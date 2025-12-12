Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Βαγγέλη Μάντζαρη στη Μύκονο στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Τα Νέα της Αγοράς 12 Δεκεμβρίου 2025 | 13:35

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Βαγγέλη Μάντζαρη στη Μύκονο στο νέο επεισόδιο του "Betsson Stories"

Η σειρά “Betsson Stories” συνεχίζει να αναδεικνύει αληθινές στιγμές και προσωπικές αφηγήσεις αθλητών

Σύνταξη
Η Betsson παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία ταξιδεύει μέχρι τη Μύκονο για μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Βαγγέλη Μάντζαρη, παίκτη της Μυκόνου Betsson.

Μέσα από μια χαλαρή και αυθόρμητη συζήτηση, ο έμπειρος μπασκετμπολίστας μιλά για τη δική του διαδρομή, τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν ως αθλητή και άνθρωπο, αλλά και για την καθημερινότητά του στο νησί των ανέμων. Με ειλικρίνεια και θετική διάθεση, μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις συνήθειες που τον κρατούν συγκεντρωμένο και όσα δεν βλέπει το κοινό στο παρκέ.

Η σειρά “Betsson Stories” συνεχίζει να αναδεικνύει αληθινές στιγμές και προσωπικές αφηγήσεις από αθλητές που ξεχωρίζουν όχι μόνο για το ταλέντο τους, αλλά και για τον χαρακτήρα τους.

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

YouTube thumbnail

Μείνετε συντονισμένοι για ακόμη περισσότερα επεισόδια και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις ομάδες και τους αθλητές που στηρίζει η Betsson!

World
Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr

Αν ακόμα δεν έχεις ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα, θα βρεις τα πάντα σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.gr.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με τιμές 12.12.25

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Κόσμος 12.12.25

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»
Μπάσκετ 12.12.25

Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»

Ο αναλυτής του NBA Κέντρικ Πέρκινς τόνισε σε δηλώσεις του ότι το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της παραμονής του ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς, συνιστά λανθασμένο χειρισμό.

Σύνταξη
Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»
Ελλάδα 12.12.25

Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»

Με παρατεταμένα κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον συμβολικό αποκλεισμό που πραγματοποίησαν για περίπου τρεις ώρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
