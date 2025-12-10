Int.: Έρχεται αυτό το Σάββατο στα νέα με τα μεγάλα γεγονότα του 21ου αιώνα

Το Int. επιστρέφει αυτό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με ένα μεγάλο, επετειακό αφιέρωμα – ένα τεύχος που επιχειρεί να συλλάβει τον παλμό και τις ανατροπές του αιώνα μας από τη στιγμή που ξεκίνησε πραγματικά: το 2001, με την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, ο κόσμος μοιάζει αγνώριστος. Nέες τεχνολογίες, νέες απειλές, νέες μορφές ισχύος, ανακατατάξεις που κανείς δεν φανταζόταν τότε.

Στο ειδικό αυτό τεύχος, που θα κυκλοφορήσει με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, το Int. επιχειρεί έναν νηφάλιο αλλά αποκαλυπτικό απολογισμό της πρώτης αυτής 25ετίας. Ο ιστορικός Κώστας Κωστής, σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τη Νατάσα Μπαστέα, σκιαγραφεί με τη δική του ματιά τη γεωπολιτική και κοινωνική διαδρομή του πλανήτη από το 2001 έως σήμερα: τις μεγάλες κρίσεις, τις τομές, τις στιγμές που καθόρισαν την εποχή μας.

Παράλληλα, 28 προσωπικότητες επιλέγουν από ένα γεγονός που καθόρισε κάθε χρονιά από τις 25 που πέρασαν και εξηγούν γιατί η επίδρασή του ξεπέρασε τα σύνορα του χρόνου και της γεωγραφίας.

Ο Τάσος Γιαννίτσης ανατρέχει στην ιστορική είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.

Η Άννα Διαμαντοπούλου θυμάται την έκρηξη καινοτομίας που έφερε το πρώτο iPhone.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου περιγράφει το κύμα αισιοδοξίας που συνόδευσε την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Γιάννης Βούλγαρης αναλύει τη βαθιά κρίση της παγκοσμιοποίησης.

Ο Ηλίας Μόσιαλος γράφει για τη δοκιμασία της Covid-19 που άλλαξε τον πλανήτη.

Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος καταγράφει την εκκωφαντική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ένα τεύχος-πανοραμική αποτύπωση της εποχής μας, ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης της πρόσφατης ιστορίας και των δυνάμεων που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα.

