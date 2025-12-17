sports betsson
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Παναθηναϊκός: Με 11 αλλαγές η ενδεκάδα απέναντι στην Καβάλα (pic)
Ποδόσφαιρο 17 Δεκεμβρίου 2025 | 15:23

Παναθηναϊκός: Με 11 αλλαγές η ενδεκάδα απέναντι στην Καβάλα (pic)

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Καβάλα εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καβάλα της Super League 2 στο «Ανθή Καραγιάννη» (Τετάρτη 17/12 16:00), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με νίκη θα εξασφαλίσει τη παρουσία του στη πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, που ισοδυναμεί με απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του τριφυλλιού για το ματς με τους «Αργοναύτες» και προχώρησε σε 11 αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Βόλο πριν μερικές μέρες για το πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός κόουτς θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Ο Κότσαρης θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Φικάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Βιλένα, Μπρέγκου και Νίκας θα αγωνιστούν στον άξονα, με τους Μαντσίνι-Ταμπόρδα στα άκρα και τον Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

H ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νεμπής και Πάντοβιτς.

Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καβάλα – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
Ελλάδα 17.12.25

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα
Αθήνα 17.12.25

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καβάλα – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Στην Αλεξανδρούπολη 17.12.25

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη σήμανε συναγερμός αλλά δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό - Αναμένεται νεκροψία νεκροτομή

Σύνταξη
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
