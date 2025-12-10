Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε τροχιά περιφερειακής ενίσχυσης και διαφοροποίησης

Σε μια εποχή ταχύτατων ανακατατάξεων στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνει.

Από τον ρόλο του ιστορικού εισαγωγέα φυσικού αερίου στην Ελλάδα και θεμελιωτή των πρώτων ενεργειακών υποδομών της χώρας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο και εξωστρεφή ενεργειακό όμιλο, που αφήνει πλέον ισχυρό αποτύπωμα πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Μια στρατηγική συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα

Η πρόσφατη σύσταση της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ, αποτελεί ορόσημο για την εξωστρέφεια της ΔΕΠΑ και την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο στόχος είναι σαφής: η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή LNG σε χώρες του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία. Μια στρατηγική που όχι μόνο διαφοροποιεί τις πηγές εφοδιασμού, αλλά και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG

Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE υπέγραψε τη πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας αμερικανικού LNG στη ΝΑ Ευρώπη με τη Venture Global, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους LNG των ΗΠΑ. Η συμφωνία ξεκινά το 2030, έχει 20ετή ορίζοντα, και μπορεί να φτάσει έως τους 1,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, δημιουργώντας έναν σταθερό εμπορικό άξονα που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας ήδη ξεκίνησε: η παροχή LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, με τη χρήση του Vertical Gas Corridor, επιβεβαιώνει στην πράξη τη λειτουργικότητα του νέου αυτού διαδρόμου ενεργειακής σύνδεσης και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Ο νέος ρόλος της ΔΕΠΑ στην περιοχή

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν δρα πλέον μόνο ως εθνικός παίκτης. Είναι συνδιαμορφωτής των ενεργειακών εξελίξεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με καθαρό εξαγωγικό προσανατολισμό, τεχνική ετοιμότητα και αποδεδειγμένη επιχειρησιακή ικανότητα. Ο ρόλος της στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, σε συνεργασία με πέντε διαχειριστές μεταφοράς αερίου, ενισχύει τη ροή διαφοροποιημένων ποσοτήτων LNG σε ευρωπαϊκές αγορές που επιδιώκουν την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Από τη στρατηγική στην πράξη

Με ισχυρή παρουσία σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, έως την παραγωγή, τις ΑΠΕ και τα νέα καύσιμα (υδρογόνο, βιομεθάνιο, Small Scale LNG), η ΔΕΠΑ έχει ήδη υλοποιήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο καθετοποίησης και διαφοροποίησης. Συμμετοχές σε μεγάλες υποδομές όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο IGB, νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη και την Αλβανία, και φωτοβολταϊκά έργα 500 MW, ολοκληρώνουν ένα τοπίο ανάπτυξης με σαφές στρατηγικό στίγμα.

Μια δημόσια εταιρεία με σύγχρονο πρόσωπο

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνδυάζει τον θεσμικό της ρόλο ως εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας με μια δυναμική προσέγγιση ανάπτυξης. Παραμένει δημόσια, ευέλικτη και ανταγωνιστική, ενσωματώνοντας τις αξίες της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της διαφάνειας. Με πράξεις και όχι με συνθήματα, επενδύει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.