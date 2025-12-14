Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Πέντε άνδρες είναι ύποπτοι για σχεδιασμό επίθεσης με χαρακτηριστικά θρησκευτικού μίσους σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την εισαγγελία του Μονάχου.

Η αποτυχημένη απόπειρα φέρεται να είχε ως στόχο μια χριστουγεννιάτικη αγορά στην περιοχή Ντίνγκολφινγκ στο νότιο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Το ακριβές όνομα της αγοράς που ήταν ο στόχος της αποτυχημένης απόπειρας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από τις αρχές.

Η εισαγγελία του Μονάχου ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν επίσημα εντάλματα σύλληψης για τέσσερις από τους άνδρες, ενώ ο πέμπτος βρίσκεται σε προληπτική κράτηση.

Οι αρχές δεν φέρονται να έχουν ακλόνητα στοιχεία σε σχέση με την επίθεση στη Γερμανία

Οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι τα σχέδια της επίθεσης βασίζονταν σε ισλαμιστικά κίνητρα και ότι θα εκτελούνταν με αυτοκίνητο. Μεταξύ των υπόπτων είναι ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύριος και τρεις Μαροκινοί ηλικίας 22, 28 και 30 ετών.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την είδηση για τις συλλήψεις. Ο Αιγύπτιος ύποπτος φέρεται να είχε απευθύνει κάλεσμα για επίθεση κατά της χριστουγεννιάτικης αγοράς σε τζαμί στην περιοχή Ντίνγκολφινγκ -Λαντάου, όπως μεταφέρει η αγγλόφωνη έκδοση της Deutsche Welle.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοακίμ Χέρμαν δήλωσε στην Bild ότι χάρη στην «εξαιρετική συνεργασία των αρχών ασφαλείας» κατάφεραν να συλλάβουν πολλούς υπόπτους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας μια πιθανή ισλαμιστική επίθεση στη Βαυαρία.

Το ιστορικό επιθέσεων σε Χριστουγεννιάτικες αγορές που τρομάζει

Η ασφάλεια στις γερμανικές χριστουγεννιάτικες αγορές κατά τη διάρκεια της εορταστικής χειμερινής περιόδου αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις γερμανικές αρχές, ιδίως μετά τις αποτυχίες να αποτραπούν επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι, στις 20 Δεκεμβρίου, ένας άνδρας οδήγησε ένα SUV σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη Μαγδεβούργο της ανατολικής Γερμανίας, σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 300.

Τον Δεκέμβριο του 2016, ένας απορριφθείς αιτούντας άσυλο από την Τυνησία, ο οποίος είχε ορκιστεί πίστη στο «Ισλαμικό Κράτος», οδήγησε ένα φορτηγό σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, σκοτώνοντας δώδεκα άτομα και τραυματίζοντας άλλα 56.

Και στις δύο περιπτώσεις οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να είχαν πληροφορίες που δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε.