Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης των Υπουργών με επενδυτές

Στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link «Invest in Greece», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η Capital Link διοργάνωσε υψηλού επιπέδου Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και διεθνών επενδυτών.

Με 27 χρόνια παρουσίας, το Φόρουμ έχει καθιερωθεί ως βασικό σημείο αναφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας την οικονομική πορεία και τις επενδυτικές ευκαιρίες της. Οι φετινές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων επικεντρώθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, την επιστροφή της σε επενδυτική βαθμίδα και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, ο οποίος υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας από «παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής» σε «παράδειγμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας», με αιχμή τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και εξαγωγών.

Συμμετέχοντες από την ελληνική κυβέρνηση και θεσμούς:

Α.Ε. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κος Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Κος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών (Οικονομική Διπλωματία)

Κος Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΧ)

Κος Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Κος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Υπερταμείο (Growthfund)

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, καθώς η κυβέρνηση από το 2019 έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικές πολιτικές.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι επενδύσεις πολυεθνικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer, η Cisco, καθώς και οι πρόσφατες κινήσεις της Chevron και της Exxon στον ενεργειακό τομέα.

Σημεία αιχμής της συζήτησης:

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και η υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων

Ο σχεδιασμός μεγάλων έργων υποδομών και ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό με το θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα

Η αγορά εργασίας, οι δεξιότητες και η πρωτοβουλία «Rebrain Greece»

Η τουριστική πολιτική με έμφαση σε βιώσιμες επενδύσεις υψηλής αξίας

Ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας

Η διαχείριση του δημόσιου χρέους και η ανάλυση κινδύνου

Η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και η ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τους επενδυτές

Η στρατηγική του Growthfund για κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη μετάβαση της Ελλάδας από οικονομία σε κρίση σε αξιόπιστο επενδυτικό κόμβο, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης της μεταρρυθμιστικής πορείας και της περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων σε υποδομές, ενέργεια, τουρισμό και τεχνολογία.

Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν, συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη από εταιρείες όπως:

Ambrosia Capital – Ameresco – AXIA – Applied Materials Inc. – Aurora – Austria Card – Brooklane – Barclays – Citi – CVC – EOZ Global – Equinox Hotels –Fortress – Global X – Goldman Sachs International – GMR Group – Internova Travel Group – Libra Group – Insight Partners – MoonPay – Morgan Stanley – Paulson & Cο – Thermo Fisher Scientific – Trispan – Tsakos Group – UBS.

Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του 27ου Ετήσιου Φόρουμ Capital Link «Invest in Greece», επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Περισσότερες πληροφορίες – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ : https://capitallink.com/forums/27th-annual-capital-link-invest-in-greece-forum/?section=press-releases