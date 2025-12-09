Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η γη της ελιάς: Οι ήρωες βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Media 09 Δεκεμβρίου 2025 | 12:50

Η γη της ελιάς: Οι ήρωες βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Η Χριστιάνα βάζει μπροστά το σχέδιο της για να προστατεύσει τη Δάφνη. Ο Μανώλης παίρνει τη «δικαιοσύνη» στα χέρια του και σκοτώνει τα νέα θύματά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, στις 22:20, στο MEGA

Η Χριστιάνα είναι αποφασισμένη να προστατέψει τη Δάφνη κι έτσι ζητάει τη βοήθεια του Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή, ενώ του δίνει εντολή να «τακτοποιηθεί» οριστικά το ζήτημα.

Την ίδια ώρα, ο Τζον κι η Αθηνά πιάνουν τη Φιλιώ να λέει ακόμη ένα ψέμα κι αποφασίζουν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της. Ο Πότης, πιστεύοντας πως η Ασπασία είναι η γυναίκα που θα μπορούσε τον κάνει ευτυχισμένο, ξεκινά ένα αδέξιο αλλά τρυφερό φλερτ, προκαλώντας γέλιο στον Λυκούργο και την Άννα.

YouTube thumbnail

Η πίεση που άσκησε ο Αντώνης πιάνει τόπο, αφού η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο για να «ξελασπώσει» τον Μιχάλη. Ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο.

Έτσι, μια ψεύτικη αφορμή για να συναντηθούν αρκεί για να αποδείξει πως αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον, είναι πολύ έντονο. Ο Μανώλης εισβάλει σε ένα σπίτι και σκορπά τον θάνατο, στο όνομα της δικής του «δικαιοσύνης».

Η Αλεξάνδρα παρατηρεί ένα περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αποκαλύψεις που κανείς στην οικογένειά της δεν είναι έτοιμος να ακούσει.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά,

Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο