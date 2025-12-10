Phishing μέσω φωνητικών μηνυμάτων

science
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Phishing: Πώς εξελίχθηκαν οι επιθέσεις το 2025
Τεχνολογία 10 Δεκεμβρίου 2025 | 20:25

Phishing: Πώς εξελίχθηκαν οι επιθέσεις το 2025

Μια τακτική που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 2010, το phishing μέσω ημερολογίου, επανεμφανίστηκε

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μια νέα έκθεση της Kaspersky αποκαλύπτει πώς οι κυβερνοεγκληματίες αναβιώνουν και εξελίσσουν τις τεχνικές phishing, στοχοποιώντας άτομα και επιχειρήσεις το 2025 — συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ημερολόγια, ψεύτικων φωνητικών μηνυμάτων και εξελιγμένων μεθόδων παράκαμψης πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας (MFA).

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την κρισιμότητα εγρήγορσης των χρηστών, εκπαίδευσης των εργαζομένων και προηγμένων λύσεων προστασίας email για την αντιμετώπιση αυτών των επίμονων απειλών.

Στόχος οι υπάλληλοι γραφείου

Μια τακτική που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 2010, το phishing μέσω ημερολογίου, επανεμφανίζεται με επίκεντρο τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα (B2B). Οι επιτιθέμενοι στέλνουν emails με προσκλήσεις για calendar events, συχνά χωρίς καθόλου κείμενο στο σώμα του μηνύματος, κρύβοντας κακόβουλους συνδέσμους στην περιγραφή.

Όταν ο χρήστης ανοίξει την πρόσκληση, το συμβάν προστίθεται αυτόματα στο ημερολόγιό του και οι υπενθυμίσεις τον παρακινούν να πατήσει συνδέσμους που οδηγούν σε ψεύτικες σελίδες εισόδου – συνήθως απομιμήσεις της Microsoft.

Η μέθοδος αυτή, ενώ αρχικά στοχοποιούσε μαζικά χρήστες του Google Calendar, επικεντρώνεται πλέον σε υπαλλήλους γραφείου. Οι οργανισμοί συνιστάται να πραγματοποιούν τακτικές εκπαιδεύσεις ενημέρωσης για το phishing, όπως προσομοιώσεις επιθέσεων, ώστε οι εργαζόμενοι να μάθουν να επαληθεύουν τις απρόσμενες προσκλήσεις ημερολογίου.

Phishing μέσω φωνητικών μηνυμάτων

Οι δράστες χρησιμοποιούν πλέον αφαιρετικά emails με τη μορφή ειδοποιήσεων φωνητικών μηνυμάτων, που περιέχουν ελάχιστο κείμενο και έναν σύνδεσμο προς μια απλή σελίδα. Το πάτημα του συνδέσμου ενεργοποιεί μια αλληλουχία επαληθεύσεων CAPTCHA για την παράκαμψη των φίλτρων ασφαλείας, οδηγώντας τελικά τον χρήστη σε μια ψεύτικη σελίδα εισόδου Google, η οποία επαληθεύει τις διευθύνσεις email και καταγράφει τους κωδικούς πρόσβασης.

Η πολύπλοκη αυτή τακτική εξαπάτησης επισημαίνει την ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικού, όπως διαδραστικά μαθήματα αναγνώρισης ύποπτων συνδέσμων, καθώς και για προηγμένες λύσεις προστασίας email, όπως το Kaspersky SecureMail, που εντοπίζουν και μπλοκάρουν τέτοιες συγκαλυμμένες τεχνικές.

Ψεύτικα login σε cloud υπηρεσίες

Αυτές οι εξελιγμένες εκστρατείες phishing στοχεύουν στην παράκαμψη του πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας (MFA) μέσω απομιμήσεων υπηρεσιών όπως το pCloud (μια πλατφόρμα αποθήκευσης αρχείων με κρυπτογράφηση, κοινή χρήση και backup). Τα emails, που παρουσιάζονται ως ουδέτερες follow-up ειδοποιήσεις υποστήριξης, οδηγούν σε ψεύτικες σελίδες σύνδεσης με domains που μοιάζουν με τα αυθεντικά (π.χ. pcloud.online).

Οι σελίδες αυτές επικοινωνούν μέσω API με την πραγματική υπηρεσία pCloud, επαληθεύοντας τα email και ζητώντας OTP κωδικούς και συνθηματικά, παρέχοντας έτσι στους επιτιθέμενους πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτική εκπαίδευση κυβερνοασφάλειας και να χρησιμοποιούν λύσεις ασφαλείας email, όπως το Kaspersky Security for Mail Servers, που εντοπίζει ύποπτα domains και API-based επιθέσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ
Κλιματική κρίση 09.12.25

«Βράζει» ο πλανήτης: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 οδεύει να γίνει η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Copernicus - Η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

Σύνταξη
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός
Η Μπιορκ εγκρίνει 10.12.25

«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός

Η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026 μετά την επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Ισραήλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι
Champions League 10.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 10.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 10.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Πάφος
Champions League 10.12.25

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Πάφος για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’
Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
Champions League 10.12.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ
Champions League 10.12.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)
Champions League 10.12.25

Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)

Ο Άγιαξ έφερε τα πάνω κάτω στον αγώνα με την Κάραμπαγκ και με τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη του στο φετινό Champions League.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 10.12.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές – Ποιος θα ήταν το φαβορί
Η δημοτικότητα Ζελένσκι 10.12.25

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές στην Ουκρανία - Ποιος θα ήταν το φαβορί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος, υπό προϋποθέσεις - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο