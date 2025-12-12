Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Βαγγέλη Μάντζαρη στη Μύκονο στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Η σειρά “Betsson Stories” συνεχίζει να αναδεικνύει αληθινές στιγμές και προσωπικές αφηγήσεις αθλητών
Η Betsson παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία ταξιδεύει μέχρι τη Μύκονο για μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Βαγγέλη Μάντζαρη, παίκτη της Μυκόνου Betsson.
Μέσα από μια χαλαρή και αυθόρμητη συζήτηση, ο έμπειρος μπασκετμπολίστας μιλά για τη δική του διαδρομή, τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν ως αθλητή και άνθρωπο, αλλά και για την καθημερινότητά του στο νησί των ανέμων. Με ειλικρίνεια και θετική διάθεση, μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις συνήθειες που τον κρατούν συγκεντρωμένο και όσα δεν βλέπει το κοινό στο παρκέ.
Η σειρά “Betsson Stories” συνεχίζει να αναδεικνύει αληθινές στιγμές και προσωπικές αφηγήσεις από αθλητές που ξεχωρίζουν όχι μόνο για το ταλέντο τους, αλλά και για τον χαρακτήρα τους.
Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:
Μείνετε συντονισμένοι για ακόμη περισσότερα επεισόδια και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις ομάδες και τους αθλητές που στηρίζει η Betsson!
