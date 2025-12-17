Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Για να επισκευαστούν και να ανοίξουν

«Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια

• Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή

• Ποια άλλα πέντε μέτρα εξήγγειλε για το στεγαστικό

• Τι προανήγγειλε για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Αντί του ενός

Και δύο ενοίκια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς

• Με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν εκεί κατοικία – ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων

Αγρότες

1) Επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στην αντλία

2) Περαιτέρω μείωση του αγροτικού ρεύματος

============

Σούζι Γουάιλς: «Ο πρόεδρος έχει προσωπικότητα αλκοολικού»

Και ξαφνικά ρήγμα στον Λευκό Οίκο

• Τι είπε η προσωπάρχης σε συνέντευξη και γιατί το ανασκεύασε – τη στήριξε ο Τραμπ

============

Παρασκήνιο

Γιατί έμεινε η Καρυστιανού χωρίς… Τέμπη

• Οι εξαγγελίες για τον νέο φορέα και το άδειασμα από συγγενείς

Γιατί ο Τσίπρας μίλησε χθες σε… ώρα Βουλής

• Απαντούσε live από την Πάτρα στον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς

============

Ειρήνη Μαρινάκη

Αποχαιρετώντας έναν υπέροχο άνθρωπο

• Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά στις 12 το μεσημέρι

============

Για τις απάτες

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητεί παρέμβαση και από μητροπόλεις

============

Στην Ελλάδα του 2025

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

============

Διαμάχη

Μπορεί η ΑΙ να μεταφράσει τη Βίβλο;

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Φενέρ – ΠΑΟ 77-81

Θρίαμβος σε καυτή έδρα

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99

Κατάρρευση και αποδοκιμασίες

Ουσμάν Ντεμπελέ

Μετά τη Χρυσή Μπάλα πήρε και το βραβείο the best