Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Και οι σύντροφοι έχουν δικαιώματα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Κληρονομιές

Και οι σύντροφοι έχουν δικαιώματα

• Πόσα χρόνια ελεύθερης συμβίωσης απαιτούνται και τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

• Τι αλλάζει για όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης

=========

Τι μπορεί να ξεμπλοκάρει τον διάλογο

Μπλέξαν τις κόκκινες γραμμές

• Η κυβέρνηση ανοίγει παράθυρο για το ενεργειακό κόστος, οι αγρότες ζητούν δεσμεύσεις

=========

Αρχαιολογικό Μουσείο: Η νέα εποχή

• Οι αλλαγές που αποκάλυψε ο αρχιτέκτονας Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ

=========

Αυστραλία

Αντισημιτισμός όπλισε τους δύο εκτελεστές

• Ανοιχτή σύγκρουση Ιερουσαλήμ – Καμπέρας

=========

Στη Βουλή

Οι νέοι μισθοί στις Ενοπλες Δυνάμεις

• Αναλυτικοί πίνακες για τις αυξήσεις σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς

• Προβλέπεται εθελοντική στράτευση των γυναικών

=========

Πολιτικό παρασκήνιο

Τα σχέδια για κοινή ταξιαρχία Ελλάδας – Ισραήλ

Ο Βενιζέλος και οι κυβερνήσεις συνεργασίας

=========

Λακωνία

Λάδι από μία ελιά ηλικίας 2.000 ετών

=========

Ανισότητες

Ενα ρήγμα που διαρκώς μεγαλώνει

=========

Ρομπ Ράινερ

1947 – 2025

Σοκ στο Χόλιγουντ από τη διπλή δολοφονία

=========

Συζητήσεις

Πώς θα μπει ξανά στις ράγες το τρένο για την Καλαμάτα

=========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Παυλίδης

Στα βήματα του θρυλικού Εουσέμπιο

Ολυμπιακός

Οι δύο όψεις του νομίσματος και το μήνυμα