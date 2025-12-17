HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Η κωμική σειρά του MEGA έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.
Συνεχίζονται οι εκλογές για πρόεδρο, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 21:00.
Ο προεκλογικός πυρετός για τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων εξακολουθεί να φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 22 – «Θα… θα… θα…» (Β) (Σάββατο 20 Δεκεμβρίου)
Ο προεκλογικός πυρετός ανεβαίνει επικίνδυνα στο νησί.
Ο Παντελής αρχίζει να στήνει το ύπουλο σχέδιό του. Η υποψηφιότητα της Νούλης προκαλεί τη δυσαρέσκεια της Ελβίρας και του Γιάννη, που διεκδικούν και οι ίδιοι τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων.
Παράλληλα, ο Φίλιππος αρχίζει μαθήματα φλερτ με την Ντίνα για να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην Ελβίρα, η οποία προσπαθεί να κρύψει πως σκέφτεται ακόμα τον Χάρι.
Ο πόλεμος των αντιπάλων υποψηφίων κορυφώνεται με αλληλοκατηγορίες για εκφοβισμό και νοθεία. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια μεγάλη έκπληξη για όλους. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν η Ελβίρα μαθαίνει από την Ντίνα και τον Φίλιππο πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.
Πρωταγωνιστούν
Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
#Hotελ
