Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες προχωρώντας το μεσημέρι του Σαββάτου σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Μπλόκο και στις Μικροθήβες

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες της Μαγνησίας κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους καθώς πάνω από 200 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν από διάφορα σημεία του νομού και έστησαν μπλόκο στις Μικροθήβες στην Εθνική Οδό.

Παρά την παρουσία των ΜΑΤ που είχαν αποκλείσει τους παράδρομους προς την Εθνική Οδό οι αγρότες από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ρήγα Φεραίο κατάφεραν να βγουν στην Εθνική Οδό παρακάμπτοντας το μπλόκο της αστυνομίας και να αποφύγουν την αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Να μας πουν πού πήγαν τα δήθεν εκατομμύρια», είπε ο Δημήτρης Σπαθής από το Βελεστίνο στο taxydromos.gr από το Βελεστίνο λίγο πριν συγκεντρωθούν χθες το απόγευμα τα τρακτέρ στο Αερινό. «Στους λογαριασμούς μας δεν μπήκε τίποτα».

«Με άδεια ταμεία και ακριβή ενέργεια, δεν μπορούμε ούτε να σπείρουμε ούτε να θρέψουμε τα ζώα. Οι Μικροθήβες δεν είναι απλά μπλόκο. Είναι κραυγή αγωνίας.

Οι Μικροθήβες θα γίνουν το σημείο όπου η φωνή της Μαγνησίας θα ακουστεί δυνατά. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι αγρότες άναψαν φωτιά με άχυρα και έχυσαν συμβολικά γάλο στον δρόμο.

Στη Νίκαια της Θεσσαλίας έχει στηθεί το μεγαλύτερο μπλόκο και αύριο θα γίνει η γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Τη Δευτέρα οι αγρότες της Κρήτης έχουν ανακοινώσει ότι θα μπουν και αυτοί στον χορό των κινητοποιήσεων.

Σήμερα και αύριο τα μπλόκα της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί και ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Εκρηκτικό κλίμα

Οι μη καταβολές των ενισχύσεων σε χιλιάδες παραγωγούς, η καταστροφή που προκάλεσε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασμό με τα ούτως ή άλλως μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος με το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που δίνει η αγορά για τα προϊόντα τους έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα ενώ οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό διεμήνυσε για επέμβαση της αστυνομίας εάν προχωρήσουν οι προαναγγελθείσες κινητοποιήσεις λιμανιών ή άλλων κομβικών σημείων.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια προσπάθεια να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά χαρακτήρισε «ακραίες ενέργειες» τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι αγρότες ωστόσο διαμηνύουν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Δείτε το ρεπορτάζ του Meganews για την κινητοποίηση στις Μικροθήβες