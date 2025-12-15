Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη
Συναγερμός και στην Ελλάδα • Ανιχνεύεται ήδη και στη χώρα μας • Οι γιορτές, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα είναι το «καύσιμο» για τη διάδοσή της
Συναγερμός και στην Ελλάδα
Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη
• Ανιχνεύεται ήδη και στη χώρα μας
• Οι γιορτές, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα είναι το «καύσιμο» για τη διάδοσή της
• Στη Βρετανία εμφανίζονται 2.600 νέα περιστατικά την ημέρα
Αν θέλετε να το νοικιάσετε ή να το πουλήσετε
SOS: Βγάλτε ταυτότητα στο κτίριο
• Γιατί απαιτείται άμεσα εναρμονισμένη ενεργειακή πιστοποίηση
48 ώρες γεμάτες αίμα
• Tριπλό τρομοκρατικό χτύπημα με πολλούς νεκρούς σε Σίδνεϊ, Ρόουντ Αϊλάντ, Συρία
Δήμαρχος Σουλίου
Δίνουμε €1.000 για κάθε παιδί που γεννιέται
• Ο Θανάσης Ντάνης μιλάει στην Εύη Σαλτού για τα κίνητρα κατά της υπογεννητικότητας στο ηρωικό Σούλι
Και τώρα τι;
Πινγκ-πονγκ ευθυνών για το Αγροτικό
• Το Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες με τα 14 αιτήματα και το θρίλερ μιας συνάντησης
Πολιτικό παρασκήνιο
Τι ψάχνει ο Τσίπρας στο κάστρο των Παπανδρέου
Μια κίνηση – ματ από Αθήνα, Λευκωσία και Ιερουσαλήμ
Ερευνα
Το «πορτοφόλι» των Χριστουγέννων
Ρολάν Λεσκίρ
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Φόρος τιμής στην Ελλάδα και στο ευρώ»
• Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών μιλάει στη Μαρία Βασιλείου για την εκλογή Πιερρακάκη αλλά και για την Ουκρανία και την κατάσταση στη Γαλλία
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Αρης – Ολυμπιακός 0-0
Του έβαλαν φρένο, φωτιά στην κορυφή
«Οσο και αν προσπαθήσουν δεν θα μας σταματήσουν», έλεγαν στον Πειραιά
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5
Με λάμψη Λιούμπισιτς
Aτρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
Εριξε τον Δικέφαλο στην τρίτη θέση
ΠAO – Βόλος 2-1
Νίκη – ανάσα και πήρε οξυγόνο
Αγγλία
Αστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και… Χάαλαντ έκλεψαν την παράσταση
- Μαρόκο: «Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς από ξαφνικές πλημμύρες
- Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο κηρύσσει τον πόλεμο στον ELN – Επικαλείται τις «απειλές επέμβασης» του Τραμπ
- Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ
- Χιλή: Ο Ρούμπιο συνεχάρη τον νέο ακροδεξιό πρόεδρο – Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του
- Λίβανος: Αλλοι 3 νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές παρά την κατάπαυση του πυρός
- Χιλή: Εξέλεξαν ακροδεξιό πρόεδρο για πρώτη φορά μετά τη δικτατορία του Πινοτσέτ
- Ρωσία: Ως «ανεπιθύμητο οργανισμό» ταξινόμησε την Deutsche Welle η εισαγγελία
