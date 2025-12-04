Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα
Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν
• Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις «λύνουν» τα χέρια
• Γιατί «κλειδώνει» μέρος του μηνιαίου κόστους για ρεύμα και ποιες οι προϋποθέσεις
• Πόσο κοστίζει η μετακίνηση στη νέα κατηγορία που θα είναι διαθέσιμη από το 2026, με τη διάθεση των «έξυπνων μετρητών»
==========
Ενθετο Υγεία
Πώς επιβραδύνεται το γήρας
• Απλές και χρηστικές συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες
==========
Επιστρέφει με κίνημα
• Τι ανακοίνωσε χθες ο Τσίπρας, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν
==========
ΟΠΕΚΕΠΕ
Ψάχνουν τις γονικές παροχές
• Η Αρχή Ξεπλύματος κάνει φόκους στις τροποποιητικές δηλώσεις των εμπλεκομένων
==========
Ουκρανικό
«Καψώνια» αντί για… ειρήνευση
• Στο σημείο μηδέν οι διαπραγματεύσεις. Διαδοχικά τα αδιέξοδα
==========
Αντερς Ράσμουσεν
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
Δεν θα δούμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον
• Ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στη Μαρία Βασιλείου
==========
Εκθεση
Από τον Κλοντ Μονέ στον Αντι Γουόρχολ
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Δεύτερο γεωτρύπανο έφεραν οι Τούρκοι στη Μεσόγειο
Πώς το Φανάρι κάνει ελιγμό για την Κρήτη
==========
Παρά τις δεσμεύσεις
Κλείνουν τελωνεία, πέφτει ξύλο, στήνουν μπλόκα
• Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν ακόμα κτηνοτρόφοι, ψαράδες και μελισσοκόμοι
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
Οι ερυθρόλευκοι ξεσήκωσαν τις Κυκλάδες
Αρης – ΠΑΟΚ 1-1
Ο Γιακουμάκης άλλαξε τις ισορροπίες για την τετράδα
Ο ΠΑΟ 1-0 την Κηφισιά
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
