MEGA Γεγονότα: Στην κορυφή της τηλεθέασης το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, κέρδισε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.
Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα κέρδισε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.
Οι ειδήσεις του MEGA, με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην παρουσίαση, προηγήθηκαν του ανταγωνισμού με ποσοστό στο δυναμικό κοινό, ενώ ήταν πρώτο απέναντι σε όλα τα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Ακολούθησαν: ALPHA 12,4%, ΣΚΑΪ 10,5%, ΑΝΤ1 5,4%, OPEN 4,7%, STAR 4,1%. Σε επιμέρους κοινό, το μεσημβρινό δελτίο κατέγραψε εντυπωσιακό ποσοστό 42,2%.
Οι ειδήσεις του MEGA πρωταγωνιστούν καθημερινά στην ενημέρωση των τηλεθεατών που αναγνωρίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.
