YOUR SANTA IS HERE και το δώρο που σου αξίζει είναι η ελευθερία να κινείσαι όπως θέλεις

Economy
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

World
Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

inWellness
inTown
Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος - Live η συνεδρίαση

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Η διαδικασία 12.12.25

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος του χρόνου - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως και τις 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου στα μέσα Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
Αίγιο: Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Στο Αίγιο 12.12.25

Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Προηγήθηκε διαπληκτισμός σε κεντρικό δρόμο στο Αίγιο - Όταν ο οδηγός βγήκε από το Ι.Χ., ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και προκάλεσε φθορές στο αμάξι του προτού διαφύγει

Σύνταξη
