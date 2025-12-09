Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
09.12.2025
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
09 Δεκεμβρίου 2025

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Κάποτε, στο εργοστάσιο Τσαούσογλου, άνθρωποι και μηχανές δημιουργούσαν έπιπλα. Το 1954, οι γιοι του Ι. Τσαούσογλου, Χαράλαμπος, Λάζαρος και Ελευθέριος, ίδρυσαν την Ελληνική Βιομηχανία Μεταλλικών Επίπλων (Ε.Β.Μ.Ε.) Τσαούσογλου, με έδρα στην οδό Πειραιώς 260, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέκτησε ηγετική θέση στον κλάδο. Η εταιρεία προμήθευε τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς της χώρας, όπως αεροδρόμια, στάδια, νοσοκομεία, συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, ξενοδοχεία γραφεία και σχολεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Εθνικό Θέατρο και στη συνέχεια το Φεστιβάλ Αθηνών ανέλαβαν τη μετατροπή του χώρου σε πολιτιστικό κέντρο. Οι βιομηχανικοί χώροι αναπροσαρμόστηκαν σε σκηνές, αίθουσες και χώρους τέχνης, διατηρώντας την ωμή, βιομηχανική αισθητική τους. Έτσι δημιουργήθηκε ο πολυχώρος Πειραιώς 260, που από το 2006 και μετά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονου πολιτισμού στην Αθήνα.

Για αυτό επιλέχθηκε για το THE COMMERSE Business Summit, με diamond χορηγό το SHOPFLIX.GR. Γιατί οι τόποι έχουν συμβολισμούς, η δημιουργία έχει συνέχεια και τα συνέδρια πρέπει να έχουν ψυχή.

Το εμπόριο ως ζωντανός οργανισμός

Το THE COMMERCE με diamond χορηγό το SHOPFLIX.GR, δεν είναι απλώς ένα συνέδριο. Είναι ένα κάλεσμα. Ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων που πιστεύουν πως το εμπόριο δεν είναι απλώς μια αγορά — είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας καθρέφτης της κοινωνίας, μια ιστορία που γράφεται ξανά και ξανά, κάθε φορά που ένας άνθρωπος αποφασίζει να αγοράσει, να πουλήσει, να δημιουργήσει.
Το εμπόριο είναι πάνω από τεχνολογίες, κανάλια ή πλατφόρμες.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το εμπόριο είναι οι άνθρωποι. Είναι ανάγκες, συναισθήματα, επιθυμίες. Το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου δεν κινείται από τη λογική, αλλά από την ψυχή – από το γιατί θέλουμε κάτι, όχι απλώς από το τι είναι αυτό. Κι όλο αυτό ξεκινά από την πιο άχρονη ανάγκη του ανθρώπου: να αποκτήσει τα “εργαλεία” που χρειάζεται για να ζήσει, να δημιουργήσει, να εξελιχθεί. Η πρώτη ανταλλαγή στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν εμπορική πράξη, ήταν ανθρώπινη πράξη. Όταν κάποιοι χιλιάδες χρόνια πριν αντάλλαξαν δημητριακά, υφαντά και λάδι με μέταλλα, ξυλεία και πολύτιμες πέτρες από άλλες περιοχές. Ήταν η πρώτη στιγμή κατανόησης ότι ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον – και κάπως έτσι γεννήθηκε το εμπόριο.

Το εμπόριο αλλάζει μορφές – η ουσία μένει ίδια

Από τότε μέχρι σήμερα, το εμπόριο αλλάζει μορφές, τεχνολογίες, λέξεις – αλλά η ουσία του παραμένει ίδια. Μελέτες δείχνουν ότι από 6 έως και πάνω από 20 σημεία επαφής χρειάζεται πλέον ένας πελάτης πριν αγοράσει μια μάρκα. Άπειρες διαδρομές. Πολλαπλά κανάλια. Κι ένα μάθημα παραμένει σταθερό: το εμπόριο δεν είναι γραμμικό. Γιατί το μυστικό στο εμπόριο δεν βρίσκεται στο τι πουλάς, αλλά στο γιατί να αγοράσουν αυτό που πουλάς.

Κάθε λίγα χρόνια, αλλάζουμε τον ορισμό. Στην αρχή το φυσικό κατάστημα ήταν το “μοναδικό σημείο επαφής”. Μετά ήρθε το εμπορικό κέντρο – η νέα εμπειρία αγορών.Ύστερα το ηλεκτρονικό εμπόριο, που έφερε το “τέλος του παλιού κόσμου”.

Ήρθαν τα pop-up stores, για την εποχή της προσοχής των 8 δευτερολέπτων. Ανακαλύψαμε το Omnichannel, για να ενώσουμε όλα τα σημεία. Και τώρα, το Unified Commerce – μια πλατφόρμα για τα πάντα.

Κάθε φορά, μια νέα υπόσχεση, μια νέα λέξη. Γιατί συνεχίζουμε να κοιτάμε τα μέσα, όχι την ουσία. Το εμπόριο δεν είναι το format. Ούτε το κανάλι. Ούτε η τεχνολογία. Και δεν χωράει σε κανένα νέο όνομα. Όσο κι αν το κάνουμε “έξυπνο”. Το εμπόριο είναι ένστικτο. Είναι απόφαση. Είναι σχέση.

Στον σύγχρονο κόσμο η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων 50 ετών δεν ήταν μια τεχνολογική καινοτομία. Ήταν η ημέρα που φορτώθηκε το πρώτο κοντέινερ με προϊόντα στην Κίνα, για να ταξιδέψει στον υπόλοιπο κόσμο. Από εκείνη τη στιγμή, το εμπόριο έγινε παγκόσμιο. Συνδεδεμένο.

Και η μεγάλη αλήθεια είναι πως, αν μια μέρα οι άνθρωποι σταματούσαν να αγοράζουν για συναισθηματικούς και ψυχολογικούς λόγους, η παγκόσμια οικονομία θα κατέρρεε. Γιατί το εμπόριο δεν είναι αυτό που αγοράζουμε αλλά αυτό που νιώθουμε.

Το εμπόριο είναι κάτι βαθύτερο.

Είναι το ένστικτο να επιλέγεις.

Είναι η απόφαση της στιγμής.

Είναι οι ανάγκες μας και –κυρίως– οι επιθυμίες μας.

Οι συνήθειες που μας χαρακτηρίζουν.

Οι μικρές και μεγάλες προσδοκίες μας.

Η προσοχή που όλοι θέλουμε να μας δίνεται.

Τα συναισθήματα που μας κινούν.

Η εμπιστοσύνη που αναζητούμε ξανά και ξανά.

Γι’ αυτό, στις 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πειραιώς 260 ένα διαφορετικό συνέδριο, THE COMMERCE με diamond χορηγό το SHOPFLIX.GR.

Μην το χάσετε.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Plus
