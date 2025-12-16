Δώρα για όλη την οικογένεια: Ιδέες δώρων για μικρούς και μεγάλους

Οι γιορτές είναι η ιδανική ευκαιρία για να χαρίσουμε χαμόγελα σε όλους όσους αγαπάμε και πρώτη από όλους έρχεται η οικογένειά μας. Αν φέτος, θέλεις να κάνεις δώρα που ξεχωρίζουν, θυμήσου ότι η σωστή επιλογή εξαρτάται από την ηλικία, το στυλ αλλά και τα ενδιαφέροντα του παραλήπτη.

Δώρα για όλη την οικογένεια

Για να σε βοηθήσουμε, συγκεντρώσαμε τις καλύτερες ιδέες για κάθε ηλικία, ώστε να βρεις εύκολα αυτό που ταιριάζει σε όλους. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε χριστουγεννιάτικα δώρα, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Και το ακόμα καλύτερο; Με μόνο 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€ με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX max. Κι αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Για μωρά & πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών)

Ιδανικές επιλογές για τους μικρούς μας φίλους είναι τα παιχνίδια που ενισχύουν την αισθητηριακή τους ανάπτυξη και προσφέρουν ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.

Με το βρεφικό παιχνίδι Fisher Price Mix & Learn DJ Table, οι μικροί μουσικοί μπορούν να εξασκήσουν τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες ενώ απολαμβάνουν τους νέους ρυθμούς του αγαπημένου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής σειράς Παίζω και Μαθαίνω από τη Fisher-Price. Αυτό το διαδραστικό εκπαιδευτικό τραπέζι διαθέτει ένα πιανάκι με 3 τρόπους παιχνιδιού, συν 12 λεπτές κινητικές δραστηριότητες και 3 στάδια Smart Stages για να αλλάζετε επίπεδο στο περιεχόμενο καθώς το μωρό σας μεγαλώνει.

Για παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας (4-10 ετών)

Σε αυτά τα στάδια της παιδικής ηλικίας, καλό είναι να προσφέρουμε δώρα που εξάπτουν την παιδική φαντασία, καλλιεργούν την δημιουργικότητα και το παιχνίδι ρόλων, καθώς τα παιδιά λατρεύουν να «μπαίνουν» σε διαφορετικούς ρόλους και να δημιουργούν ολόκληρους κόσμους.

Το παιδικό σετ Next με Ποδιά Κουζίνας & Σκούφο για παράδειγμα, είναι το ιδανικό αξεσουάρ για τους μικρούς λάτρεις της μαγειρικής. Σχεδιασμένο για παιδιά άνω των 14 ετών, προσφέρει την απόλυτη εμπειρία μεταμφίεσης σε επαγγελματία σεφ, κάνοντάς τους να νιώσουν σαν αληθινοί μάγειρες στην κουζίνα.

Δημιουργικότητα και φαντασία θα φτάσουν στα ύψη με τον διπλό μαγνητικό πίνακα, το απόλυτο εργαλείο για μικρούς καλλιτέχνες αλλά και μαθητές! Με μία πλευρά για να γράφουν και να σχεδιάζουν με μαρκαδόρους και την άλλη για να χρωματίζουν με κιμωλίες, προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες δημιουργίας και μάθησης.

Και για τους μικρούς συλλέκτες και λάτρεις των σούπερ ηρώων, το Funko Pop! Animation: Naruto Boruto θα δώσει στην συλλογή τους μια εντυπωσιακή, δυναμική φιγούρα 25cm, αποτυπώνοντας την πιο ισχυρή μορφή του Naruto με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και συλλεκτική αξία.

Για tweens και teens που θέλουν κάτι «cool» (11-17 ετών)

Σε αυτήν την κατηγορία, κυριαρχούν τεχνολογία, μουσική και gaming – δώρα που θα εντυπωσιάσουν κάθε έφηβο και θα ενισχύσουν το πολύτιμο αίσθημα αυτονομίας.

Καλές επιλογές αποτελούν το Xiaomi Redmi Watch 3, παντοδύναμο smartwatch ιδανικό για καθημερινή χρήση και άθληση, το Xiaomi Pocket Bluetooth ηχείο για να ακούει την αγαπημένη του playlist παρέα με τους φίλους του, το Xiaomi Redmi Power Bank για να μην «ξεμένει» ποτέ από μπαταρία αλλά και το παιχνίδι EA Sports FC 26 για να απολαμβάνει ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.

Για την μαμά και τον μπαμπά

Πρακτικές, κομψές και χρήσιμες επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε lifestyle περιλαμβάνουν ένα νέο έντονο αρρενωπό άρωμα που αποπνέει κομψότητα και δυναμισμό, ένα πιστολάκι μαλλιών για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα για κάθε τύπο μαλλιών με έντονη λάμψη και χωρίς φριζάρισμα, premium sneakers για άνεση και στυλ σε κάθε βήμα, αλλά και ένα airstyler με 7 διαφορετικές λειτουργίες για ολιστική φροντίδα και εύκολο hairstyling.

Για τους λάτρεις της τεχνολογίας ανεξαρτήτως ηλικίας

Για το σχολείο, την σχολή ή ακόμα και τη δουλειά, το tablet πρόκειται για ένα πολυεργαλείο που μεταμορφώνει την καθημερινότητα σε μια άνετη, ευέλικτη και απολαυστική εμπειρία, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Συνδύασέ το με bluetooth handsfree ακουστικά και έχεις την βέλτιστη εμπειρία ακρόασης με multipoint συνδεσιμότητα που την αναβαθμίζει.

Φυσικά, από την λίστα δεν μπορεί να λείπει το απόλυτο gaming δώρο, το Playstation 5 Slim που θα καθηλώνει με τα εντυπωσιακά γραφικά και την αστραπιαία ταχύτητα.

Για το σπίτι που μας «ενώνει»

Μεταμορφώστε το σπίτι στο πιο cozy καταφύγιο χαλάρωσης και ηρεμίας, με δώρα που θα κάνουν τις στιγμές σας πιο ζεστές και διασκεδαστικές. Ένα ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι η ιδανική λύση για να απολαμβάνετε ζεστασιά και άνεση τις κρύες νύχτες του χειμώνα ενώ η μηχανή του ποπ κορν είναι το ιδανικό gadget για μικρούς και μεγάλους.