newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 23:42
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 16:07
Ανατροπή στις ασφαλιστικές εισφορές - Τι αλλάζει από το 2026
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 01:41

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Βαυαρία, σημειώθηκαν πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων το ένα μέλος φέρεται να «συνωμοτούσε» για την πραγματοποίηση επίθεση σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Spotlight

Πέντε άνδρες είναι ύποπτοι για σχεδιασμό επίθεσης με χαρακτηριστικά θρησκευτικού μίσους σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την εισαγγελία του Μονάχου.

Η αποτυχημένη απόπειρα φέρεται να είχε ως στόχο μια χριστουγεννιάτικη αγορά στην περιοχή Ντίνγκολφινγκ στο νότιο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Το ακριβές όνομα της αγοράς που ήταν ο στόχος της αποτυχημένης απόπειρας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από τις αρχές.

Η εισαγγελία του Μονάχου ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν επίσημα εντάλματα σύλληψης για τέσσερις από τους άνδρες, ενώ ο πέμπτος βρίσκεται σε προληπτική κράτηση.

Οι αρχές δεν φέρονται να έχουν ακλόνητα στοιχεία σε σχέση με την επίθεση στη Γερμανία

Οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι τα σχέδια της επίθεσης βασίζονταν σε ισλαμιστικά κίνητρα και ότι θα εκτελούνταν με αυτοκίνητο. Μεταξύ των υπόπτων είναι ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύριος και τρεις Μαροκινοί ηλικίας 22, 28 και 30 ετών.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την είδηση για τις συλλήψεις. Ο Αιγύπτιος ύποπτος φέρεται να είχε απευθύνει κάλεσμα για επίθεση κατά της χριστουγεννιάτικης αγοράς σε τζαμί στην περιοχή Ντίνγκολφινγκ -Λαντάου, όπως μεταφέρει η αγγλόφωνη έκδοση της Deutsche Welle. 

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοακίμ Χέρμαν δήλωσε στην Bild ότι χάρη στην «εξαιρετική συνεργασία των αρχών ασφαλείας» κατάφεραν να συλλάβουν πολλούς υπόπτους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας μια πιθανή ισλαμιστική επίθεση στη Βαυαρία.

Το ιστορικό επιθέσεων σε Χριστουγεννιάτικες αγορές που τρομάζει

Η ασφάλεια στις γερμανικές χριστουγεννιάτικες αγορές κατά τη διάρκεια της εορταστικής χειμερινής περιόδου αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις γερμανικές αρχές, ιδίως μετά τις αποτυχίες να αποτραπούν επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι, στις 20 Δεκεμβρίου, ένας άνδρας οδήγησε ένα SUV σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη Μαγδεβούργο της ανατολικής Γερμανίας, σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 300.

Τον Δεκέμβριο του 2016, ένας απορριφθείς αιτούντας άσυλο από την Τυνησία, ο οποίος είχε ορκιστεί πίστη στο «Ισλαμικό Κράτος», οδήγησε ένα φορτηγό σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, σκοτώνοντας δώδεκα άτομα και τραυματίζοντας άλλα 56.

Και στις  δύο περιπτώσεις οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να είχαν πληροφορίες που δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η αγορά chip AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

Τεχνητή νοημοσύνη: Η αγορά chip AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία, για να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ
Κλιμάκωση 13.12.25

Η Γερμανία στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία

Στόχος της αποστολής είναι να βοηθήσουν τη Βαρσοβία να ενισχύσει τα σύνορα με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, θα κάνουν τεχνικές εργασίες.

Σύνταξη
Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Αντάλλαγμα η ποτάσα 13.12.25

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την ποτάσα από τη Λευκορωσία επέτρεψε την αποφυλάκιση 123 πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση Λουκασένκο. Μεταξύ αυτών βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τέσσερις νεκροί 13.12.25

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)

Σαμπαλένκα και Κύργιος αναβιώνουν στις 28/12 τη «μάχη των φύλων», 52 χρόνια μετά το ιστορικό ματς της Κινγκ με τον Ριγκς. Μια αναμέτρηση που ήταν παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας πόλεμος απέναντι στον σεξισμό.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Νίκες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ισοπαλία στη Νεάπολη.

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
Μπάσκετ 13.12.25

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)

Με 14/28 τρίποντα, πρώτο σκόρερ τον Ρογκαβόπουλο με 5/5 από τα 6,75μ. και τους Γιουρτσεβέν (17π.), Τολιόπουλο (14π.) και Γκραντ (13π.) άξιους συμπαραστάτες ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ στα Λιόσια

Σύνταξη
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουλβς για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο