Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
Για να επισκευαστούν και να ανοίξουν • Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Για να επισκευαστούν και να ανοίξουν
«Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
• Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή
• Ποια άλλα πέντε μέτρα εξήγγειλε για το στεγαστικό
• Τι προανήγγειλε για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Αντί του ενός
Και δύο ενοίκια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς
• Με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν εκεί κατοικία – ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων
Αγρότες
1) Επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στην αντλία
2) Περαιτέρω μείωση του αγροτικού ρεύματος
Σούζι Γουάιλς: «Ο πρόεδρος έχει προσωπικότητα αλκοολικού»
Και ξαφνικά ρήγμα στον Λευκό Οίκο
• Τι είπε η προσωπάρχης σε συνέντευξη και γιατί το ανασκεύασε – τη στήριξε ο Τραμπ
============
Παρασκήνιο
Γιατί έμεινε η Καρυστιανού χωρίς… Τέμπη
• Οι εξαγγελίες για τον νέο φορέα και το άδειασμα από συγγενείς
Γιατί ο Τσίπρας μίλησε χθες σε… ώρα Βουλής
• Απαντούσε live από την Πάτρα στον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς
============
Ειρήνη Μαρινάκη
Αποχαιρετώντας έναν υπέροχο άνθρωπο
• Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά στις 12 το μεσημέρι
============
Για τις απάτες
Η ΕΛ.ΑΣ. ζητεί παρέμβαση και από μητροπόλεις
============
Στην Ελλάδα του 2025
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
============
Διαμάχη
Μπορεί η ΑΙ να μεταφράσει τη Βίβλο;
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Φενέρ – ΠΑΟ 77-81
Θρίαμβος σε καυτή έδρα
Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99
Κατάρρευση και αποδοκιμασίες
Ουσμάν Ντεμπελέ
Μετά τη Χρυσή Μπάλα πήρε και το βραβείο the best
- Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
- ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
- Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
- Σουδάν: Ανησυχεί ο ΠΟΥ για την αιχμαλωσία δεκάδων υγειονομικών και χιλιάδων αμάχων
- Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου
- Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
- Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
