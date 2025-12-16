Μιλτιάδης Μαρινάκης για τον θάνατο της γιαγιάς του: «Θα σε αγαπάμε για πάντα, καλές αιώνιες θάλασσες» (pic)

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης, αποχαιρέτησε τη γιαγιά του, Ειρήνη.

«Θα σε αγαπάμε για πάντα, δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Αναπαύσου, γιαγιά. Καλές αιώνιες θάλασσες γιαγιά μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, μέχρι να συναντηθούμε ξανά», έγραψε στην ανάρτησή του, την οποία συνόδεψε με μια φωτογραφία της γιαγιάς του.

Δείτε την ανάρτηση του Μιλτιάδη Μαρινάκη:

Υπενθυμίζουμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ..

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας, Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

* Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί, όσοι το επιθυμούν, να κάνουν δωρεά στους παρακάτω φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857

EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035

ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».