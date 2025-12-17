Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/12): Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και τις ελληνικές «μάχες» στο μπάσκετ
Το σημερινό (17/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων - Πού θα δείτε τα ματς Κυπέλλου και τις ελληνικές «μάχες» στο μπάσκετ
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (17/12) ξεχωρίζουν οι τρεις αναμετρήσεις με τις οποίες θα ολοκληρωθεί η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό.
Αναλυτικά το σημερινό (17/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καβάλα – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Βίκος Ιωαννίνων Elite League μπάσκετ
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ρίτας Βίλνιους FIBA Basketball Champions League
19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Ουλμ Eurocup
20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές Euroleague
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σάσαρι FIBA Europe Cup
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας
20:30 Novasports 4HD Χάμπουργκ Τάουερς – Άρης Eurocup
20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό Euroleague
21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership
