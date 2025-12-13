Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκεται το νησί, στο νέο επεισόδιο της κωμωδίας του MEGA
13 Δεκεμβρίου 2025 | 11:15

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκεται το νησί, στο νέο επεισόδιο της κωμωδίας του MEGA

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς απόψε στις 21.00.

Σύνταξη
Spotlight

Όλοι διεκδικούν τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, σε μια εκλογική κούρσα που φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Την ίδια ώρα, η Ελβίρα προσπαθεί να βγάλει οριστικά από το μυαλό της τον Χάρι.

Επεισόδιο 21 – «Θα… θα… θα…» (Α) (Σάββατο 13 Δεκεμβρίου)

Η Ελβίρα θέλει να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του κλάδου για τη θέση του Προέδρου που παραδοσιακά κρατούσε ο πατέρας της, αλλά συγκρούεται με τον Γιάννη, ο οποίος έχει τα ίδια σχέδια.

Η Νούλη βρίσκεται σε δίλημμα ποιον από τους δύο να υποστηρίξει, ενώ ο Θεμιστοκλής την πείθει να κατέβει η ίδια υποψήφια για να μην μαλώνουν τα παιδιά της.

Ο Φίλιππος πιέζει την Ντίνα να του κάνει μαθήματα φλερτ, ώστε να τα αξιοποιήσει τώρα που θα είναι σύμβουλος της Ελβίρας στον προεκλογικό αγώνα.

Το μυαλό της Ντίνας, όμως, βρίσκεται αλλού: παρακολουθεί τον Χάρι και ανακαλύπτει ότι μένει στον Παντελή.

Εκεί ο Χάρι γίνεται δεκτός ως εκλεκτός πελάτης και εκπρόσωπος της Raptor και πείθει τον Ηλία ότι πρέπει να κατέβει αυτός υποψήφιος με σύνθημα «τόπο στα νιάτα».

Πρωταγωνιστούν

Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
13.12.25

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)
13.12.25

Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)

Ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ, τρελαίνει κόσμο και... social media ακόμη και στη δύση της καριέρας του, κάνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν όσα βλέπει είναι αληθινά ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Ιταλία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του προϋπολογισμού – «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι
13.12.25

Χιλιάδες στους δρόμους της Ιταλίας κατά του προϋπολογισμού - «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι

Τα συνδικάτα στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας

Σύνταξη
«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
13.12.25

«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις

Σύνταξη
«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις
13.12.25

«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τους φορείς, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, αποτέλεσμα αποφάσεων αλλά και παραλείψεων των προηγούμενων ετών

Σύνταξη
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

