του, αφού και ο ίδιος προτιμά για αναπληρωματικό έναν πιο νεαρό και ταλαντούχο…
Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Άρσεναλ έχει καταθέσει προτάσεις στη Ντόρτμουντ για τον 20χρονο Ολλανδό Ντιαντ Ράμαϊ και τον συνομήλικο του της Μίλαν, Ιταλό Λορέντζο Ταριάνι. Ενέργειες για τις οποίες είναι ενήμερος ο Κέπα και αντιλαμβάνεται πως ο ανταγωνισμός θα μεγαλώσει.
Τις εξελίξεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, για να πείσουν τον Κέπα να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Στην προσπάθεια έχει επιστρατευτεί ο Ράφα Μπενίτεθ, με το κύρος που απολαμβάνει στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Το «In» γνωρίζει ότι ο Ισπανός προπονητής έχει εξηγήσει στον Κέπα ότι θα τον χρησιμοποιεί ως βασικό και θα τον περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη. Όροι που έχουν λείπει στον 31χρονο τερματοφύλακα…
Εκτός από τις δυσκολίες για το «ναι» του Κέπα, το κόστος μίας συμφωνίας με τους «κανονιέρηδες» θα είναι μεγάλο. Ο Κέπα αμείβεται με 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και η Άρσεναλ τον αγόρασε από την Τσέλσι τον περασμένο Ιούλιο με 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, η προτεραιότητα της πρωτοπόρου της Πρέμιερ Λιγκ θα είναι να πουλήσει τον Ισπανό τερματοφύλακα.
Εξυπακούεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πληρώσει τόσα λεφτά για γκολκίπερ και επιδιώκει τον δανεισμό του Κέπα. Με δέλεαρ για την Άρσεναλ την εξοικονόμηση της αμοιβής του Ισπανού μέχρι το φινάλε της σεζόν ή έστω το μεγαλύτερο μέρος της…
