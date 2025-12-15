Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη
Media 15 Δεκεμβρίου 2025 | 01:15

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη

Συναγερμός και στην Ελλάδα • Ανιχνεύεται ήδη και στη χώρα μας • Οι γιορτές, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα είναι το «καύσιμο» για τη διάδοσή της

Σύνταξη
A
A
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Συναγερμός και στην Ελλάδα
Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη

• Ανιχνεύεται ήδη και στη χώρα μας
• Οι γιορτές, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα είναι το «καύσιμο» για τη διάδοσή της
• Στη Βρετανία εμφανίζονται 2.600 νέα περιστατικά την ημέρα

===========

Αν θέλετε να το νοικιάσετε ή να το πουλήσετε
SOS: Βγάλτε ταυτότητα στο κτίριο
• Γιατί απαιτείται άμεσα εναρμονισμένη ενεργειακή πιστοποίηση

===========

48 ώρες γεμάτες αίμα
• Tριπλό τρομοκρατικό χτύπημα με πολλούς νεκρούς σε Σίδνεϊ, Ρόουντ Αϊλάντ, Συρία

===========

Δήμαρχος Σουλίου
Δίνουμε €1.000 για κάθε παιδί που γεννιέται
• Ο Θανάσης Ντάνης μιλάει στην Εύη Σαλτού για τα κίνητρα κατά της υπογεννητικότητας στο ηρωικό Σούλι

===========

Και τώρα τι;
Πινγκ-πονγκ ευθυνών για το Αγροτικό
• Το Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες με τα 14 αιτήματα και το θρίλερ μιας συνάντησης

===========

Πολιτικό παρασκήνιο
Τι ψάχνει ο Τσίπρας στο κάστρο των Παπανδρέου
Μια κίνηση – ματ από Αθήνα, Λευκωσία και Ιερουσαλήμ

===========

Ερευνα
Το «πορτοφόλι» των Χριστουγέννων

===========

Ρολάν Λεσκίρ
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Φόρος τιμής στην Ελλάδα και στο ευρώ»

• Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών μιλάει στη Μαρία Βασιλείου για την εκλογή Πιερρακάκη αλλά και για την Ουκρανία και την κατάσταση στη Γαλλία

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Αρης – Ολυμπιακός 0-0
Του έβαλαν φρένο, φωτιά στην κορυφή
«Οσο και αν προσπαθήσουν δεν θα μας σταματήσουν», έλεγαν στον Πειραιά

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5
Με λάμψη Λιούμπισιτς

Aτρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
Εριξε τον Δικέφαλο στην τρίτη θέση

ΠAO – Βόλος 2-1
Νίκη – ανάσα και πήρε οξυγόνο

Αγγλία
Αστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και… Χάαλαντ έκλεψαν την παράσταση

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
Media
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13.12.25

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρόκο: «Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς από ξαφνικές πλημμύρες
Μαρόκο 15.12.25

«Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς

«Πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε διάστημα «μιας ώρας», στη Σάφι του Μαρόκου, προκάλεσαν «εξαιρετικές» πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους

Σύνταξη
Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ
Τεχεράνη 15.12.25

Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά

«Υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του ηγέτη» Χαμενεΐ, το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, «πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης».

Σύνταξη
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)

Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
