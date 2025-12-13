«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις

Άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση «για την αντιμετώπιση σωρευμένων και κρίσιμων προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών» ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών (ΠΣΕΕΟΜ).

Σύμφωνα με τους φορείς, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, αποτέλεσμα αποφάσεων αλλά και παραλείψεων των προηγούμενων ετών.

«Η απουσία ουσιαστικής στήριξης, είτε μέσω επιδοτήσεων είτε μέσω αναπτυξιακών και φορολογικών κινήτρων, σε συνδυασμό με τη λήψη αποφάσεων χωρίς διαβούλευση, έχει επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων», τονίζουν.

«Ζητούμε τον άμεσο καθορισμό συνάντησης»

Παράλληλα, δηλώνουν πως «οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό καθεστώς οικονομικής ομηρίας. Κατόπιν επιτακτικής εντολής των μελών μας, ο κλάδος προετοιμάζεται για κινητοποιήσεις στις 21 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν υπάρξει μέχρι τότε συγκεκριμένο και άμεσο χρονοδιάγραμμα επίλυσης των ανωτέρω θεμάτων».

«Ζητούμε τον άμεσο καθορισμό συνάντησης με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης στα συναρμόδια υπουργεία εντός των αμέσως επόμενων ημερών» αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν ότι «οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα αποτελέσει ευθεία ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στις σοβαρές επιπτώσεις που θα προκύψουν τόσο για την εφοδιαστική αλυσίδα όσο και για την αγορά».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τίθενται περιλαμβάνονται ενδεικτικά: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων, η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για την ανανέωση του στόλου ΦΔΧ, η καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών και του αθέμιτου ανταγωνισμού, η μείωση του κόστους καυσίμων, διοδίων και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου, η αντιμετώπιση της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, καθώς και κρίσιμα ζητήματα υποδομών, οδικών απαγορεύσεων και λειτουργίας λιμένων».