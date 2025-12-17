Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
17 Δεκεμβρίου 2025 | 01:00

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια

Για να επισκευαστούν και να ανοίξουν • Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Για να επισκευαστούν και να ανοίξουν
«Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια

• Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή
• Ποια άλλα πέντε μέτρα εξήγγειλε για το στεγαστικό
• Τι προανήγγειλε για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Αντί του ενός
Και δύο ενοίκια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς
• Με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν εκεί κατοικία – ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων

Αγρότες
1) Επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στην αντλία
2) Περαιτέρω μείωση του αγροτικού ρεύματος

Σούζι Γουάιλς: «Ο πρόεδρος έχει προσωπικότητα αλκοολικού»
Και ξαφνικά ρήγμα στον Λευκό Οίκο
• Τι είπε η προσωπάρχης σε συνέντευξη και γιατί το ανασκεύασε – τη στήριξε ο Τραμπ

Παρασκήνιο
Γιατί έμεινε η Καρυστιανού χωρίς… Τέμπη
• Οι εξαγγελίες για τον νέο φορέα και το άδειασμα από συγγενείς

Γιατί ο Τσίπρας μίλησε χθες σε… ώρα Βουλής
• Απαντούσε live από την Πάτρα στον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς

Ειρήνη Μαρινάκη
Αποχαιρετώντας έναν υπέροχο άνθρωπο
• Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά στις 12 το μεσημέρι

Για τις απάτες
Η ΕΛ.ΑΣ. ζητεί παρέμβαση και από μητροπόλεις

Στην Ελλάδα του 2025
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Διαμάχη
Μπορεί η ΑΙ να μεταφράσει τη Βίβλο;

Φενέρ – ΠΑΟ 77-81
Θρίαμβος σε καυτή έδρα

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99
Κατάρρευση και αποδοκιμασίες

Ουσμάν Ντεμπελέ
Μετά τη Χρυσή Μπάλα πήρε και το βραβείο the best

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13.12.25

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
134 τραυματίες 16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Δολοφονία 16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»
Υπάρχει ελπίδα; 16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
