Τεχνολογία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν τον πόλεμο της ψηφιακής κυριαρχίας
Τεχνολογία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 06:04

Τεχνολογία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν τον πόλεμο της ψηφιακής κυριαρχίας

Το 2025 μάς δίδαξε ότι η τεχνολογική κυριαρχία δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος μετ' εμποδίων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Αν το 2024 ήταν η χρονιά κατά την οποία αναπτύχθηκε ραγδαία η κατανόηση της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης, το 2025 αποδείχθηκε η χρονιά της «γεωπολιτικής ενηλικίωσής» της. Ένα συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα: Η τεχνολογία έπαψε να είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας – πλέον αποτελεί ένα πεδίο διαμάχης όπου κρίνεται η εθνική ασφάλεια, η οικονομική επιβίωση και η παγκόσμια ηγεμονία.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί σε «μουσείο», έναν εξαιρετικό τόπο για να ζεις και να καταναλώνεις τεχνολογία, αλλά όχι για να την παράγεις

Στη δύση του 2025, ο κόσμος δεν είναι πλέον «επίπεδος», όπως πίστευαν οι οικονομολόγοι της παγκοσμιοποίησης στις αρχές του αιώνα. Είναι βαθιά κατακερματισμένος, πίσω από ψηφιακά τείχη και προστατευτικούς δασμούς. Αλλά ποιες χώρες βγαίνουν αλώβητες και ποιες τραυματισμένες από την τεκτονική αυτή αλλαγή;

ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στο 2025 με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διατηρήσουν το προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη και να στραγγαλίσουν την πρόσβαση των ανταγωνιστών τους (κυρίως της Κίνας) στην τεχνολογία αιχμής.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του 2025, οι ΗΠΑ παραμένουν ο αδιαμφισβήτητος νικητής στο κομμάτι του λογισμικού και της καινοτομίας στην AI. Με τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς να έχουν παρουσιάσει πάνω από 40 «θεμελιώδη μοντέλα» τεχνητής νοημοσύνης μέσα στη χρονιά, έναντι μόλις 15 της Κίνας και 3 της Ευρώπης, η Αμερική ελέγχει το «μυαλό» της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον, γνωστή ως «Mικρή Aυλή, Ψηλός Φράχτης», έχει ενταθεί. Το 2025 είδαμε αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές ημιαγωγών και εργαλείων λιθογραφίας. Οι ΗΠΑ κερδίζουν διότι κατάφεραν να μετατρέψουν το δολάριο και την πνευματική ιδιοκτησία σε «όπλα», αναγκάζοντας συμμάχους τους στην Ασία και την Ευρώπη να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις τους.

Ωστόσο, υπάρχει ένα κρυφό κόστος: η αμερικανική αγορά γίνεται πιο εσωστρεφής, και οι τιμές των τεχνολογικών προϊόντων για τον μέσο Αμερικανό καταναλωτή έχουν αυξηθεί λόγω της αποσύνδεσης από την κινεζική εφοδιαστική αλυσίδα.

Κίνα

Αν οι ΗΠΑ κερδίζουν στο software, η Κίνα το 2025 παλεύει να κερδίσει στο hardware και την ενέργεια. Οι αναλυτές συμφωνούν ότι το Πεκίνο είναι ο μεγάλος κερδισμένος στην «πράσινη τεχνολογία», η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ψηφιακό μέλλον (καθώς τα data centers απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας).

Η Κίνα κυριαρχεί απόλυτα στην αλυσίδα των ηλεκτρικών οχημάτων, των μπαταριών και των σπάνιων γαιών που απαιτούνται για την κατασκευή τσιπ. Το 2025, παρά τους δασμούς από ΗΠΑ και ΕΕ, οι κινεζικές εταιρείες βρήκαν «παρακαμπτήριες οδούς», εγκαθιστώντας εργοστάσια στο Μεξικό, την Ουγγαρία και το Βιετνάμ.

Στο κρίσιμο μέτωπο των ημιαγωγών, η Κίνα αφενός μεν βρίσκεται σε θέση άμυνας αφετέρου δε δεν ηττάται. Η απαγόρευση πρόσβασης στα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia την ανάγκασε να καινοτομήσει.

Το 2025 είδαμε τη Huawei και τη SMIC να παρουσιάζουν επεξεργαστές που, αν και δεν φτάνουν την κορυφή της αμερικανικής τεχνολογίας, είναι αρκετά ικανοί για να τρέξουν προηγμένα μοντέλα AI. Η Κίνα χάνει στη μάχη της «αιχμής», αλλά κερδίζει στη μάχη της «κλίμακας» και της μαζικής παραγωγής.

Ευρώπη

Ίσως το πιο ανησυχητικό κεφάλαιο της χρονιάς αφορά την Ευρώπη. Έναν χρόνο μετά από τη βαρυσήμαντη έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα (τέλη 2024), το 2025, η ΕΕ μοιάζει να βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να βρει τα πατήματά της.

Η Ευρώπη καταγράφεται ως ο μεγάλος χαμένος της χρονιάς στην κούρσα της υψηλής τεχνολογίας. Το «Brussels Effect» -η ικανότητα της ΕΕ να εξάγει ρυθμιστικούς κανόνες (όπως το AI Act)- αποδεικνύεται ανεπαρκές υποκατάστατο της καινοτομίας. Ενόσω  η Ευρώπη ρύθμιζε την τεχνητή νοημοσύνη, οι ΗΠΑ και η Κίνα την ανέπτυσσαν.

