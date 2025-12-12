Γιορτές με glam: Τα hair looks που θα σε κάνουν να λάμπεις

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχονται προσκλήσεις για εξόδους, parties και events. Είναι η ιδανική στιγμή να δοκιμάσεις glam και festive χτενίσματα, που θα απογειώσουν κάθε σου εμφάνιση. Αν ψάχνεις inspo, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος!

Είτε προτιμάς να κρατήσεις το look σου sleek και chic είτε θέλεις να δώσεις μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στα χτενίσματα που αγαπάς με πλεξούδες, κορδέλες ή κλιπ, έχουμε ό,τι χρειάζεσαι. Με τόσες celebrity-inspired και εύκολες τάσεις, το home-styling γίνεται πιο εύκολο από ποτέ και εμείς έχουμε συγκεντρώσει όλα όσα θα χρειαστείς για να τα πετύχεις.

Παρακάτω, θα βρεις τα πιο festive χτενίσματα που ταιριάζουν σε κάθε διάθεση:

’90s Glam Blowout

Η μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά για τις γιορτές φέτος είναι η επιστροφή του glam blowout της δεκαετίας του ’90 – υγιή λαμπερά μαλλιά, όγκος και μεγαλειώδεις μπούκλες. Για να το πετύχεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μεγάλο στρογγυλό ψαλίδι για μπούκλες ή εργαλεία ζεστού αέρα για όγκο. Πριν ξεκινήσεις, μην ξεχάσεις να εφαρμόσεις θερμοπροστασία. Χτένισέ τα με μια μεγάλη οβάλ βούρτσα για αέρινο φινίρισμα και εφάρμοσε λίγο λάδι στις άκρες για έξτρα λάμψη. Για να το διατηρήσεις, χρησιμοποίησε μια στέκα μαλλιών τύπου bonnet, ώστε να κρατήσουν το σχήμα τους όσο κοιμάσαι.

Vintage Pin Curls

Πάρε έμπνευση από τις αγαπημένες σας κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες —και την Olivia Dean— και απόλαυσε τις πιο ρομαντικές μπούκλες φέτος τις γιορτές. Για να μιμηθείς το ρετρό στυλ, εστίασε στη δημιουργία σχήματος και όγκου στις άκρες των μαλλιών. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε αυτό το look είναι ένα airstyler με διαφορετικές λειτουργίες για λείανση και επαγγελματικό φινίρισμα.

Waves σαν Χολιγουντιανή σταρ

Τα old Hollywood waves αποτέλεσαν μια hot τάση το 2025, οπότε είναι μια καλή επιλογή για την εορταστική περίοδο. Το κλειδί για να πετύχεις αυτό το look σε οποιοδήποτε μήκος είναι να δημιουργήσετε απαλά, ομοιόμορφα κύματα που ρέουν προς μία κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας ένα σίδερο με μεγάλο κύλινδρο και στη συνέχεια αφήνοντας τα μαλλιά να σχηματίσουν ένα ενιαίο «κύμα» αφού τα χτενίσεις.

Ατημέλητο French Twist

Αντί για κλάμερ, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φουρκέτες για να δημιουργήσεις ένα εναλλακτικό updo. Ένα French twist ή French knot, σε συνδυασμό με χωρίστρα στη μέση και χαλαρά μαλλιά μπροστά, είναι clean και minimal, εξακολουθώντας να είναι απίστευτα κομψό. Χρησιμοποίησε πιστολάκι για να δώσεις όγκο και μετά την ισιωτική για να δώσεις κίνηση στα μαλλιά που πλαισιώνουν το πρόσωπο.

Bun σαν σύννεφο

Το συγκεκριμένο low bun είναι ένα απαλό, ογκώδες χτένισμα που κάθεται χαλαρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, δημιουργώντας ένα ελαφρύ, αέρινο σχήμα αντί για έναν σφιχτό, συμπαγή κόμπο. Για να το δοκιμάσεις, τράβα απαλά τα μαλλιά σου προς τα πίσω, στρίβοντάς τα σε ένα χαλαρό πιάσιμο, στερέωσέ τα με ένα scrunchy, διατηρώντας σκόπιμα τις άκρες γεμάτες.