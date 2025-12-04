Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα

Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν

• Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις «λύνουν» τα χέρια

• Γιατί «κλειδώνει» μέρος του μηνιαίου κόστους για ρεύμα και ποιες οι προϋποθέσεις

• Πόσο κοστίζει η μετακίνηση στη νέα κατηγορία που θα είναι διαθέσιμη από το 2026, με τη διάθεση των «έξυπνων μετρητών»

==========

Ενθετο Υγεία

Πώς επιβραδύνεται το γήρας

• Απλές και χρηστικές συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες

==========

Επιστρέφει με κίνημα

• Τι ανακοίνωσε χθες ο Τσίπρας, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν

==========

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ψάχνουν τις γονικές παροχές

• Η Αρχή Ξεπλύματος κάνει φόκους στις τροποποιητικές δηλώσεις των εμπλεκομένων

==========

Ουκρανικό

«Καψώνια» αντί για… ειρήνευση

• Στο σημείο μηδέν οι διαπραγματεύσεις. Διαδοχικά τα αδιέξοδα

==========

Αντερς Ράσμουσεν

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

Δεν θα δούμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον

• Ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στη Μαρία Βασιλείου

==========

Εκθεση

Από τον Κλοντ Μονέ στον Αντι Γουόρχολ

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Δεύτερο γεωτρύπανο έφεραν οι Τούρκοι στη Μεσόγειο

Πώς το Φανάρι κάνει ελιγμό για την Κρήτη

==========

Παρά τις δεσμεύσεις

Κλείνουν τελωνεία, πέφτει ξύλο, στήνουν μπλόκα

• Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν ακόμα κτηνοτρόφοι, ψαράδες και μελισσοκόμοι

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Οι ερυθρόλευκοι ξεσήκωσαν τις Κυκλάδες

Αρης – ΠΑΟΚ 1-1

Ο Γιακουμάκης άλλαξε τις ισορροπίες για την τετράδα

Ο ΠΑΟ 1-0 την Κηφισιά

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0