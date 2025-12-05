Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Φτιάχνουμε γιορτινά μπισκότα gingerbread και απολαμβάνουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά

Η αυθεντική συνταγή για μπισκοτανθρώπους, που φέρνει στην κουζίνα σου τη μαγεία των Χριστουγέννων!

Μπορεί στη χώρα μας να μην είναι τόσο δημοφιλής, όμως, ο Μπισκοτάνθρωπος ή αλλιώς, Gingerbread, αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και γνώριμες φιγούρες των Χριστουγέννων, μία συνταγή που χρονολογείται πολύ παλιά, συγκεκριμένα από το 992 μ.Χ.

Η ιστορία λέει πως το gingerbread έφτασε στην Ευρώπη χάρη στον Αρμένιο μοναχό Γρηγόριο της Νικόπολης, ενώ το ανθρωποειδές σχήμα του το οφείλει στη βασίλισσα Ελισάβετ Α’, η οποία διέταξε τους μάγειρες του παλατιού να χρησιμοποιήσουν τη συνταγή για να δημιουργήσουν μπισκότα διακοσμημένα με φύλλα χρυσού, μπισκότα που θα τιμούν τους αξιωματούχους της.

Παρόλα αυτά, η Γερμανία έχει καθιερωθεί ως η πατρίδα των gingerbread, όχι μόνο επειδή εκεί δημιουργήθηκαν τον 16ο αιώνα τα πρώτα εντυπωσιακά gingerbread σπίτια, αλλά λόγω του κλασικού παραμυθιού «Χάνσελ και Γκρέτελ» των αδελφών Γκριμ, το οποίο δύο αιώνες αργότερα έκανε ανάρπαστα τα τραγανά γλυκίσματα και ευρέως διαθέσιμα.

Γιατί, λοιπόν, να μην δοκιμάσουμε να φτιάξουμε τα δικά μας μπισκοτοανθρωπάκια στο σπίτι, έχοντας το παιδί μας για βοηθό σε αυτή τη γιορτινή, μαγειρική περιπέτεια;

Η αυθεντική συνταγή για τα πιο πεντανόστιμα gingerbread μπισκότα

Πριν φορέσουμε τις ποδιές μας και λάβουμε θέση στην κουζίνα για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη αυτής της γλυκιάς αποστολής, θα χρειαστεί να βεβαιωθούμε πως έχουμε στα ντουλάπια μας όλα τα υλικά που υπάρχουν στη λίστα που ακολουθεί:

  • 60γρ βούτυρο αναλάτο
  • 75γρ  καστανή ζάχαρη
  • 2 κ.γ. κανέλα
  • 2 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
  • 1 κ.σ. μαύρη μελάσα
  • 2 κ.σ. γάλα
  • 250γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • ½ κ.γ. μαγειρική σόδα
  • ζάχαρη άχνη (ή γλάσο για διακόσμηση)

Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή, βάζοντας σε ένα μεγάλο μπολ το βούτυρο με τη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε καλά χρησιμοποιώντας ένα μίξερ, μέχρι το μείγμα μας να γίνει αφράτο. Θα προσθέσουμε την κανέλα, το τζίντζερ, τη μελάσα και το γάλα, ενώ ανακατεύουμε καλά το μείγμα μας. Όταν το μείγμα γίνει ομοιογενές, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας. Έπειτα, θα ρίξουμε τη μαγειρική σόδα και θα επιμείνουμε με το ανακάτεμα, μέχρι το μείγμα να ενοποιηθεί.

Αφού ολοκληρώσουμε την παραπάνω διαδικασία, θα αλευρώσουμε μία επιφάνεια και πάνω σε αυτή θα μετατρέψουμε τη ζύμη σε μία μπάλα, την οποία θα πιέσουμε προς τα κάτω. Θα την τυλίξουμε καλά με μία διάφανη μεμβράνη και θα την αφήσουμε στο ψυγείο να «ξεκουραστεί» για μία ώρα. Στη συνέχεια, θα αλευρώσουμε ξανά την ίδια επιφάνεια και πάνω σε αυτή θα ανοίξουμε τη ζύμη, χρησιμοποιώντας έναν πλάστη.

Θα δώσουμε σχήμα στη ζύμη, χρησιμοποιώντας ένα κουπ πατ που αναπαριστά έναν μπισκοτάνθρωπο ή απλώς, βάζοντας μπρος τη φαντασία μας! Κάθε μπισκότο που θα κόβουμε από τη ζύμη, θα το τοποθετούμε σε ένα ταψί, του οποίου την επιφάνεια θα έχουμε ντύσει με ένα αντικολλητικό χαρτί. Όταν η επιφάνεια του ταψιού γεμίσει, θα βάλουμε το ταψί στο ψυγείο για μισή ώρα. Στο μεταξύ, θα προθερμάνουμε τον φούρνο μας στους 180°C. Έπειτα, θα βάλουμε το ταψί στον φούρνο και θα ψήσουμε τα μπισκότα για 10 με 15 λεπτά. Όταν τα ξεφουρνίσουμε θα τα αφήσουμε 5 λεπτά να κρυώσουν και τέλος, θα τα γαρνίρουμε με μπόλικη άχνη ζάχαρη ή με υδαρές γλάσο, με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε και μοναδικά σχέδια.

