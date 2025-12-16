Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.
- Εξάρχεια: Άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του μέσα από κατάστημα στη Στουρνάρη μετά από καβγά
- Αγανακτήσαμε με τις ανεπιθύμητες κλήσεις; Πώς θα διεκδικήσετε αποζημίωση 10.000 ευρώ
- Ούτε σήμερα παρέδωσε το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Αντιμέτωπος με δίωξη για απείθεια
- Υποθαλάσσια drone έπληξαν ρωσικό υποβρύχιο - Εντυπωσιακά πλάνα
Επίθεση εναντίον υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς στην περιοχή του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, φαίνεται ότι απέτρεψε η αστυνομία. Την Παρασκευή συνέλαβε έναν 21χρονο άνδρα από την Κεντρική Ασία.
Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην εφημερίδα Volksstimme. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύλληψη έγινε «προκειμένου να αποτραπεί η εκτέλεση των εκφρασμένων σχεδίων του να επιτεθεί σε μεγάλα πλήθη». Επίσης, αναφέρει ότι υπάρχει η υποψία πως πίσω από τα φερόμενα σχέδιά του υπήρχε ισλαμιστικό κίνητρο.
Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας εκδίδουν και πάλι προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία. Λόγω των εορταστικών ημερών, εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τις υπαίθριες αγορές.
Πριν από έναν χρόνο, ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοχσέν οδήγησε ένα αυτοκίνητο στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του.
Το περασμένο Σάββατο αποκαλύφθηκε επίσης ότι τουλάχιστον τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κάτω Βαυαρία, πιθανόν να σχεδιάσουν επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά και πάλι με ισλαμικό κίνητρο.
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία!
- Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.12.2025]
- Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
- Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
- «Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους» – Η Bonnie Blue μιλάει για τη σύλληψή της στο Μπαλί
- Ρεάλ Μαδρίτης: Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές…
- Στο λιμάνι της Μαρτινίκας έδεσε το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαΐνη έχουν καταμετρηθεί μέχρι τώρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις