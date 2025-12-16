Στον «αέρα» βρίσκονται από χθες 15 Δεκεμβρίου 117 συνεργαζόμενα με την Cetracore – Jetoil πρατήρια, πέντε συνολικά εταιρείες του ομίλου αλλά και το «χρυσό» asset που είναι οι 15 δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών 220.000 τόνων στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης.

Η ενημέρωση που έστειλε η ρωσικών συμφερόντων Cetracore – Jetoil με δικαιούχο της τον καναδοπακιστανό έμπορο πετρελαίου και στενού συνεργάτη της Ρωσίας, Μουρτάζα Λακχανί, στους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας έπεσε σαν κεραυνός. Οι πρατηριούχοι, με τα βενζινάδικά τους να βρίσκονται ως επί το πλείστον στη Βόρεια Ελλάδα, αναζητούν ουσιαστικά τρόπο να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές κι ενώ η διοίκηση της Cetracore – Jetoil κλείνει ουσιαστικά τις κάνουλες του εφοδιασμού των δεξαμενών των 80 με 100 πρατηρίων.

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο. Και οι Βρυξέλλες κατανομάζουν ως έναν εξ αυτών τον Μουρτάζα Λακχανί.

Η ενημέρωση της Cetracore – Jetoil

Η ειδοποίηση της Cetracore – Jetoil προς τους συνεργάτες της έχει ως εξής:

«Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες.

Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση.

Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση.

Παρακαλώ, βρείτε επισυναπτόμενη επιστολή που σας επιτρέπει να προμηθευτείτε καύσιμα για τις ανάγκες του πρατηρίου σας από άλλες πηγές πλην της εταιρείας μας, προσωρινά και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εμπορικό Τμήμα της Jetoil.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας».

Το κενό που αφήνει η Cetracore – Jetoil στον εφοδιασμό της αγοράς

Ένα από τα μείζονα ζητήματα που ανακύπτουν στην αγορά πετρελαιοειδών είναι η ασφάλεια εφοδιασμού της αγοράς την οποία ελέγχει η Cetracore – Jetoil αλλά κυρίως τις μεγάλες αποθήκες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα από τα χρυσά assets του Ομίλου ρωσικών συμφερόντων. Στις συγκεκριμένες δεξαμενές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μίσθωναν χώρους προκειμένου να αποθηκεύουν καύσιμα τους.

Ο ΟΤ συνομίλησε με εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για την κατάσταση στην αγορά. Απευθυνθήκαμε δε, και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αν και αρμόδιο για τις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών, εντούτοις επιφυλάχθηκε να απαντήσει μέχρι να αποκτήσει επαρκή εικόνα του θέματος.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι τα 96 πρατήρια που φέρουν το σήμα Jetoil έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν υγρά καύσιμα από άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών με την προϋπόθεση να μην υπάρχει στις ταμπέλες τους το brand «Jetoil». Επίσης οι ανάγκες της αγοράς συνολικά θα καλυφθούν, λένε οι πληροφορίες, από άλλες εγκαταστάσεις όπως στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Συνεπώς ο κλάδος των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών καθησυχάζει ως προς την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Τα 117 πρατήρια και τα περιουσιακά στοιχεία

Η Cetracore – Jetoil δραστηριοποιείται στο κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Εμπορεύεται τρεις τύπους βενζινών (βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, Supreme Gasoline, και βενζίνη αμόλυβδη 100 RON) και πετρέλαιο (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, Premium Diesel και πετρέλαιο ναυτιλίας χαμηλού θείου).

Ειδικότερα, η Εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της, τόσο μέσω του εμπορικού δικτύου της με τα σήματα JETOIL (91 πρατήρια), όσο και σε ανεξάρτητα πρατήρια υγρών καυσίμων (26 πρατήρια), αλλά και σε άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Επίσης, η Εταιρεία εξάγει Diesel 10ppm σε Βαλκανικές χώρες. H Εταιρεία έχει την έδρα της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τη βάση της δραστηριοποίησή της και διατηρεί γραφείο υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση η Cetracore – Jetoil διαθέτει τις ακόλουθες πέντε θυγατρικές εταιρείες: Τη STANDARDPLIN LLC, την οποία και πούλησε το πρώτο εξάμηνο του 2025, την JET ENERGY LTD, τη MAMIDOIL KOSSOVO LLC, την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIL ΕΠΕ και τη MY JET M.IKE

Το ρωσικό δάνειο στην Cetracore – Jetoil

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου που αφορούν στη χρήση του 2024 η Cetracore – Jetoil «είναι 100% θυγατρική της εταιρείας “CETRACORE ENERGY GMBH” (η “Μητρική Εταιρεία”) με έδρα στην Βιέννη της Αυστρίας. Η Εταιρεία δε συντάσσει Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις διότι η ενσωμάτωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της πραγματοποιείται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “Cetracore Holdings SARL”, με έδρα το Λουξεμβούργο, με τη μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως. Από τις 26 Μαΐου 2020 έως και κατά την 01 Σεπτεμβρίου 2025, ο τελικός μέτοχος που εξασκεί έλεγχο στην Εταιρεία είναι η εταιρεία “IMMS Pte. Ltd.” με έδρα την Σιγκαπούρη».

Η εταιρείεα στις 31 Δεκεμβρίου 2024 είχε αρνητικά κεφάλαια κατά περίπου 57 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την 31/12/2024 οι σωρευμένες ζημίες εις νέον της Εταιρείας ανέρχονταν σε 10.242.593,77 ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι θετικό, αλλά μικρότερο του μισού του κεφαλαίου.

Η Cetracore – Jetoil ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ήταν η αποπληρωμή δανείου που είχε λάβει από ρωσική τράπεζα. Οι κυρώσεις της Ε.Ε. εμπόδιζαν τη μεταφορά κεφαλαίων της για την κάλυψη του δανείου.

Στην ετήσια οικονομική έκθεση αναφέρει σχετικώς: «Η γεωπολιτική αστάθεια που επικρατεί τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή δεν αναμένεται να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ήδη διασφαλίσει πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού και προμήθειας, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωτερικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο που έχει συναφθεί με την PJSC Credit Bank of Moscow (CBM), η Εταιρεία υπόκειται σε περιορισμούς που απαγορεύουν τη μεταφορά κεφαλαίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής που απορρέουν από το Δάνειο. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας παραμένουν, στην παρούσα φάση, αβέβαιες και δύσκολο να προβλεφθούν. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις και μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωσή της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανερχόταν σε 61,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική κατάσταση: «Εντός του 2022 επιβλήθηκε στη CBM δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε) (κανονισμός 269). Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ προβλέπει ότι: (α) δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε στόχου δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και (β) δεν διατίθενται κεφάλαια, άμεσα ή έμμεσα, στον στόχο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή προς όφελός του.

Ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οφέλη κάθε είδους και ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, τα οποία δεν είναι κεφάλαια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε στην CBM, απαγορεύτηκε στην Jetoil (ως ελληνική οντότητα) να διαθέτει κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους προς ή προς όφελος της CBM, εκτός από δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους όρους του Δανείου, οποιαδήποτε πληρωμή από την Jetoil πρέπει να γίνει αποκλειστικά στον λογαριασμό των ομολογιούχων. Αυτός είναι ένας ρωσικός τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα της CBM. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται στην Jetoil από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της CBM από την ΕΕ να μεταφέρει κεφάλαια στον λογαριασμό ομολογιούχων (και, κατά συνέπεια, απαγορεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής της βάσει του Δανείου και των λοιπών εγγράφων του Δανείου). Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει μέχρι και σήμερα, δεδομένου ότι τα μέτρα δεν έχουν αρθεί».

H πτώση και η εξαγορά της Jetoil

To 2017 η Jetoil Ελλάδος εξαγοράστηκε από την ρωσικών συμφερόντων Cetracore Energy με έδρα την Αυστρία.

Και μετονομάζεται σε Cetracore – Jetoil. Στη συνέχεια το 2020 η Mercantile & Maritime Group, εταιρεία που ίδρυσε ο Λακχανί απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Cetracore και ως εκ τούτου κατέστη ιδιοκτήτης και της Cetracore – Jetoil.

Η Jetoil Ελλάδος άρχισε να δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομική κρίση που ξέσπασε στη χώρα το 2008 – 2009. Τότε και η αγορά των υγρών καυσίμων αρχίζει να αντιμετωπίζει τις μεγάλες δυσκολίες. Η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των Dracoil και El Petrol.

Όμως η μεγάλη υποχώρηση του τζίρου, η συσσώρευση ζημιών και η αύξηση του δανεισμού γιγάντωσαν τα προβλήματα ρευστότητας με άμεση επίδραση στη λειτουργία της. Έτσι, πολύ γρήγορα το δίκτυο πρατηρίων της έως τα μέσα του 2016 είχε σχεδόν εξαλειφθεί διαθέτοντας κάτι λιγότερο από 100 πρατήρια, ενώ από τους 360 εργαζόμενους που απασχολούσε προ πενταετίας, είχε φτάσει να απασχολεί μόλις περίπου 160 άτομα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία αναζήτησε στρατηγικό εταίρο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα στις 9 Ιουνίου του 2016, να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99.

Λίγες μέρες μετά ο ιδρυτής της Jetoil Κυριάκος Μαμιδάκης θα βάλει τέλος στη ζωή του με ένα περίστροφο, γράφοντας με τον πλέον τραγικό τρόπο τον επίλογο στην πολυετή πορεία της ελληνικής εταιρείας.

Ακολούθησε η κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης και η Jetoil πέρασε στα χέρια της Cetracore Energy, ελεγχόμενη από ρωσικά κεφάλαια, καθώς αποτελούσε βραχίονα του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Rosneft στην Ευρώπη.

Η Cetracore Energy σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης θα κατέβαλε 105 εκατ. ευρώ.

Η οικογένεια Μαμιδάκη

Η εταιρεία Jetoil «γεννήθηκε» το 1968 στην Κρήτη από τον Κυριάκο Μαμιδάκη και τα δύο αδέλφια του, Νίκο και Γιώργο. Ο Κυριάκος Μαμιδάκης γεννήθηκε στο χωριό Ανώσκελη της επαρχίας Κισσάμου του νομού Χανίων το 1932. Αποφοίτησε από την Εμπορική Σχολή το 1951 και στη συνέχεια σπούδασε δι’ αλληλογραφίας στο School of Career του LSE.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα στην εμπορία πετρελαιοειδών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και συγκεκριμένα το 1952 όταν ξεκίνησε να εργάζεται δίπλα στον θείο του Γιώργο Μαμιδάκη, που μετά την κατοχή είχε εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς και πώλησης καυσίμων στην Κρήτη, με τα στοιχειώδη μέσα της εποχής.

Το 1955 ο Γιώργος Μαμιδάκης ίδρυσε τη Γ. Μαμιδάκης & Σία, μια εταιρεία καυσίμων τοπικής εμβέλειας που αποτέλεσε τον πρόγονο της Mamidoil. Την περίοδο της κρίσης στο Σουέζ, το 1956, ο Γ. Μαμιδάκης κατάφερε να κλείσει μια σημαντική συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση για την αποκλειστική αντιπροσώπευση των πετρελαίων της που εξασφάλισε σημαντική ώθηση στην εταιρεία.

Εν τω μεταξύ, το 1968, ο Κυριάκος Μαμιδάκης μαζί με τα δύο αδέλφια του, Νίκο και Γιώργο, έκαναν το δικό τους βήμα στην αγορά πετρελαιοειδών ιδρύοντας τη Jetoil, η οποία το 1972 συγχωνεύθηκε με τη Mamidoil δημιουργώντας τη Mamidoil-Jetoil, που αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της μετέπειτα αυτοκρατορίας της οικογένειας Μαμιδάκη.

Αξιοποιώντας τη συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του ρωσικού πετρελαίου που είχε συνάψει ο Γ. Μαμιδάκης, και η οποία ίσχυσε μέχρι το 1981, η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί πανελλαδικά, ενώ έστρεψε το βλέμμα της και εκτός των συνόρων και συγκεκριμένα προς τα Βαλκάνια.

Για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά της, η εταιρεία πραγματοποίησε μια σημαντική επένδυση για την κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης που αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την εκτός των συνόρων επέκτασή της και για χρόνια ήταν το «διαμάντι του στέμματος» του ομίλου Mamidoil-Jetoil.

Το 2016 οι εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι αριθμούσαν 15 δεξαμενές η δυναμικότητα των οποίων αντιστοιχούσε στο 15% της τότε συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας σε καύσιμα και εκτός από τις δραστηριότητες της ίδιας εξυπηρετούσαν και άλλες εμπορικές εταιρείες.

