Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της
Τα Νέα της Αγοράς 09 Δεκεμβρίου 2025 | 14:13

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

Νέα υπηρεσία Quiet Hour στα Καταστήματα ΔΕΗ για νευροδιαφορετικά άτομα, με μείωση αισθητηριακών ερεθισμάτων καθημερινά και το Σάββατο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ εισάγει τη νέα υπηρεσία Quiet Hour για νευροδιαφορετικά άτομα. Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε συνεργασία με την TheHappyAct, οργανισμό με εξειδίκευση σε ζητήματα αισθητηριακής επεξεργασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Για μία ώρα καθημερινά, καθώς και το Σάββατο, από τις 14:00 έως 15:00, τα καταστήματα της ΔΕΗ μειώνουν αισθητά τα οπτικά, ηχητικά και οσφρητικά ερεθίσματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο ήρεμο, προβλέψιμο και φιλικό για νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους. Η εφαρμογή ξεκίνησε από το κατάστημα Καλλιθέας με τη δημιουργία του πρώτου Quiet Corner και έχει εφαρμοστεί σε 24 καταστήματα συνολικά.

Νέα εποχή για τα Καταστήματα ΔΕΗ

Κατά τη διάρκεια του Quiet Hour, τα καταστήματα ΔΕΗ διαμορφώνονται έτσι ώστε να περιορίζονται τα έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα:

  • Μειώνεται ο φωτισμός, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό
  • Απενεργοποιούνται ηχητικές πηγές, μουσική και οθόνες
  • Περιορίζονται θόρυβοι από συσκευές και συστήματα αναμονής
  • Αφαιρούνται αρωματικοί ή άλλοι οσφρητικοί παράγοντες από τον χώρο

Παράλληλα, οι συνθήκες λειτουργίας προσαρμόζονται σε επίπεδο κίνησης και ροής εξυπηρέτησης, ώστε το περιβάλλον να παραμένει πιο σταθερό και ήρεμο.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από εκπαίδευση του προσωπικού από τη TheHappyAct, ώστε οι εργαζόμενοι των καταστημάτων ΔΕΗ να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των νευροδιαφορετικών επισκεπτών και να προσαρμόζουν αντίστοιχα τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Quiet Corner & Αισθητηριακοί Χάρτες

Το κατάστημα της ΔΕΗ στην Καλλιθέα διαθέτει ήδη το πρώτο Quiet Corner στην Ελλάδα, μια νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε με σεβασμό στις ανάγκες των νευροδιαφορετικών ατόμων και όσων μπορεί να βιώσουν στιγμές έντονου στρες. Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας, ανοιχτό σε κάθε επισκέπτη είτε είναι πελάτης είτε απλώς βρίσκεται στην περιοχή, όπου μπορεί να απομονωθεί προσωρινά από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, να ηρεμήσει και να συνεχίσει με ασφάλεια την ημέρα του. Ο Quiet Corner χώρος δεν συνδέεται με εμπορική εξυπηρέτηση, αλλά αποτελεί έναν χώρο υποστήριξης και αποφόρτισης σε περίπτωση υπερδιέγερσης ή άγχους προσβάσιμο σε όλους.

Για κάθε κατάστημα ΔΕΗ που εντάσσεται στο πρόγραμμα δημιουργείται, επίσης, ένας Αισθητηριακός Χάρτης (Sensory Map), ο οποίος είναι διαθέσιμος online και παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα φωτισμού, θορύβου, τις διαδρομές χαμηλής όχλησης, καθώς και τις ζώνες μεγαλύτερης κίνησης. Οι χάρτες βοηθούν τους επισκέπτες και τους συνοδούς τους να προετοιμάζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Βασίλης Δημητρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ, η προσβασιμότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της πελατοκεντρικής στρατηγικής μας. Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και διαμορφώνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητάς τους. Μέσα από την υπηρεσία Quiet Hour, τους χώρους ηρεμίας και τα εργαλεία αισθητηριακής πρόσβασης, σε συνεργασία με την TheHappyAct, δημιουργούμε καταστήματα, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να νιώθει άνεση και ασφάλεια».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή δέσμευση της ΔΕΗ να ακούει με προσοχή τους πελάτες της και να μετατρέπει τις ανάγκες τους σε ανθρώπινες και προσωποποιημένες λύσεις. Με επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, από τα καταστήματα μέχρι τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα εύκολη, προσβάσιμη και αξιόπιστη για όλους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Σύνταξη
Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν

Πλησιάζουν οι ημέρες που θα βρεθούμε με τους φίλους γύρω από ένα τραπέζι, ντυμένοι στα καλά μας.

Ναταλία Κάππα
inStream - Ροή Ειδήσεων
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο