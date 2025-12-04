Περέιρα: «Θέλω να κερδίζει η ΑΕΚ – Χαρούμενος που επέστρεψα…»
Όλα όσα δήλωσε ο Ρομπέρτο Περέιρα στην κάμερα του «ΑΕΚ TV», μετά την νικηφόρα αναμέτρηση (2-0) απέναντι στον ΟΦΗ για το Κύπελλο.
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
O Ρομπέρτο Περέιρα ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 επί του ΟΦΗ στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο Αργεντινός σκόρερ και MVP της αναμέτρησης με τους Κρητικούς, μίλησε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube, όπου και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο τα όσα δούλεψαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ σε προσωπικό επίπεδο τόνισε πως τον ικανοποιεί ότι επέστρεψε και μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ εν όψει συνέχειας.
Aναλυτικά οι δηλώσεις του Περέιρα:
«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η ομάδα μπόρεσε και κέρδισε. Μπορέσαμε και βγάλαμε αυτά που είχαμε δουλέψει για το σημερινό παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, παίρνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα είχαμε μια καλή εμφάνιση και τώρα συνεχίζουμε έχουμε ένα πολύ σημαντικό ματς στην συνέχεια και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα.
Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που λέω πάντα είναι ότι βασικό για μένα η ομάδα να κερδίζει. Εγώ είμαι χαρούμενος όταν μπορώ και συμμετέχω, όταν είμαι ανάμεσα στους 11 βασικούς ή όταν μπαίνω για να βοηθήσω την ομάδα από το πάγκο. Ο στόχος μας είναι πάντα να νικάμε, οπότε σε προσωπικό επίπεδο είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και βοήθησα την ομάδα να πάρει αυτή την νίκη. Έχουμε να ετοιμάσουμε το επόμενο ματς, δεν μας μένει πολύς χρόνος να χαρούμε, πρέπει να στρωθούμε στην δουλειά και πάλι».
- Γιατί (μόνο) ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι της Super League
- Η World Athletics αποσύρει την πρόταση για «ζώνη απογείωσης» στο μήκος
- Η Ρεάλ Μαδρίτης χάνει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ για δύο μήνες (vid, pics)
- Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»
- Περέιρα: «Θέλω να κερδίζει η ΑΕΚ – Χαρούμενος που επέστρεψα…»
- Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
- Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ζότα ανήμερα των γενεθλίων του: «Για πάντα το δικό μας νούμερο 20» (pic)
- Παναθηναϊκός: Η απάντηση του Μπενίτεθ για τον Ταμπόρδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις