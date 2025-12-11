Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (TSJM) προκάλεσε νέο σεισμό στα πολεοδομικά σχέδια της πόλης, ακυρώνοντας το έργο «Ciudad del Deporte» που είχε συμφωνήσει ο Δήμος Μαδρίτης με την Ατλέτικο.

Το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία ενός εκτεταμένου συγκροτήματος αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων γύρω από το στάδιο Cívitas Metropolitano, στην περιοχή San Blas–Canillejas, με στόχο να αποτελέσει κόμβο ανάπτυξης και αναζωογόνησης για ολόκληρη τη βορειοανατολική ζώνη της πόλης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η διαδικασία έγκρισης του σχεδίου παρουσίασε σοβαρές διοικητικές ατέλειες και παρατυπίες, που καθιστούν το έργο άκυρο και το παγώνουν επ’ αόριστον.

Οι δικαστές έκριναν ότι ο Δήμος χρησιμοποίησε λανθασμένο πολεοδομικό εργαλείο για να εγκρίνει την παρέμβαση, επιλέγοντας Ειδικό Σχέδιο αντί για τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η απόφαση επισημαίνει ότι οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν απαιτούσαν υποχρεωτικά Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, η οποία δεν διενεργήθηκε, παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη ανάπλαση μεταβάλλει ουσιωδώς τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τα όρια των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, το δικαστήριο σημειώνει πως η δημοτική διοίκηση δεν τεκμηρίωσε επαρκώς το δημόσιο συμφέρον του έργου ούτε παρείχε επαρκείς μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι τηρούνται οι πολεοδομικές απαιτήσεις. Η ελλιπής αιτιολόγηση και τα κενά στις τεχνικές γνωμοδοτήσεις κρίθηκαν επαρκείς λόγοι ώστε να «μην μπορεί να σταθεί νομικά» το εγκεκριμένο σχέδιο.

Ο Δήμος Μαδρίτης ανακοίνωσε άμεσα ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας (Tribunal Supremo), υποστηρίζοντας ότι το Ειδικό Σχέδιο δεν τροποποιούσε τη δόμηση των οικοπέδων και επομένως δεν απαιτούσε περιβαλλοντική αξιολόγηση. Η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι ο χαρακτήρας της περιοχής παραμένει «δημόσιος και με χρήση εξοπλισμού ειδικού χαρακτήρα» και ότι τα επιτρεπόμενα συναφή τρίτασθνήρια χρήσεων δεν επηρεάζουν τον κύριο προορισμό της έκτασης.

Κατά τον ίδιο τον Δήμο, το σχέδιο είχε ως μοναδικό σκοπό να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στις διαστάσεις των κτιρίων και στους χρόνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων, χωρίς να μεταβάλλει ούτε την επιφάνεια δόμησης ούτε τις βασικές χρήσεις. Εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο δεν δικαιώσει τον Δήμο, η δημοτική διοίκηση θα αναγκαστεί να επανεκκινήσει από το μηδέν μια πιο σύνθετη, χρονοβόρα και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Το έργο της Ciudad del Deporte έχει ξεχωριστή σημασία για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία σχεδίαζε την κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου υψηλών επιδόσεων, ενός νέου mini–estadio για τις ακαδημίες και συμπληρωματικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος επρόκειτο να δημιουργήσει δημόσια γήπεδα στίβου, γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων και χώρους αναψυχής.

Στόχος ήταν μια εκτεταμένη αστική αναγέννηση μιας υποβαθμισμένης περιοχής, με την αξιοποίηση χώρου που μέχρι σήμερα παρέμενε ανολοκλήρωτος και χωρίς συγκεκριμένη λειτουργική χρήση. Το έργο είχε παρουσιαστεί ως μοντέλο δημόσιας–ιδιωτικής συνεργασίας, ικανό να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο και να δημιουργήσει έναν νέο πυλώνα κοινωνικής ζωής με επίκεντρο τον αθλητισμό.

Η ακύρωση, ωστόσο, παγώνει όλες τις άδειες και καθυστερεί επ’ αόριστον τις διαδικασίες έναρξης εργασιών. Για την Ατλέτικο, η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό πλήγμα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης των υποδομών του.

Για τον Δήμο Μαδρίτης, είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο σύνθετα και ευάλωτα είναι τα μεγάλα αστικά έργα όταν η διοικητική τεκμηρίωση δεν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αν το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώσει την απόφαση, η περιοχή San Blas–Canillejas θα χρειαστεί να περιμένει για πολύ καιρό ακόμη ώστε να δει την πολυδιαφημισμένη μεταμόρφωσή της, ενώ το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» κινδυνεύει να παραμείνει για χρόνια στα χαρτιά.