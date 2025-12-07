Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο θρύλος της πυγμαχίας με τις 56 νίκες, Μοχάμεντ Άλι, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος: την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, ο οίκος δημοπρασιών Lévy Gorvy Dayan πούλησε το έργο του Άντι Γουόρχολ «Μοχάμεντ Άλι» (1977) – που φέρει την υπογραφή του αθλητή- για 18 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της VIP Preview της Art Basel Miami Beach.

Ο πίνακας — ο οποίος που κάποτε ανήκε στον Richard L. Weisman, τον άνδρα που ανέθεσε στον Γουόρχολ τη σειρά «Athletes» — κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο Άλι έδωσε (και νίκησε) έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Πάνω από εξήντα χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 1964, ο 22χρονος τότε Άλι συγκλόνισε τον αθλητικό κόσμο στο Συνεδριακό Κέντρο του Miami Beach όταν νίκησε με νοκ-άουτ τον Σόνι Λιστόν. Το αρχείο του Συνεδριακού Κέντρου περιγράφει τη στιγμή ως «σύγκρουση προσωπικοτήτων… ένα πολιτικά φορτισμένο θέαμα κατά την ακμή του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα», με τον Άλι να στέκεται πάνω από τον Λίστον σε μια στιγμή που έχει πλέον «χαραχτεί στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ».

View this post on Instagram A post shared by WMV® (@worldmusicviews)

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε στην κατοχή μας ένα αριστούργημα»

Το πορτρέτο του Γουόρχολ, δημιουργήθηκε δεκατρία χρόνια μετά τον αγώνα και έκτοτε έχει γίνει μια εμβληματική εικόνα του αθλητή, ο οποίος γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων και επαναπροσδιόρισε την έννοια της δόξας στην Αμερική.

Σύμφωνα με τον έμπορο έργων τέχνης Brett Gorvy, ο οποίος μίλησε στην ARTnews για την πώληση, η ευκαιρία παρουσιάστηκε μόλις δέκα ημέρες πριν το event.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε αυτό το αριστούργημα σε μια στιγμή που η αγορά είναι γεμάτη από θρυλικά έργα, και υπήρχε αυτή η εκπληκτική σύνδεση με το Μαϊάμι».

Οι υπεύθυνοι της γκαλερί, όπως αναφέρει ιστοσελίδα, συζήτησε τις συνήθεις επιλογές: δημοπρασία, ιδιωτική πώληση ή έκθεση. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς, το ιστορικό πλαίσιο και η υψηλής επισκεψιμότητας Basel έκανε την απόφαση εύκολη.

Η άμεση σχέση με τον αρχικό αγώνα ενέτεινε δε την ανταπόκριση του κοινού. Όπως σημειώνεται στα ιστορικά αρχεία του Συνεδριακού Κέντρου, ο αγώνας του 1964 ήταν τόσο μια αθλητική ανατροπή όσο και «μια καθοριστική στιγμή στον αθλητισμό, που ξεκίνησε την καριέρα μιας από τις πιο θρυλικές προσωπικότητες της ιστορίας».

Για τον Lévy Gorvy Dayan, η πώληση αποδεικνύει επίσης τη σημασία της έκθεσης ως κινητήριας δύναμης των συναλλαγών, ακόμη και σε μια επιφυλακτική αγορά. «Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γκαλερί είναι το πώς μπορείς να κάνεις κάποιον να ερωτευτεί ένα έργο όταν το αγοράζει εξ αποστάσεως;» είπε ο Gorvy.

Η παρουσίαση του πίνακα του Αλί «σε ένα νέο, εκπληκτικό μέρος» αποδείχθηκε το αντίδοτο.

*Με πληροφορίες από: ARTnews