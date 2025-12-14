newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς οι βιομηχανίες μπορούν να εξοικονομήσουν 11,28 εκατ. δολάρια ετησίως
Διεθνής Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 22:38

Πώς οι βιομηχανίες μπορούν να εξοικονομήσουν 11,28 εκατ. δολάρια ετησίως

Τα κλειστά βιομηχανικά συστήματα κοστίζουν στις μεσαίου μεγέθους βιομηχανικές επιχειρήσεις το 7,5% των εσόδων τους κάθε χρόνο, αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Τα κλειστά βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού υπονομεύουν σιωπηλά την ανταγωνιστικότητα, κοστίζοντας στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις κατά μέσο όρο το 7,5% των εσόδων τους. Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της Schneider Electric σε συνεργασία με την εταιρεία αναλύσεων Omdia με τίτλο «Open vs. Closed: The $11.28M Question for Industrial Leaders».

Η έρευνα αναδεικνύει ότι αυτά τα κόστη προκύπτουν από λειτουργικές αναποτελεσματικότητες, downtime, δαπανηρές προσαρμογές συμμόρφωσης και καθυστερήσεις στην παραγωγή, ζητήματα που συχνά κρύβονται πίσω από την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία των παλαιότερων αυτοματισμών.

Για τις μεγάλες βιομηχανίες, οι απώλειες φτάνουν τα 45,18 εκατ. δολάρια, ενώ οι μικρότεροι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες αναλογικές επιπτώσεις, χάνοντας έως και 25% των ετήσιων εσόδων τους.

Τα παραδοσιακά, hardware-defined συστήματα αυτοματισμού, σχεδιασμένα για στατικά περιβάλλοντα, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες δυναμικές βιομηχανικές ανάγκες. Η ακαμψία τους μετατρέπει τις τακτικές ενημερώσεις σε κοστοβόρα τεχνικά έργα, ενώ οι κλειστές αρχιτεκτονικές περιορίζουν την πρόσβαση στα δεδομένα, μειώνοντας τη διορατικότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης.

Πολυπλοκότητα

Στον πυρήνα της πρόκλησης βρίσκεται η πολυπλοκότητα του hardware. Οι περισσότερες εταιρείες λειτουργούν με 2 έως και πάνω από 10 διαφορετικές πλατφόρμες, καθεμία με τις δικές της ανάγκες συντήρησης. Αυτή η ετερογένεια ενισχύει την εξάρτηση από προμηθευτές· το 30% των ζητημάτων απαιτεί εξειδικευμένη υποστήριξη, γεγονός που πιέζει την αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού, ειδικά σε μια περίοδο που η βιομηχανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε προσωπικό και δεξιότητες. Τα απομονωμένα συστήματα δυσχεραίνουν επίσης την προγνωστική συντήρηση και την ταχεία επίλυση προβλημάτων, οδηγώντας σε δαπανηρό downtime και απώλεια παραγωγικότητας. Οι αναποτελεσματικότητες αυτές κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη λειτουργία, μειώνοντας την ευελιξία.

Η έρευνα αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για μετασχηματισμό. Ο ανοιχτός, software-defined αυτοματισμός προσφέρει μια έτοιμη για το μέλλον λύση που εκσυγχρονίζει τα legacy συστήματα, επιταχύνει την απόδοση της επένδυσης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της βιομηχανίας.

Με τον διαχωρισμό του λογισμικού από το hardware, οι κατασκευαστές αποκτούν την ευελιξία να ενσωματώνουν συστήματα πολλαπλών προμηθευτών, να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές της αγοράς, να παράγουν αποτελεσματικά μικρές παρτίδες και να γεφυρώνουν τα κενά δεξιοτήτων. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο γίνονται αξιοποιήσιμα, οδηγώντας σε πιο έξυπνες αποφάσεις, αυξημένη παραγωγικότητα και σημαντική μείωση του κόστους.

Ετήσιες εξοικονομήσεις

«Αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει όσα ακούμε καθημερινά από τους πελάτες μας: τα βιομηχανικά συστήματα πρέπει να προσαρμόζονται με τον ίδιο ρυθμό που αλλάζουν οι αγορές τους», δήλωσε η Gwenaëlle Avice Huet, Executive Vice President, Industrial Automation, της Schneider Electric. «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τις ετήσιες εξοικονομήσεις, τις οποίες μπορούν να επενδύσουν ξανά στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο ανοιχτός, software-defined αυτοματισμός είναι μια αποδεδειγμένη λύση που δίνει τη δύναμη σε βιομηχανικούς παίκτες κάθε μεγέθους να χτίσουν ανθεκτικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και να ευδοκιμήσουν μέσα σε περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών, ρυθμιστικών πιέσεων και μεταβλητότητας των αγορών».

Κατηγορίες κόστους στις βιομηχανίες

Οι βασικές κατηγορίες κόστους χωρίζονται σε τέσσερα κρίσιμα πεδία ετησίως:

  •  6,1 εκατ. δολάρια σε απώλειες Ευελιξίας & Ανθεκτικότητας Λειτουργιών. Τα άκαμπτα συστήματα hardware περιορίζουν την ανταπόκριση στις μεταβολές της αγοράς, καθώς το 77,4% απαιτεί φυσικές παρεμβάσεις για ενημερώσεις λειτουργικότητας, ενώ οι πολλαπλές πλατφόρμες προμηθευτών αυξάνουν την πολυπλοκότητα ενσωμάτωσης. Το κόστος τροποποιήσεων στις βιομηχανίες κυμαίνεται από 25.000–50.000 δολάρια ανά ώρα, φτάνοντας έως και 250.000 δολάρια/ώρα για εταιρείες άνω του 1 δισ. δολαρίων.
  •  2,28 εκατ. δολάρια σε κόστη Βελτιστοποίησης & Αποτελεσματικότητας. Κόστη συντήρησης, downtime και ελλείψεις ταλέντου προκαλούν επιχειρησιακές αναποτελεσματικότητες, καθώς η πολυπλοκότητα του hardware τις επιτείνει. Οι εταιρείες διαχειρίζονται κατά μέσο όρο 2–10 διαφορετικά βιομηχανικά συστήματα, ενώ το 29% χρησιμοποιεί πάνω από 10 πλατφόρμες hardware, καθεμία με δικές της απαιτήσεις διαχείρισης.
  •  1,2 εκατ. δολάρια σε αποτρέψιμες απώλειες Ποιότητας και δαπανηρή διαχείριση δεδομένων. Τα κλειστά, proprietary συστήματα δημιουργούν data silos και περιορίζουν την ενσωμάτωση. Μόνο το 28% των εταιρειών έχει πρόσβαση σε real-time insights· οι μισές αναφέρουν ότι 20–39% κρίσιμων δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο.
  •  1,7 εκατ. δολάρια σε κόστη Βιωσιμότητας & Συμμόρφωσης. Οι ρυθμιστικές αλλαγές επιβάλλουν δαπανηρές αναβαθμίσεις hardware, αυξάνοντας σημαντικά τα κόστη συμμόρφωσης.

Η Anna Ahrens, Principal Analyst στην Omdia, πρόσθεσε: «Απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις, οι βιομηχανικοί ηγέτες εφαρμόζουν στοχευμένες λύσεις για να στηρίξουν τις βασικές προτεραιότητές τους: ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και εμπιστοσύνη. Σε έναν κόσμο όπου οι κύκλοι ζωής προϊόντων μικραίνουν, οι εφοδιαστικές αλυσίδες κατακερματίζονται και τα κενά δεξιοτήτων διευρύνονται, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα δεν είναι επιλογές — είναι όρος επιβίωσης. Κάθε τρίμηνο που μια επιχείρηση καθυστερεί να αντιμετωπίσει το κόστος των κλειστών οικοσυστημάτων αυτοματισμού, είναι πάνω από 1 εκατ. δολάρια χαμένης αξίας: χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν ξανά στην ανάπτυξη και την καινοτομία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο