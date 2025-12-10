Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
10.12.2025
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Int.: Έρχεται αυτό το Σάββατο στα νέα με τα μεγάλα γεγονότα του 21ου αιώνα
Int.: Έρχεται αυτό το Σάββατο στα νέα με τα μεγάλα γεγονότα του 21ου αιώνα

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο έρχονται μαζί με το μεγάλο και επετειακό αφιέρωμα του περιοδικού Int.

Spotlight

Το Int. επιστρέφει αυτό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με ένα μεγάλο, επετειακό αφιέρωμα – ένα τεύχος που επιχειρεί να συλλάβει τον παλμό και τις ανατροπές του αιώνα μας από τη στιγμή που ξεκίνησε πραγματικά: το 2001, με την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, ο κόσμος μοιάζει αγνώριστος. Nέες τεχνολογίες, νέες απειλές, νέες μορφές ισχύος, ανακατατάξεις που κανείς δεν φανταζόταν τότε.

Στο ειδικό αυτό τεύχος, που θα κυκλοφορήσει με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, το Int. επιχειρεί έναν νηφάλιο αλλά αποκαλυπτικό απολογισμό της πρώτης αυτής 25ετίας. Ο ιστορικός Κώστας Κωστής, σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τη Νατάσα Μπαστέα, σκιαγραφεί με τη δική του ματιά τη γεωπολιτική και κοινωνική διαδρομή του πλανήτη από το 2001 έως σήμερα: τις μεγάλες κρίσεις, τις τομές, τις στιγμές που καθόρισαν την εποχή μας.

Παράλληλα, 28 προσωπικότητες επιλέγουν από ένα γεγονός που καθόρισε κάθε χρονιά από τις 25 που πέρασαν και εξηγούν γιατί η επίδρασή του ξεπέρασε τα σύνορα του χρόνου και της γεωγραφίας.

Ο Τάσος Γιαννίτσης ανατρέχει στην ιστορική είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.
Η Άννα Διαμαντοπούλου θυμάται την έκρηξη καινοτομίας που έφερε το πρώτο iPhone.
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου περιγράφει το κύμα αισιοδοξίας που συνόδευσε την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Γιάννης Βούλγαρης αναλύει τη βαθιά κρίση της παγκοσμιοποίησης.
Ο Ηλίας Μόσιαλος γράφει για τη δοκιμασία της Covid-19 που άλλαξε τον πλανήτη.
Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος καταγράφει την εκκωφαντική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ένα τεύχος-πανοραμική αποτύπωση της εποχής μας, ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης της πρόσφατης ιστορίας και των δυνάμεων που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα.

Το επετειακό Int. αυτό το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Media
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
Αγρότες: Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα [βίντεο]
Αγρότες 10.12.25

Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα

Σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες - Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ κατέθεσαν νέο αίτημα προς το κλαμπ να φορέσουν τη γαλάζια φανέλα με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ακριβώς όπως έκαναν και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη – Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης [βίντεο]
Μες στο χωράφι του 10.12.25

Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης

Αστυνομικοί πίστεψαν ότι ο παραγωγός θα επιχειρήσει να μεταβεί στο αεροδρόμιο και πήγαν να τον ταυτοποιήσουν την ώρα που όργωνε το χωράφι - Αγρότες από το μπλόκο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προκλήθηκε μεγάλη ένταση

Σύνταξη
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
