09.12.2025
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09 Δεκεμβρίου 2025

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Το MadWalk 2025 by Three Cents, το κορυφαίο fashion & music project, έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00. Οι τηλεθεατές θα απολαύσουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents, λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Την εκδήλωση παρουσιάζει, και φέτος, η Βίκυ Καγιά.

Στο opening act ο Σάκης Ρουβάς, Special Guest της βραδιάς είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και στο closing act, η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision που ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση.

Η βραδιά κορυφώνεται με ένα εκρηκτικό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με ένα δυναμικό DJ set. Δίπλα του οι Playmen.

Στο εντυπωσιακό σκηνικό του Madwalk 2025 by Three Cents εμφανίζονται:

Με ένα θεαματικό opening act, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας  σταρ,  παρουσιάζει για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός», που αποτελεί και το theme song του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents.

Ο Θοδωρής Φέρρης, συνοδεύει τις δημιουργίες της Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας το δυναμικό mashup «Πάλι Πάλι» και « Όνειρο θα΄ναι ξανά (Κούνια)».

Η LILA με τις δημιουργίες της adidas, φέρνει την πιο urban δυναμική στην πασαρέλα με το  performance του «BO$$».

Η Gaia Mercuri εντυπωσιάζει στο act των Deux Hommes by MAC Cosmetics, με το τραγούδι «Some Velvet Morning».

Η Evangelia με τα τραγούδια «Sports Car» και «Panáthemáse» ντύνει μουσικά τη συλλογή της Pink Woman.

Η Τάνια Μπρεάζου εμφανίζεται με τις δημιουργίες του Dimitris Petrou  για τα Three Cents ερμηνεύοντας το «Dernière Danse».

Το δίδυμο Yama & Billie Kark απογειώνει το ΔΕΗ Fiber Speedwalk του Apostolos Mitropoulos, με το «Mikrotronik Plasma».

Η Anastasia, μαζί με τον DJ Antonis Dimitriadis (AD-1), για τη συλλογή της About You σε ένα act με αυθεντική ενέργεια, με το νέο τους τραγούδι «Ζωντανή» που παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Ο Zaf επιστρέφει στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, συνοδεύοντας τις δημιουργίες του Sotiris Georgiou by Colgate με το «It’s a Sin».

Η Tamta πλαισιώνει τη συλλογή της Melisa Minca, με το «Soma Daneiko».

Ο Lil Koni ανεβάζει τη διάθεση με ένα δυναμικό «Mega Mix» στο act του Designers Lab, με τις δημιουργίες πέντε νέων designers, των: EffieK the Brand, Elpida Livanou, Kekoa, Mivera Couture, Virial Paul.

Η Josephine μαγεύει στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, ερμηνεύοντας το θρυλικό «I Wanna Dance With Somebody».

Η Ήβη Αδάμου πλαισιώνει το catwalk 5226 by Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα».

Οι Papazó & Akylas συνοδεύουν τη συλλογή του οίκου Parthenis by Σκρατς, με τα τραγούδια «Ατελιέ» και «Wonderful World».

Η Ρία Ελληνίδου στη διασκευή του «Δεν Έχω Χρόνο» στην παρουσίαση της συλλογής του Maison Faliakos.

Οι INCO συνοδεύουν τις δημιουργίες της Bodytalk, με τον Ηλία Μπόγδανο on stage, στο τραγούδι «Το Πάρτυ».

Σε μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς τιμά την παγκοσμίου φήμης φωτογράφο Calliope για τη σημαντική προσφορά της στην ελληνική μόδα. Η Calliope παραλαμβάνει το 1ο τιμητικό βραβείο MadWalk of Fame, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων του θεσμού.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το τραγούδι «Θαλασσογραφία», συνοδευόμενος από τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων.

Ο Tso παρουσιάζει το act του Greatness Athens by Vicky Kaya, με διασκευές των τραγουδιών «Kitanami» και «Sexy Back» και η Βίκυ Καγιά ξεσηκώνει τη σκηνή με το catwalk και την ενέργειά της.

Ο Frankie Lluc των Yucatan και η Katerine Duska, συνοδεύουν  τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos με τα τραγούδια «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)».

Στο closing act, η Loreen, ερμηνεύει τα hits «Is It Love» και «Tattoο».

Οι Fashion Heroes του MadWalk 2025 by Three Cents είναι φέτος οι: Dr. Chris, Souzana Kengitsi, Athina Klimi, Chrysanthi Kouroupi, Manos Kamakaris, Nikolina Nikolouzou και Ilenia Williams.

#MegaTV #MadWalk25

MADWALK 2025 BY THREE CENTS
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 23:00

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