Οι αναλύσεις του 2025 επισημαίνουν τρία δομικά προβλήματα που κρατούν την Ευρώπη πίσω:

Ενεργειακό κόστος: Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες τεχνολογίας πληρώνουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κόστος ενέργειας σε σχέση με τις αμερικανικές, καθιστώντας ασύμφορη τη λειτουργία μεγάλων data centers.

Έλλειψη κεφαλαίων: Παρά τις προτάσεις Ντράγκι για επενδύσεις-μαμούθ ύψους 800 δισ. ευρώ ετησίως, η πολιτική διαφωνία μεταξύ των κρατών-μελών (ειδικά της Γερμανίας) έχει καθυστερήσει την ενιαία χρηματοδότηση.

Κατακερματισμένη αγορά: Οι ευρωπαϊκές startups δυσκολεύονται να αυξήσουν θεαματικά την ανάπτυξή τους (scale-up) εντός της ηπείρου, με αποτέλεσμα να εξαγοράζονται από αμερικανικούς κολοσσούς μόλις δείξουν σημάδια επιτυχίας.

Ωστόσο, υπάρχουν θύλακες αισιοδοξίας. Χώρες όπως η Ολλανδία (χάρη στην ASML) και η Γαλλία (με επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια και την AI) δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει ακόμα σφυγμό, αρκεί να κινηθεί γρήγορα.

Ινδία και Παγκόσμιος Νότος

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις του 2025 είναι η άνοδος της Ινδίας. Το Νέο Δελχί δεν επιλέγει στρατόπεδο, αλλά τοποθετείται ως η «γέφυρα» μεταξύ Δύσης και Παγκόσμιου Νότου.

Η Ινδία αναδεικνύεται σε κερδισμένη, καθώς προσελκύει μαζικά τις εταιρείες που εγκαταλείπουν την Κίνα (η στρατηγική «China Plus One»). Η Apple και άλλοι κατασκευαστές μετέφεραν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους στην Ινδία το 2025.

Επιπλέον, η Ινδία εξάγει το δικό της μοντέλο «Digital Public Infrastructure» (Δημόσιες Ψηφιακές Υποδομές), προσφέροντας σε αναπτυσσόμενες χώρες μια εναλλακτική λύση έναντι των κλειστών οικοσυστημάτων της Silicon Valley ή του κρατικού ελέγχου της Κίνας.

Τεχνολογία: Οι κρυφοί παίκτες

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τον ρόλο των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ). Το 2025, αυτές οι χώρες μετέτρεψαν τα πετροδολάρια σε… «επεξεργαστές».

Επενδύοντας δισεκατομμύρια στην αγορά των πιο προηγμένων τσιπ AI, χτίζουν τεράστιες υποδομές υπολογιστικής ισχύος, φιλοδοξώντας να γίνουν οι ουδέτερες ζώνες της τεχνητής νοημοσύνης, όπου Ανατολή και Δύση θα μπορούν (ίσως) να συνομιλούν.

Αντίθετα, χώρες πλούσιες σε ορυκτά και αδύναμους θεσμούς (κυρίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική) κινδυνεύουν να γίνουν τα πεδίο μιας νέας μορφής αποικιοκρατίας, όπου οι μεγάλες δυνάμεις δεν μάχονται για εδάφη, αλλά για λίθιο και κοβάλτιο.

Εν κατακλείδι, η απάντηση στο ερώτημα «ποιος κερδίζει» είναι σύνθετη:

  • Οι ΗΠΑ κατακτούν την κορυφή της πυραμίδας (AI, σχεδιασμός τσιπ).
  • Η Κίνα κατακτά τη βάση της πυραμίδας (παραγωγή, πράσινη μετάβαση, εφοδιαστική αλυσίδα).
  • Η Ινδία κερδίζει γεωπολιτικό εκτόπισμα ως ο απαραίτητος εταίρος.
  • Η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί σε «μουσείο», έναν εξαιρετικό τόπο για να ζεις και να καταναλώνεις τεχνολογία, αλλά όχι για να την παράγεις.

Το 2025 μάς δίδαξε ότι η τεχνολογική κυριαρχία δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος μετ’ εμποδίων. Για την Ελλάδα, η οποία επιδιώκει να μετατραπεί σε πύλη υποδοχής δεδομένων (data hub) στη Μεσόγειο, το μάθημα είναι σαφές: Σε έναν κόσμο που χτίζει τείχη, οι γέφυρες (ενεργειακές και ψηφιακές) έχουν τη μεγαλύτερη αξία, αρκεί να ξέρεις πώς να τις περιφρουρείς.

Πλέον, το μέλλον δεν ανήκει σε αυτούς που απλώς έχουν δεδομένα, αλλά σε αυτούς που έχουν την υπολογιστική ισχύ να τα επεξεργαστούν και την ενέργεια να τα τροφοδοτήσουν. Και σε αυτήν τη μάχη, τα σύνορα μόλις επαναχαράχθηκαν…

Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών
Data nullius 10.12.25

«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών

Η συλλογή δεδομένων από εταιρείες AI μοιάζει με αποικιοκρατικές πρακτικές, όπου ισχυρές δυνάμεις παίρνουν πόρους χωρίς άδεια ή δίκαιη ανταπόδοση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026
Ποιοι αναμένονται 16.12.25

Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026

Εντός Ιανουαρίου, οι αυξήσεις αποδοχών και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο, σε 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεργία: «Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ξεσηκωμός 16.12.25

«Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

«Λουκέτο» βάζει ο δημόσιος τομέας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)

«Χορταστική» ισοπαλία στο Old Trafford, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στη Μπόρνμουθ, η οποία όμως... είπε την τελευταία λέξη, αποσπώντας πολύτιμο βαθμό με 4-4!

Σύνταξη
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

