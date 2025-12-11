Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
«21st Annual Geek American Issuer Day» At the New York Stock Exchange
Τα Νέα της Αγοράς 11 Δεκεμβρίου 2025 | 17:32

«21st Annual Geek American Issuer Day» At the New York Stock Exchange

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum

Σύνταξη
Για 21η συνεχή χρονιά, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τιμώντας την Ελλάδα και τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ της Αμερικής, της Ελλάδος και της Ελληνο-αμερικανικής κοινότητας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης που συμμετείχαν στο 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum επενδυτικό συνέδριο,  χτύπησαν το “Closing Bell – καμπανάκι του κλεισίματος των εργασιών” της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου 2025, του NYSE-New York Stock Exchange.

Η «ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΜΕΡΙΚΗΣ : GREEK AMERICAN ISSUER DAY» πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο εδώ και 21 χρόνια, στο πλαίσιο του 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum titled «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential» το οποίο είχε ολοκληρώσει τις εργασίες του την προηγούμενη μέρα με μεγάλη επιτυχία και  εξαιρετική συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτομα. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το «New York Stock Exchange», το «Athens Exchange Group (ATHEX Group)» και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street, μια στιγμή ιδιαίτερης περηφάνειας και συγκίνησης για την Ελληνική Κυβερνητική αποστολή, τα στελέχη ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και τους εκπροσώπους των εταιριών που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.

O κύριος Chris Taylor, Chief Development Officer, NYSE, καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες στο NYSE εταιρείες και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας της Ελλάδος και τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE με την Ελληνοαμερικανική διασπορά, τη ναυτιλιακή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Μετά από την υποδοχή του κ. Chris Taylor ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από την κα. Αγλαΐα Μπαλτά, Πρέσβη, Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, και τον Δρ. Νίκο Τσάκο, Founder, President & CEO, TEN Ltd.

Αναφέρθηκαν  στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ελληνική οικονομία, στην ελκυστικότητα της Ελλάδος σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό, στην διεθνοποίηση του Ελληνικού επιχειρείν και στην πατροπαράδοτη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.

O Δρ. Τσάκος, αναφέρθηκε στην 23+ έτη πορεία της ΤΕΝ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και στον κομβικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, και ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που η Ελλάδα καθίσταται στρατηγική ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη και νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE, κ. Chris Taylor, κα. Αγλαΐας Μπαλτά, Πρέσβεως, Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder, President & CEO, TEN Ltd.

Closing Bell” :

Στη συνέχεια η κα. Αγλαΐα Μπαλτά, Πρέσβης, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TEN) χτύπησαν το “Closing Bell”, το καμπανάκι της Λήξης των εργασιών της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, 2025, του NYSENew York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τoν Chief Development Officer – (NYSE: ICE), κ. Chris Taylor, εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης, την κα. Ιφιγένεια Καναρά, Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη, και των ακόλουθων εκπροσώπων εισηγμένων στο NYSE εταιρειών:  κ. Panayiotis Peter Contis, Vice President – Ameresco Inc. (NYSE: AMRC), κ. Dimitri Moshovitis, Co-Founder – CAVA Group, Inc. (NYSE: CAVA), κα. Katerina Eleftheriou, Member of the Board – Costamare Bulkers Holdings Ltd.,  κ. Peter Hadjipateras, Chief Information, Security and Sustainability Officer- Dorian LPG (NYSE: LPG),  κ. Fred Gordon, SVP, Corporate Affairs – NAVIOS MARITIME PARTNERS (NYSE: NMM),  κ. Harrys Kosmatos, Co-Chief Financial Officer, και κ. Dimitris Bertolis, CIO – TEN (NYSE: TEN), κα. Ελισάβετ Τσάκος, κα. Δάφνη Μητσοτάκη, και από τους διοργανωτές του Capital Link Invest in Greece Forum, κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link, και κ. Νίκο Μπορνόζη, President  – Capital Link.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς  αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η Ειδική Εκδήλωση, “GREEK AMERICAN ISSUER DAY” διοργανώνεται τα τελευταία 21 συναπτά έτη στο πλαίσιο του ετήσιου επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link .

Περισσότερες πληροφορίες – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ : https://capitallink.com/forums/27th-annual-capital-link-invest-in-greece-forum/?section=press-releases

Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Απόρρητο