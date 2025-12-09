Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Τρόφιμα από χρυσό
Τρόφιμα από χρυσό
• Το ανεξήγητο παράδοξο στην Ελλάδα
Ενώ όλη η διεθνής αλυσίδα των προϊόντων φθηναίνει, οι τιμές στα ελληνικά ράφια (και όχι μόνο) ανεβαίνουν
Επιχειρήσεις
Αν κληρονομείτε χρέη
• Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο δίκαιο
• Πώς προστατεύονται οι κληρονόμοι
Παραδείγματα με βάση το νέο καθεστώς
Αγροτικό
Μετωπική Μαξίμου – Καραμανλή
– «Η κυβέρνησή μας δεν θα επιστρέψει στη λογική «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»»
– «Προσχηματικές Εξεταστικές Επιτροπές και αναπάντητα ερωτήματα για τις υποκλοπές»
Ερευνα
Λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ στο στρώμα
• Στο 9μηνο του 2025 πουλήθηκαν 80.000 κομμάτια αξίας 52 εκατ.
• Φόβοι για φούσκα από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
Προσφυγικό
Η Ευρώπη σκληραίνει τη στάση της
• Πιο αυστηρά μέτρα αποφασίστηκαν χθες για τη μεταχείριση των μεταναστών από επτά ασφαλείς χώρες
ExxonMobil
Το 2027 η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο
Υποκλοπές
Πώς παραπλάνησαν την εισαγγελική έρευνα
Ανδρ. Κουτσόλαμπρος
Μήνυμα συνεργασίας από τον νέο πρόεδρο του ΔΣΑ
• Επανεξελέγησαν Κλάππας (Πειραιάς) και Φινοκαλιώτης (Θεσσαλονίκη)
Αστικά λεωφορεία
Προσλήψεις 290 οδηγών στις συγκοινωνίες
Καϊράτ – Ολυμπιακός
Αναζητεί τη νίκη που αξίζει
O αποκλεισμός του Σαλάχ και η πίεση για τους Σλοτ και Τσάμπι Αλόνσο
Ασπρο μαύρο: Εκανε ή όχι καλά που μίλησε ο Αιγύπτιος;
- Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες, τσουνάμι και ζημιές από τα 7,6 Ρίχτερ
- Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
- Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
- Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
- Το 2026 μπορεί να φέρει εκλογές Λούλα εναντίον Μπολσονάρο του νεότερου
- Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
- Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
- Νέος σεισμός 6.6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Οι μετασεισμοί συνεχίζονται
