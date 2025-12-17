Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/12): Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και τις ελληνικές «μάχες» στο μπάσκετ

Euroleague

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!