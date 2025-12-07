sports betsson
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Η 11άαδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 07 Δεκεμβρίου 2025 | 17:02

Παναθηναϊκός: Η 11άαδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ

Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Μπενίτεθ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ ΑΕΛ (17:30). Φανέλα βασικού στον Κότσαρη έδωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC ARENA» (17:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League, με το τριφύλλι να φιλοδοξεί να αποσπάσει τρεις βαθμούς από την αναμέτρηση και να επιστρέψει στις νίκες,.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε φανέλα βασικά στον Κότσαρη, ενώ εκτός έχουν μείνει οι Κυριακόπουλος, Πέδρο Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι.

Συνεπώς, την εστία των πράσινων θα υπερασπιστεί ο Κότσαρης και την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.

Στον άξονα θα παραταχθούν οι Σιώπης και Τσέριν, με τους Μπακασέτα, Ζαρουρί και Τετέ να είναι πίσω από τον Σφιντέρσκι που θα είναι στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο: Λαφόν, Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Ντέσερς και Πάντοβιτς.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Πέρες, Στάικος, Γκαράτε, Αντράντα, Χατζηστραβός.

Στον πάγκο: Μελίσσας, Ουττάρα, Παπαγεωργίου, Πασάς, Σαγκάλ, Τούπτα, Βινιάτο, Κοβάτσεβιτς, Παυλής, Γιούσης, Σουρλής.

Τουρισμός
Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

World
Μακρόν: Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς στην Κίνα λόγω του εμπορικού πλεονάσματος

Μακρόν: Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς στην Κίνα λόγω του εμπορικού πλεονάσματος

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Grand Prix Άμπου Ντάμπι, 07.12.25

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Άλλα Αθλήματα 07.12.25

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Πανιώνιος για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κάλιαρι – Ρόμα για τη 14η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
Premier League 07.12.25

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Γουέστ Χαμ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)
Μπάσκετ 07.12.25

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε τη ζωή του… δύσκολη, αλλά επικράτησε με 100-93 της ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και φουλάρει για Μπαρτσελόνα. Τρομερή εμφάνιση από τον Σίλβα που έβαλε 31 πόντους.

Σύνταξη
Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε στο κλειστό για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ΖΑΟΝ – Άρης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;
NBA 07.12.25

Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;

Ο Γάλλος σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα παλεύει με τον χρόνο και τους τραυματισμούς, ενώ η «μαγική» προϋπόθεση των 65 αγώνων για τα ατομικά βραβεία απειλεί ξανά τη σεζόν του.

Σύνταξη
Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε πρωταθλητής και στο MLS οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί τους Βανκούβερ, με τον Αργεντινό σούπερ να μη χάνει την ευκαιρία να εκθειάσει τους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς

Σύνταξη
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
2004-2024 07.12.25

Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Σύνταξη
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Φλόριντα: Φρικτή δολοφονία 14χρονης – Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν
Σοκ 07.12.25

Φρικτή δολοφονία 14χρονης - Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της»

Σύνταξη
Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Νέα δυναμική 07.12.25

Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Βαλένθια – Σεβίλλη για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης
Tri Poloski 07.12.25

Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης

Αδιαμφισβήτητα, οι Ρώσοι αγαπούν τις τρεις ρίγες της Adidas και, αυτή η «ερωτική ιστορία» έχεις τις ρίζες της στο μακρινό 1980, όταν η μάρκα προμήθευσε τις στολές της Ολυμπιακής ομάδας της ΕΣΣΔ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Grand Prix Άμπου Ντάμπι, 07.12.25

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.

Σύνταξη
Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Άλλα Αθλήματα 07.12.25

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.

Σύνταξη
Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα
Στο Κιλκίς 07.12.25

Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας - Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα

Πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας

Σύνταξη
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
