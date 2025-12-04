Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
«Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»: Μια αξέχαστη βραδιά έρχεται στο MEGA

Μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση, νοσταλγία, πολύ γέλιο και απίθανες εκπλήξεις.

Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά. Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» που έρχεται στο MEGA!

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας. Οι τηλεθεατές, οι χρήστες στα social media, νέες και παλιότερες γενιές κράτησαν το «Στο Παρά Πέντε» ζωντανό όλα αυτά τα 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις ατάκες που έγραψαν ιστορία στην καθημερινότητά τους.

Αυτή η διαρκής και αδιάλειπτη αγάπη του κοινού είναι που έκανε επιτακτική αυτή τη μοναδική βραδιά. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» είναι ακριβώς αυτό: Ένα πάρτι, ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα για να γιορτάσουμε από κοινού με τους φανατικούς της κωμικής σειράς αυτά τα συγκινητικά γενέθλια.

Τι θα δούμε στο Reunion

Οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς που έριξε άπλετο φως στην όμορφη πλευρά της ζωής, πείθοντάς μας πως – έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου – το καλό μπορεί να νικήσει.

Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του MEGA, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια.

Πάρτι όμως χωρίς μουσική δεν νοείται. Η βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα και πολύ κέφι με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την κωμική σειρά-θρύλο του MEGA.

Νέες σκηνές των ηρώων σε νέες περιπέτειες

Κατά τη διάρκεια του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», η νοσταλγία έρχεται να συναντήσει το χιούμορ και το χθες να ενωθεί με το σήμερα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς.

Οι ολοκαίνουριες σκηνές θα μας αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Οι εκπλήξεις, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα επιχειρήσει να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και που για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

Μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση, νοσταλγία, πολύ γέλιο και απίθανες εκπλήξεις. Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» έρχεται στο MEGA.

