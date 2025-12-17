Παναθηναϊκός: Με 11 αλλαγές η ενδεκάδα απέναντι στην Καβάλα (pic)
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Καβάλα εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καβάλα της Super League 2 στο «Ανθή Καραγιάννη» (Τετάρτη 17/12 16:00), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με νίκη θα εξασφαλίσει τη παρουσία του στη πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, που ισοδυναμεί με απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου.
Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του τριφυλλιού για το ματς με τους «Αργοναύτες» και προχώρησε σε 11 αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Βόλο πριν μερικές μέρες για το πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός κόουτς θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Ο Κότσαρης θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Φικάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Βιλένα, Μπρέγκου και Νίκας θα αγωνιστούν στον άξονα, με τους Μαντσίνι-Ταμπόρδα στα άκρα και τον Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.
H ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νεμπής και Πάντοβιτς.
