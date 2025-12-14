Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε την Κυριακή την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στην νοτιοανατολική επαρχία Τρατ, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη επεκτάθηκαν στις παράκτιες περιοχές μιας αμφισβητούμενης συνοριακής περιοχής, δύο ημέρες μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιου ειρηνοποιού Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Οι γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν καταφύγει σε ένοπλες συγκρούσεις αρκετές φορές φέτος, από τότε που ένας στρατιώτης της Καμπότζης σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή τον Μάιο, αναζωπυρώνοντας μια σύγκρουση που έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Συνολικά, οι συγκρούσεις συνεχίζονται αδιάκοπα» από τότε που η Καμπότζη επανέλαβε το Σάββατο την προθυμία της για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης, υποναύαρχος Σουραντ Κονγκσίρι, σε συνέντευξη Τύπου στην Μπανγκόκ, μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Η Ταϊλάνδη είναι ανοιχτή σε μια διπλωματική λύση, αλλά «η Καμπότζη πρέπει πρώτα να σταματήσει τις εχθροπραξίες για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε», είπε.

Οι ταϊλανδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι κατέστρεψαν μια γέφυρα που χρησιμοποιούσε η Καμπότζη για να μεταφέρει βαριά όπλα και άλλο εξοπλισμό στην περιοχή και ξεκίνησαν μια επιχείρηση με στόχο το προ-τοποθετημένο πυροβολικό στην παράκτια επαρχία Κο Κονγκ της Καμπότζης.

Η Καμπότζη κατηγόρησε την Ταϊλάνδη ότι χτύπησε υποδομές πολιτών.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας της Ταϊλάνδης καλύπτει πέντε περιοχές της επαρχίας Τρατ που συνορεύουν με την Κο Κονγκ, εξαιρουμένων των τουριστικών νησιών Κο Τσανγκ και Κο Κουντ. Ο στρατός είχε επιβάλει προηγουμένως απαγόρευση κυκλοφορίας στην ανατολική επαρχία Σακέο, η οποία παραμένει σε ισχύ.

Η ανάμειξη του Τραμπ

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη έχουν ανταλλάξει πυρά με βαρύ οπλισμό σε πολλά σημεία κατά μήκος των 817 χιλιομέτρων (508 μιλίων) συνόρων τους από τη Δευτέρα, σε μερικές από τις πιο έντονες μάχες από την πενθήμερη σύγκρουση τον Ιούλιο, η οποία έληξε με τη μεσολάβηση του Τραμπ και της Μαλαισίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον προσωρινό πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ την Παρασκευή και ότι συμφώνησαν να «σταματήσουν όλα τα πυρά».

Το Σάββατο, ο Ανουτίν δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα «μέχρι να μην αισθανόμαστε πλέον κίνδυνο και απειλές για τη γη και τον λαό μας».

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε αργότερα ότι ο Τραμπ αναμένει από όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και ότι «θα θεωρήσει υπεύθυνο όποιον είναι απαραίτητο για να σταματήσει η σφαγή και να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη».