Παναθηναϊκός: Η 11άαδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ

Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC ARENA» (17:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League, με το τριφύλλι να φιλοδοξεί να αποσπάσει τρεις βαθμούς από την αναμέτρηση και να επιστρέψει στις νίκες,.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε φανέλα βασικά στον Κότσαρη, ενώ εκτός έχουν μείνει οι Κυριακόπουλος, Πέδρο Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι.

Συνεπώς, την εστία των πράσινων θα υπερασπιστεί ο Κότσαρης και την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.

Στον άξονα θα παραταχθούν οι Σιώπης και Τσέριν, με τους Μπακασέτα, Ζαρουρί και Τετέ να είναι πίσω από τον Σφιντέρσκι που θα είναι στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο: Λαφόν, Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Ντέσερς και Πάντοβιτς.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Πέρες, Στάικος, Γκαράτε, Αντράντα, Χατζηστραβός.

Στον πάγκο: Μελίσσας, Ουττάρα, Παπαγεωργίου, Πασάς, Σαγκάλ, Τούπτα, Βινιάτο, Κοβάτσεβιτς, Παυλής, Γιούσης, Σουρλής.