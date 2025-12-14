Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με ανάρτησή του στο Instagram, καταγγέλλει τον πρωθυπουργό ότι στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του παραπληροφορεί του πολίτες, στο θέμα της ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύνης.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει τα εξής:

«Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής προσδιορίζεται το 2037: τα funds πλειστηριάζουν πριν την τελεσιδικία, οι πολίτες μένουν απροστάτευτοι και ο Πρωθυπουργός αποκομμένος από την πραγματικότητα, πανηγυρίζει παραπληροφορώντας τους πολίτες».

Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς, στο βίντεο με το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, σημειώνει τα εξής:

«Ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγύρισε για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής δικαιοσύνης επί των ημερών του. Μάλλον δεν έχει ενημερωθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τους συνεργάτες του. Ακούγοντας τον πρωθυπουργό, κατέθεσα πρόσφατα μια ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, με την οποία τα funds μπορούν να προχωρήσουν σε εκτέλεση, δηλαδή σε πλειστηριασμό. Ακόμη και πριν τελεσιδικήσει. Πήρε δικάσιμο η ανακοπή την οποία κατέθεσα στις 22/9/2037, σε 15 χρόνια από τώρα. Μέχρι τότε, το πιθανότερο είναι, με άλλες ενέργειες των funds, ο εντολέας μου να έχει χάσει την ακίνητη περιουσία του.

»Άρα ο πρωθυπουργός καλό είναι να ενημερωθεί και να επαναπροσδιορίσει εκείνα που λέει για τη Δικαιοσύνη».