Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Επίθεση εναντίον υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς στην περιοχή του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, φαίνεται ότι απέτρεψε η αστυνομία. Την Παρασκευή συνέλαβε έναν 21χρονο άνδρα από την Κεντρική Ασία.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην εφημερίδα Volksstimme. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύλληψη έγινε «προκειμένου να αποτραπεί η εκτέλεση των εκφρασμένων σχεδίων του να επιτεθεί σε μεγάλα πλήθη». Επίσης, αναφέρει ότι υπάρχει η υποψία πως πίσω από τα φερόμενα σχέδιά του υπήρχε ισλαμιστικό κίνητρο.

Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας εκδίδουν και πάλι προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία. Λόγω των εορταστικών ημερών, εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τις υπαίθριες αγορές.

Πριν από έναν χρόνο, ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοχσέν οδήγησε ένα αυτοκίνητο στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του.

Το περασμένο Σάββατο αποκαλύφθηκε επίσης ότι τουλάχιστον τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάτω Βαυαρία, πιθανόν να σχεδιάσουν επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά και πάλι με ισλαμικό κίνητρο.