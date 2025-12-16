Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Και οι σύντροφοι έχουν δικαιώματα
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Κληρονομιές
Και οι σύντροφοι έχουν δικαιώματα
• Πόσα χρόνια ελεύθερης συμβίωσης απαιτούνται και τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
• Τι αλλάζει για όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης
=========
Τι μπορεί να ξεμπλοκάρει τον διάλογο
Μπλέξαν τις κόκκινες γραμμές
• Η κυβέρνηση ανοίγει παράθυρο για το ενεργειακό κόστος, οι αγρότες ζητούν δεσμεύσεις
=========
Αρχαιολογικό Μουσείο: Η νέα εποχή
• Οι αλλαγές που αποκάλυψε ο αρχιτέκτονας Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ
=========
Αυστραλία
Αντισημιτισμός όπλισε τους δύο εκτελεστές
• Ανοιχτή σύγκρουση Ιερουσαλήμ – Καμπέρας
=========
Στη Βουλή
Οι νέοι μισθοί στις Ενοπλες Δυνάμεις
• Αναλυτικοί πίνακες για τις αυξήσεις σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς
• Προβλέπεται εθελοντική στράτευση των γυναικών
=========
Πολιτικό παρασκήνιο
Τα σχέδια για κοινή ταξιαρχία Ελλάδας – Ισραήλ
Ο Βενιζέλος και οι κυβερνήσεις συνεργασίας
=========
Λακωνία
Λάδι από μία ελιά ηλικίας 2.000 ετών
=========
Ανισότητες
Ενα ρήγμα που διαρκώς μεγαλώνει
=========
Ρομπ Ράινερ
1947 – 2025
Σοκ στο Χόλιγουντ από τη διπλή δολοφονία
=========
Συζητήσεις
Πώς θα μπει ξανά στις ράγες το τρένο για την Καλαμάτα
=========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Παυλίδης
Στα βήματα του θρυλικού Εουσέμπιο
Ολυμπιακός
Οι δύο όψεις του νομίσματος και το μήνυμα
