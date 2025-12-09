MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Το MadWalk 2025 by Three Cents, το κορυφαίο fashion & music project, έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00. Οι τηλεθεατές θα απολαύσουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents, λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Την εκδήλωση παρουσιάζει, και φέτος, η Βίκυ Καγιά.

Στο opening act ο Σάκης Ρουβάς, Special Guest της βραδιάς είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και στο closing act, η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision που ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση.

Η βραδιά κορυφώνεται με ένα εκρηκτικό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με ένα δυναμικό DJ set. Δίπλα του οι Playmen.

Στο εντυπωσιακό σκηνικό του Madwalk 2025 by Three Cents εμφανίζονται:

Με ένα θεαματικό opening act, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, παρουσιάζει για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός», που αποτελεί και το theme song του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents.

Ο Θοδωρής Φέρρης, συνοδεύει τις δημιουργίες της Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας το δυναμικό mashup «Πάλι Πάλι» και « Όνειρο θα΄ναι ξανά (Κούνια)».

Η LILA με τις δημιουργίες της adidas, φέρνει την πιο urban δυναμική στην πασαρέλα με το performance του «BO$$».

Η Gaia Mercuri εντυπωσιάζει στο act των Deux Hommes by MAC Cosmetics, με το τραγούδι «Some Velvet Morning».

Η Evangelia με τα τραγούδια «Sports Car» και «Panáthemáse» ντύνει μουσικά τη συλλογή της Pink Woman.

Η Τάνια Μπρεάζου εμφανίζεται με τις δημιουργίες του Dimitris Petrou για τα Three Cents ερμηνεύοντας το «Dernière Danse».

Το δίδυμο Yama & Billie Kark απογειώνει το ΔΕΗ Fiber Speedwalk του Apostolos Mitropoulos, με το «Mikrotronik Plasma».

Η Anastasia, μαζί με τον DJ Antonis Dimitriadis (AD-1), για τη συλλογή της About You σε ένα act με αυθεντική ενέργεια, με το νέο τους τραγούδι «Ζωντανή» που παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Ο Zaf επιστρέφει στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, συνοδεύοντας τις δημιουργίες του Sotiris Georgiou by Colgate με το «It’s a Sin».

Η Tamta πλαισιώνει τη συλλογή της Melisa Minca, με το «Soma Daneiko».

Ο Lil Koni ανεβάζει τη διάθεση με ένα δυναμικό «Mega Mix» στο act του Designers Lab, με τις δημιουργίες πέντε νέων designers, των: EffieK the Brand, Elpida Livanou, Kekoa, Mivera Couture, Virial Paul.

Η Josephine μαγεύει στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, ερμηνεύοντας το θρυλικό «I Wanna Dance With Somebody».

Η Ήβη Αδάμου πλαισιώνει το catwalk 5226 by Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα».

Οι Papazó & Akylas συνοδεύουν τη συλλογή του οίκου Parthenis by Σκρατς, με τα τραγούδια «Ατελιέ» και «Wonderful World».

Η Ρία Ελληνίδου στη διασκευή του «Δεν Έχω Χρόνο» στην παρουσίαση της συλλογής του Maison Faliakos.

Οι INCO συνοδεύουν τις δημιουργίες της Bodytalk, με τον Ηλία Μπόγδανο on stage, στο τραγούδι «Το Πάρτυ».

Σε μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς τιμά την παγκοσμίου φήμης φωτογράφο Calliope για τη σημαντική προσφορά της στην ελληνική μόδα. Η Calliope παραλαμβάνει το 1ο τιμητικό βραβείο MadWalk of Fame, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων του θεσμού.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το τραγούδι «Θαλασσογραφία», συνοδευόμενος από τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων.

Ο Tso παρουσιάζει το act του Greatness Athens by Vicky Kaya, με διασκευές των τραγουδιών «Kitanami» και «Sexy Back» και η Βίκυ Καγιά ξεσηκώνει τη σκηνή με το catwalk και την ενέργειά της.

Ο Frankie Lluc των Yucatan και η Katerine Duska, συνοδεύουν τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos με τα τραγούδια «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)».

Στο closing act, η Loreen, ερμηνεύει τα hits «Is It Love» και «Tattoο».

Οι Fashion Heroes του MadWalk 2025 by Three Cents είναι φέτος οι: Dr. Chris, Souzana Kengitsi, Athina Klimi, Chrysanthi Kouroupi, Manos Kamakaris, Nikolina Nikolouzou και Ilenia Williams.