Η πρώτη επιχειρηματική έξοδος της εταιρείας ήταν στην τότε Γιουγκοσλαβία, όπου προωθούσε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου σιδηροδρομικώς και οδικώς από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Καλοχώρι. Ακολούθησαν η ΠΓΔΜ και στη συνέχεια η Αλβανία, το Κόσοβο και η Βουλγαρία.

Τον Φεβρουάριο του 1986, ωστόσο, η εταιρεία δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα, καθώς ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις Καλοχωρίου, η οποία κατέστρεψε 8 από τις 12, τότε, δεξαμενές. Χρειάστηκε μία εβδομάδα για να κατασβεστεί η πυρκαγιά, και αφού προηγούμενων ζητήθηκε η συνδρομή ειδικών πυροσβεστών από την τότε Γιουγκοσλαβία, ενώ η εταιρεία υπέστη τεράστια για την εποχή οικονομική ζημιά άνω των 20 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία κατάφερε να ανακάμψει και με στήριγμα τις εξαγωγές στα Βαλκάνια, όπου είχε ήδη ιδρύσει θυγατρικές σε Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κόσοβο και Σκόπια, κατάφερε να εδραιωθεί ως η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 9%.

Ταυτόχρονα, συνέχισε την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της στην Ελλάδα που στο απόγειό της έφτασε να αριθμεί περισσότερα από 600 σημεία, ενώ ανέπτυξε και έντονη δραστηριότητα στον εφοδιασμό ποντοπόρων πλοίο, διαθέτοντας έναν στόλο 33 βυτιοφόρων και 7 πλοιαρίων.

Παράλληλα, ο όμιλος, εκτός από τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι, διέθετε μέσω της Mamidoil Albanian αποθήκες χωρητικότητας 12 χιλ. κυβικών στο Δυρράχιο και αποθήκες 18 χιλ. κυβικών (Standardplin Sh.p.k.) στο Κόσοβο.

Ποιος είναι ο Λακχανί και η σύνδεση με Ρωσία και Cetracore – Jetoil

Ο καναδο-πακιστανός trader πετρελαίου Μουρτάζα Λακχανί είναι 63 χρονών και διευθύνων σύμβουλος της εμπορικής εταιρείας Mercantile & Maritime, μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία με γραφεία στη Σιγκαπούρη και το Λονδίνο.

Σύμφωνα με την επιστολή της Cetracore – Jetoil είναι ο δικαιούχος της εταιρείας.

«Μέσω των εταιρειών του, διευκολύνει τις αποστολές και τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη ρωσική κρατική εταιρεία πετρελαίου Rosneft», αναφέρεται στην καταχώριση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

«Συγκεκριμένα, ο Μουρτόζα Λακχανί ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία».

Ο Λακχανί ξεκίνησε την καριέρα του στην παγκόσμια εμπορική εταιρεία Glencore, όπου εργάστηκε στον τομέα των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράκ κατά την εποχή του Σαντάμ Χουσεΐν. Στη συνέχεια μετακόμισε στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπου ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ του υπουργείου πετρελαίου και διεθνών εταιρειών για την πώληση πετρελαίου ανεξάρτητα από τη Βαγδάτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βοήθησε τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosneft να υπογράψει συμφωνίες για το πετρέλαιο και το αέριο στο Κουρδιστάν, συνεργαζόμενος στενά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rosneft, Igor Sechin, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των τελετών υπογραφής στο κύριο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη.

Στηριζόμενος σ αυτή τη σχέση, ο Λακχανί συνεργάστηκε με την κορυφαία εταιρεία εμπορίας πετρελαίου Vitol για να επενδύσει σε μερίδιο 5% στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό έργο της Rosneft εδώ και δεκαετίες, το Vostok Oil στην Αρκτική.

«Αυτή η χώρα (η Ρωσία) είναι η μεγαλύτερη χώρα σε πόρους στον κόσμο. Το να την εμποδίζεις είναι ένα πολύ βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, όχι ένας μακροπρόθεσμος στόχος για κανέναν. Θα χρειάζονται πάντα τη Ρωσία», δήλωσε στο ρωσικό SolovievLive στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης τον Ιούνιο.

Τον Οκτώβριο του 2023 δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυπτε ότι οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν το ρόλο του Λακχανί στο παράνομο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή ΟΤ