Παναθηναϊκός: Η 11άαδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Μπενίτεθ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ ΑΕΛ (17:30). Φανέλα βασικού στον Κότσαρη έδωσε ο Ισπανός τεχνικός.
- Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
- Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τα Χριστούγεννα
- Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC ARENA» (17:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League, με το τριφύλλι να φιλοδοξεί να αποσπάσει τρεις βαθμούς από την αναμέτρηση και να επιστρέψει στις νίκες,.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε φανέλα βασικά στον Κότσαρη, ενώ εκτός έχουν μείνει οι Κυριακόπουλος, Πέδρο Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι.
Συνεπώς, την εστία των πράσινων θα υπερασπιστεί ο Κότσαρης και την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.
Στον άξονα θα παραταχθούν οι Σιώπης και Τσέριν, με τους Μπακασέτα, Ζαρουρί και Τετέ να είναι πίσω από τον Σφιντέρσκι που θα είναι στην κορυφή.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.
Στον πάγκο: Λαφόν, Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Ντέσερς και Πάντοβιτς.
Starting XI for #AELPAO
#Panathinaikos #PAOFC #StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/vFPES8bmQh
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 7, 2025
ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Πέρες, Στάικος, Γκαράτε, Αντράντα, Χατζηστραβός.
Στον πάγκο: Μελίσσας, Ουττάρα, Παπαγεωργίου, Πασάς, Σαγκάλ, Τούπτα, Βινιάτο, Κοβάτσεβιτς, Παυλής, Γιούσης, Σουρλής.
- Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Εύκολη νίκη των «πράσινων» με εμφάνιση-ρεκόρ του Ρογκαβόπουλου (vid)
- Λάντο Νόρις: «Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, νόμιζα πως δεν θα κλάψω» (vid+pics)
- Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
- LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
- Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
- Παναθηναϊκός: Η 11άαδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις