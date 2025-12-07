magazin
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο θρύλος της πυγμαχίας με τις 56 νίκες, Μοχάμεντ Άλι, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος: την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, ο οίκος δημοπρασιών Lévy Gorvy Dayan πούλησε το έργο του Άντι Γουόρχολ «Μοχάμεντ Άλι» (1977) – που φέρει την υπογραφή του αθλητή- για 18 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της VIP Preview της Art Basel Miami Beach.

Ο πίνακας — ο οποίος που κάποτε ανήκε στον Richard L. Weisman, τον άνδρα που ανέθεσε στον Γουόρχολ τη σειρά «Athletes» — κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο Άλι έδωσε (και νίκησε) έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Πάνω από εξήντα χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 1964, ο 22χρονος τότε Άλι συγκλόνισε τον αθλητικό κόσμο στο Συνεδριακό Κέντρο του Miami Beach όταν νίκησε με νοκ-άουτ τον Σόνι Λιστόν. Το αρχείο του Συνεδριακού Κέντρου περιγράφει τη στιγμή ως «σύγκρουση προσωπικοτήτων… ένα πολιτικά φορτισμένο θέαμα κατά την ακμή του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα», με τον Άλι να στέκεται πάνω από τον Λίστον σε μια στιγμή που έχει πλέον «χαραχτεί στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ».

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε στην κατοχή μας ένα αριστούργημα»

Το πορτρέτο του Γουόρχολ, δημιουργήθηκε δεκατρία χρόνια μετά τον αγώνα και έκτοτε έχει γίνει μια εμβληματική εικόνα του αθλητή, ο οποίος γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων και επαναπροσδιόρισε την έννοια της δόξας στην Αμερική.

Σύμφωνα με τον έμπορο έργων τέχνης Brett Gorvy, ο οποίος μίλησε στην ARTnews για την πώληση, η ευκαιρία παρουσιάστηκε μόλις δέκα ημέρες πριν το event.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε αυτό το αριστούργημα σε μια στιγμή που η αγορά είναι γεμάτη από θρυλικά έργα, και υπήρχε αυτή η εκπληκτική σύνδεση με το Μαϊάμι».

Οι υπεύθυνοι της γκαλερί, όπως αναφέρει ιστοσελίδα, συζήτησε τις συνήθεις επιλογές: δημοπρασία, ιδιωτική πώληση ή έκθεση. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς, το ιστορικό πλαίσιο και η υψηλής επισκεψιμότητας Basel έκανε την απόφαση εύκολη.

Η άμεση σχέση με τον αρχικό αγώνα ενέτεινε δε την ανταπόκριση του κοινού. Όπως σημειώνεται στα ιστορικά αρχεία του Συνεδριακού Κέντρου, ο αγώνας του 1964 ήταν τόσο μια αθλητική ανατροπή όσο και «μια καθοριστική στιγμή στον αθλητισμό, που ξεκίνησε την καριέρα μιας από τις πιο θρυλικές προσωπικότητες της ιστορίας».

Για τον Lévy Gorvy Dayan, η πώληση αποδεικνύει επίσης τη σημασία της έκθεσης ως κινητήριας δύναμης των συναλλαγών, ακόμη και σε μια επιφυλακτική αγορά. «Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γκαλερί είναι το πώς μπορείς να κάνεις κάποιον να ερωτευτεί ένα έργο όταν το αγοράζει εξ αποστάσεως;» είπε ο Gorvy.

Η παρουσίαση του πίνακα του Αλί «σε ένα νέο, εκπληκτικό μέρος» αποδείχθηκε το αντίδοτο.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους
Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος – «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
