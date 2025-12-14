Νίκολιτς: «Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, ο Ζίνι δεν θα πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη με 5-0 επί του Παναιτωλικού ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε πως ο Ζίνι πιθανότατα δεν θα πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής λόγω τραυματισμού ενώ αναφέρθηκε και στο σερί καλών εμφανίσεων και νικών της ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκος Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Μετά από μια απαιτητική εβδομάδα και το ταξίδι της επιστροφής, μαζί με μια προπόνηση και το ταξίδι στο Αγρίνιο, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Συγχαρητήρια στους παίκτες, το αξίζαμε, συνεχίζουμε το σερί. Μεγάλο ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας για την υποστήριξη. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Λιούμπισιτς, Όπως του είπα και πριν την αναμέτρηση, τα λεπτά που πήρε τα άξιζε. Έχει ανέβει στις προπονήσεις. Συγχαρητήρια και στον Χρυσόπουλο για το γκολ που σημείωσε. Κάναμε ένα rotation, δώσαμε λεπτά σε παίκτες ενόψει της δύσκολης και πολύ σημαντικής αναμέτρησης στην Ευρώπη την προσεχή Πέμπτη».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάτησε γκάζι μετά το ματς του Ηρακλείου: «Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, με ένταση, παρά τις απουσίες. Η ομάδα ήταν σαν να έμαθε να ζει με αυτό. Το συνηθίσαμε και βρίσκαμε τις λύσεις. Μια σεζόν δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει και να υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Τώρα μπορούμε να το απολαύσουμε. Έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, μετά η ομάδα θα ανασυγκροτηθεί και ενδεχομένως να υπάρχουν ενισχύσεις στη μεταγραφική περίοδο. Καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε στην επίθεση. Υπήρχαν αναμετρήσεις που σκοράραμε μια φορά, αλλά καταφέραμε να είμαστε πιο αποδοτικοί.

Για τη μεταμόρφωση του Λιούμπιστς: «Αυτή η αλλαγή στη θέση είναι πολύ θετική, παίζοντας στα πλάγια είναι πιο αποδοτικός και επικίνδυνος για τον αντίπαλο. Είναι μια αμφίδρομη σχέση και πρέπει να το πιστωθεί».

Για το αν περιμένει επιστροφές για την Πέμπτη: «Ο Ελίασον πήρε λεπτά, ο Κουτέσα θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για 25 λεπτά. Ο Πιερό είναι εκτός, ο Ζίνι δεν γνωρίζουμε, μάλλον δεν θα είναι. Δεν θα πάει στο Κόπα Άφρικα. Ο Μουκουντί ίσως την Πέμπτη ή την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι διαθέσιμος μετά τις γιορτές».

Για το τι έγινε και ανέβασαν απόδοση τόσο ο Λιούμπισιτς όσο και ο Γκατσίνοβιτς: «Όλοι εξαρτώνται από τους υπόλοιπους παίκτες και σε ατομικό επίπεδο υπάρχει αυτή η βελτίωση. Τον Λιούμπισιτς τον γνωρίζω πολύ καλά από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Έπαιζε αριστερό μπακ, εδώ έπαιζε ως μέσος. Μπορεί να μου δώσει περισσότερα στα πλάγια. Εκεί νιώθει πιο άνετα και μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Τρέχει και καλύπτει χώρους. Ενδεχομένως το άγχος να προέρχεται από χαμένες μπαλιές στο κέντρο, αλλά έχει εξαφανιστεί αυτό. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ένα εξτρέμ, όταν τον βάζεις στη θέση που μπορεί να αποδώσει θα το κάνει».

Για το τι κρατάει από αυτή την εμφατική νίκη: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, αλλά το να μιλάμε για κατάκτηση τίτλου, δεν θα το ακούσουμε από εμένα. Πρέπει να έχουμε τα πόδια στη γη και το μυαλό στο κεφάλι. Όχι πολλά λόγια και σκληρή δουλειά. Αυτό είναι το μοντέλο ματς», κατέληξε ο Νίκολιτς.