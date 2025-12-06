Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ
Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 6ης Δεκεμβρίου, η Ρωσία πραγματοποίησε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία με κύριους στόχους σιδηροδρομικές και λιμενικές υποδομές, καθώς και κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως μεταφέρουν ουκρανικά δίκτυα και μέσα ενημέρωσης.
Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα θύματα και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις και σε υποδομές. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με drones, πυραύλους και βαλλιστικά όπλα. Οι σιδηροδρομικές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Έξι περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.
Στα περίχωρα του Κιέβου οι περισσότερες υποδομές
Οι περιοχές Φαστίβ (65 χλμ από το Κίεβο), Βίσχοροντ (30 χλμ μακριά) και Μπούτσα (15 χλμ από την πρωτεύουσα) υπέστησαν μαζικές επιθέσεις. Στο Φαστίβ η επίθεση είχε ως στόχο έναν σιδηροδρομικό κόμβο, όπου υπέστησαν ζημιές ο σιδηροδρομικός σταθμός και ένα προαστιακό αμαξοστάσιο που εξυπηρετεί ηλεκτρικά τρένα, καθώς και τροχαίο υλικό.
Εξαιτίας αυτού, η λειτουργία των προαστιακών τρένων είναι περίπλοκη: η Ukrzaliznytsia (η εταιρεία ουκρανικών σιδηροδρόμων) άλλαξε τις διαδρομές και οργάνωσε εναλλακτική μεταφορά των επιβατών με λεωφορεία.
Η κυκλοφορία μέσω των σταθμών Μοτοβιλίβκα, Κοζάνκα και Φαστίβ είναι περιορισμένη, και μια υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορεία Κίεβο-Μοτοβιλίβκα εξασφαλίζει τις συνδέσεις για τον πληθυσμό.
Τι αναφέρει η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης
Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα, η Ρωσία επιτέθηκε στην περιοχή του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Φαστίβ. Διασώστες από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης (DSNS) μοιράστηκαν φωτογραφίες που δείχνουν τις συνέπειες των επιθέσεων.
Σύμφωνα με την DSNS, οι περιοχές Φαστίβ, Βίσχοροντ και Μπούτσα δέχθηκαν έντονους βομβαρδισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Στο Φαστίβ ξέσπασαν πυρκαγιές και αναφέρθηκαν καταστροφές στο σιδηροδρομικό σταθμό και στο αμαξοστάσιο.
a Ukrainian train of national @Ukrzaliznytsia railways arrives on schedule to the Fastiv train station in central Ukraine, bombed by russians overnight. name me more resilient people. pic.twitter.com/2jbkXcuT3r
— maksym eristavi. (@maksymeristavi) December 6, 2025
