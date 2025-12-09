Η γη της ελιάς: Οι ήρωες βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.
Η Χριστιάνα βάζει μπροστά το σχέδιο της για να προστατεύσει τη Δάφνη. Ο Μανώλης παίρνει τη «δικαιοσύνη» στα χέρια του και σκοτώνει τα νέα θύματά του. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.
Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, στις 22:20, στο MEGA
Η Χριστιάνα είναι αποφασισμένη να προστατέψει τη Δάφνη κι έτσι ζητάει τη βοήθεια του Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή, ενώ του δίνει εντολή να «τακτοποιηθεί» οριστικά το ζήτημα.
Την ίδια ώρα, ο Τζον κι η Αθηνά πιάνουν τη Φιλιώ να λέει ακόμη ένα ψέμα κι αποφασίζουν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της. Ο Πότης, πιστεύοντας πως η Ασπασία είναι η γυναίκα που θα μπορούσε τον κάνει ευτυχισμένο, ξεκινά ένα αδέξιο αλλά τρυφερό φλερτ, προκαλώντας γέλιο στον Λυκούργο και την Άννα.
Η πίεση που άσκησε ο Αντώνης πιάνει τόπο, αφού η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο για να «ξελασπώσει» τον Μιχάλη. Ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο.
Έτσι, μια ψεύτικη αφορμή για να συναντηθούν αρκεί για να αποδείξει πως αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον, είναι πολύ έντονο. Ο Μανώλης εισβάλει σε ένα σπίτι και σκορπά τον θάνατο, στο όνομα της δικής του «δικαιοσύνης».
Η Αλεξάνδρα παρατηρεί ένα περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αποκαλύψεις που κανείς στην οικογένειά της δεν είναι έτοιμος να ακούσει.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν:
Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά,
Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
