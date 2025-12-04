Περέιρα: «Θέλω να κερδίζει η ΑΕΚ – Χαρούμενος που επέστρεψα…»

O Ρομπέρτο Περέιρα ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 επί του ΟΦΗ στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Αργεντινός σκόρερ και MVP της αναμέτρησης με τους Κρητικούς, μίλησε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube, όπου και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο τα όσα δούλεψαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ σε προσωπικό επίπεδο τόνισε πως τον ικανοποιεί ότι επέστρεψε και μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ εν όψει συνέχειας.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Περέιρα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η ομάδα μπόρεσε και κέρδισε. Μπορέσαμε και βγάλαμε αυτά που είχαμε δουλέψει για το σημερινό παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, παίρνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα είχαμε μια καλή εμφάνιση και τώρα συνεχίζουμε έχουμε ένα πολύ σημαντικό ματς στην συνέχεια και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα.

Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που λέω πάντα είναι ότι βασικό για μένα η ομάδα να κερδίζει. Εγώ είμαι χαρούμενος όταν μπορώ και συμμετέχω, όταν είμαι ανάμεσα στους 11 βασικούς ή όταν μπαίνω για να βοηθήσω την ομάδα από το πάγκο. Ο στόχος μας είναι πάντα να νικάμε, οπότε σε προσωπικό επίπεδο είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και βοήθησα την ομάδα να πάρει αυτή την νίκη. Έχουμε να ετοιμάσουμε το επόμενο ματς, δεν μας μένει πολύς χρόνος να χαρούμε, πρέπει να στρωθούμε στην δουλειά και πάλι».