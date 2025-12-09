Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Τρόφιμα από χρυσό

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Ενώ οι πρώτες ύλες πέφτουν, οι τιμές…

Τρόφιμα από χρυσό

• Το ανεξήγητο παράδοξο στην Ελλάδα

Ενώ όλη η διεθνής αλυσίδα των προϊόντων φθηναίνει, οι τιμές στα ελληνικά ράφια (και όχι μόνο) ανεβαίνουν

Επιχειρήσεις

Αν κληρονομείτε χρέη

• Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο δίκαιο

• Πώς προστατεύονται οι κληρονόμοι

Παραδείγματα με βάση το νέο καθεστώς

Αγροτικό

Μετωπική Μαξίμου – Καραμανλή

– «Η κυβέρνησή μας δεν θα επιστρέψει στη λογική «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»»

– «Προσχηματικές Εξεταστικές Επιτροπές και αναπάντητα ερωτήματα για τις υποκλοπές»

Ερευνα

Λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ στο στρώμα

• Στο 9μηνο του 2025 πουλήθηκαν 80.000 κομμάτια αξίας 52 εκατ.

• Φόβοι για φούσκα από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

Προσφυγικό

Η Ευρώπη σκληραίνει τη στάση της

• Πιο αυστηρά μέτρα αποφασίστηκαν χθες για τη μεταχείριση των μεταναστών από επτά ασφαλείς χώρες

ExxonMobil

Το 2027 η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο

Υποκλοπές

Πώς παραπλάνησαν την εισαγγελική έρευνα

Ανδρ. Κουτσόλαμπρος

Μήνυμα συνεργασίας από τον νέο πρόεδρο του ΔΣΑ

• Επανεξελέγησαν Κλάππας (Πειραιάς) και Φινοκαλιώτης (Θεσσαλονίκη)

Αστικά λεωφορεία

Προσλήψεις 290 οδηγών στις συγκοινωνίες

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Καϊράτ – Ολυμπιακός

Αναζητεί τη νίκη που αξίζει

O αποκλεισμός του Σαλάχ και η πίεση για τους Σλοτ και Τσάμπι Αλόνσο

Ασπρο μαύρο: Εκανε ή όχι καλά που μίλησε ο Αιγύπτιος;