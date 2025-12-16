Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Δώρα για όλη την οικογένεια: Ιδέες δώρων για μικρούς και μεγάλους
Τα Νέα της Αγοράς 16 Δεκεμβρίου 2025

Δώρα για όλη την οικογένεια: Ιδέες δώρων για μικρούς και μεγάλους

Ένας πρακτικός οδηγός για δώρα που θα χαρίσουν χαμόγελα και θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους!

Οι γιορτές είναι η ιδανική ευκαιρία για να χαρίσουμε χαμόγελα σε όλους όσους αγαπάμε και πρώτη από όλους έρχεται η οικογένειά μας. Αν φέτος, θέλεις να κάνεις δώρα που ξεχωρίζουν, θυμήσου ότι η σωστή επιλογή εξαρτάται από την ηλικία, το στυλ αλλά και τα ενδιαφέροντα του παραλήπτη.

Δώρα για όλη την οικογένεια

Για να σε βοηθήσουμε, συγκεντρώσαμε τις καλύτερες ιδέες για κάθε ηλικία, ώστε να βρεις εύκολα αυτό που ταιριάζει σε όλους. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε χριστουγεννιάτικα δώρα, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Και το ακόμα καλύτερο; Με μόνο 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€ με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX max. Κι αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Για μωρά & πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών)

Ιδανικές επιλογές για τους μικρούς μας φίλους είναι τα παιχνίδια που ενισχύουν την αισθητηριακή τους ανάπτυξη και προσφέρουν ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.

Με το βρεφικό παιχνίδι Fisher Price Mix & Learn DJ Table, οι μικροί μουσικοί μπορούν να εξασκήσουν τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες ενώ απολαμβάνουν τους νέους ρυθμούς του αγαπημένου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής σειράς Παίζω και Μαθαίνω από τη Fisher-Price. Αυτό το διαδραστικό εκπαιδευτικό τραπέζι διαθέτει ένα πιανάκι με 3 τρόπους παιχνιδιού, συν 12 λεπτές κινητικές δραστηριότητες και 3 στάδια Smart Stages για να αλλάζετε επίπεδο στο περιεχόμενο καθώς το μωρό σας μεγαλώνει.

Για παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας (4-10 ετών)

Σε αυτά τα στάδια της παιδικής ηλικίας, καλό είναι να προσφέρουμε δώρα που εξάπτουν την παιδική φαντασία, καλλιεργούν την δημιουργικότητα και το παιχνίδι ρόλων, καθώς τα παιδιά λατρεύουν να «μπαίνουν» σε διαφορετικούς ρόλους και να δημιουργούν ολόκληρους κόσμους.

Το παιδικό σετ Next με Ποδιά Κουζίνας & Σκούφο για παράδειγμα, είναι το ιδανικό αξεσουάρ για τους μικρούς λάτρεις της μαγειρικής. Σχεδιασμένο για παιδιά άνω των 14 ετών, προσφέρει την απόλυτη εμπειρία μεταμφίεσης σε επαγγελματία σεφ, κάνοντάς τους να νιώσουν σαν αληθινοί μάγειρες στην κουζίνα.

Δημιουργικότητα και φαντασία θα φτάσουν στα ύψη με τον διπλό μαγνητικό πίνακα, το απόλυτο εργαλείο για μικρούς καλλιτέχνες αλλά και μαθητές! Με μία πλευρά για να γράφουν και να σχεδιάζουν με μαρκαδόρους και την άλλη για να χρωματίζουν με κιμωλίες, προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες δημιουργίας και μάθησης.

Και για τους μικρούς συλλέκτες και λάτρεις των σούπερ ηρώων, το Funko Pop! Animation: Naruto Boruto θα δώσει στην συλλογή τους μια εντυπωσιακή, δυναμική φιγούρα 25cm, αποτυπώνοντας την πιο ισχυρή μορφή του Naruto με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και συλλεκτική αξία.

Για tweens και teens που θέλουν κάτι «cool» (11-17 ετών)

Σε αυτήν την κατηγορία, κυριαρχούν τεχνολογία, μουσική και gaming – δώρα που θα εντυπωσιάσουν κάθε έφηβο και θα ενισχύσουν το πολύτιμο αίσθημα αυτονομίας.

Καλές επιλογές αποτελούν το Xiaomi Redmi Watch 3, παντοδύναμο smartwatch ιδανικό για καθημερινή χρήση και άθληση, το Xiaomi Pocket Bluetooth ηχείο για να ακούει την αγαπημένη του playlist παρέα με τους φίλους του, το Xiaomi Redmi Power Bank για να μην «ξεμένει» ποτέ από μπαταρία αλλά και το παιχνίδι EA Sports FC 26 για να απολαμβάνει ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.

Για την μαμά και τον μπαμπά

Πρακτικές, κομψές και χρήσιμες επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε lifestyle περιλαμβάνουν ένα νέο έντονο αρρενωπό άρωμα που αποπνέει κομψότητα και δυναμισμό, ένα πιστολάκι μαλλιών για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα για κάθε τύπο μαλλιών με έντονη λάμψη και χωρίς φριζάρισμα, premium sneakers για άνεση και στυλ σε κάθε βήμα, αλλά και ένα airstyler με 7 διαφορετικές λειτουργίες για ολιστική φροντίδα και εύκολο hairstyling.

Για τους λάτρεις της τεχνολογίας ανεξαρτήτως ηλικίας

Για το σχολείο, την σχολή ή ακόμα και τη δουλειά, το tablet πρόκειται για ένα πολυεργαλείο που μεταμορφώνει την καθημερινότητα σε μια άνετη, ευέλικτη και απολαυστική εμπειρία, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Συνδύασέ το με bluetooth handsfree ακουστικά και έχεις την βέλτιστη εμπειρία ακρόασης με multipoint συνδεσιμότητα που την αναβαθμίζει.

Φυσικά, από την λίστα δεν μπορεί να λείπει το απόλυτο gaming δώρο, το Playstation 5 Slim που θα καθηλώνει με τα εντυπωσιακά γραφικά και την αστραπιαία ταχύτητα.

Για το σπίτι που μας «ενώνει»

Μεταμορφώστε το σπίτι στο πιο cozy καταφύγιο χαλάρωσης και ηρεμίας, με δώρα που θα κάνουν τις στιγμές σας πιο ζεστές και διασκεδαστικές. Ένα ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι η ιδανική λύση για να απολαμβάνετε ζεστασιά και άνεση τις κρύες νύχτες του χειμώνα ενώ η μηχανή του ποπ κορν είναι το ιδανικό gadget για μικρούς και μεγάλους.

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13.12.25

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Μπάσκετ 16.12.25

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Σύνταξη
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Μάχη κορυφής 16.12.25

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με φόντο την απεργία της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)
Μπάσκετ 16.12.25

NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Σε ένα απίθανο ματς στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Αλπερέν Σενγκούν και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Ρόκετς, με τους δύο σέντερ να καταγράφουν τριπλ νταμπλ - Ιστορία έγραψε ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ στην ήττα των Μάβερικς στη Γιούτα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Μπαράζ συνομιλιών 16.12.25

Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Σύνταξη
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
