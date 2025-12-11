Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης των Υπουργών με επενδυτές
Τα Νέα της Αγοράς 11 Δεκεμβρίου 2025 | 17:17

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης των Υπουργών με επενδυτές

27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential”

Στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link «Invest in Greece», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η Capital Link διοργάνωσε υψηλού επιπέδου Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και διεθνών επενδυτών.

Με 27 χρόνια παρουσίας, το Φόρουμ έχει καθιερωθεί ως βασικό σημείο αναφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας την οικονομική πορεία και τις επενδυτικές ευκαιρίες της. Οι φετινές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων επικεντρώθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, την επιστροφή της σε επενδυτική βαθμίδα και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, ο οποίος υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας από «παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής» σε «παράδειγμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας», με αιχμή τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και εξαγωγών.

Συμμετέχοντες από την ελληνική κυβέρνηση και θεσμούς:

  • Α.Ε. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
  • Κος Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού
  • Κος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών (Οικονομική Διπλωματία)
  • Κος Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΧ)
  • Κος Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
  • Κος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Υπερταμείο (Growthfund)

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, καθώς η κυβέρνηση από το 2019 έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικές πολιτικές.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι επενδύσεις πολυεθνικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer, η Cisco, καθώς και οι πρόσφατες κινήσεις της Chevron και της Exxon στον ενεργειακό τομέα.

Σημεία αιχμής της συζήτησης:

  • Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και η υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων
  • Ο σχεδιασμός μεγάλων έργων υποδομών και ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό με το θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα
  • Η αγορά εργασίας, οι δεξιότητες και η πρωτοβουλία «Rebrain Greece»
  • Η τουριστική πολιτική με έμφαση σε βιώσιμες επενδύσεις υψηλής αξίας
  • Ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας
  • Η διαχείριση του δημόσιου χρέους και η ανάλυση κινδύνου
  • Η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και η ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τους επενδυτές
  • Η στρατηγική του Growthfund για κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη μετάβαση της Ελλάδας από οικονομία σε κρίση σε αξιόπιστο επενδυτικό κόμβο, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης της μεταρρυθμιστικής πορείας και της περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων σε υποδομές, ενέργεια, τουρισμό και τεχνολογία.

Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν, συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη από εταιρείες όπως:

Ambrosia Capital – Ameresco – AXIA –  Applied Materials Inc. – Aurora – Austria Card – Brooklane – Barclays – Citi – CVC – EOZ Global – Equinox Hotels –Fortress – Global X – Goldman Sachs International – GMR Group – Internova Travel Group – Libra Group – Insight Partners  – MoonPay – Morgan Stanley – Paulson & Cο – Thermo Fisher Scientific – Trispan – Tsakos Group – UBS.

Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του 27ου Ετήσιου Φόρουμ Capital Link «Invest in Greece», επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Περισσότερες πληροφορίες – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ : https://capitallink.com/forums/27th-annual-capital-link-invest-in-greece-forum/?section=press-releases

Business
AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας
Τα Νέα της Αγοράς 10.12.25

Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας

Η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, εξηγεί πώς η εταιρεία μετατρέπει τις προσιτές τιμές σε «πραγματική αξία» και τις καθημερινές αγορές σε μια «συναισθηματική» σύνδεση με τον καταναλωτή.

Σύνταξη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
