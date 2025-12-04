Κοινωνία Ώρα MEGA: Ρεκόρ τηλεθέασης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η Κοινωνία Ώρα MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, πέτυχε την υψηλότερη τηλεθέασή της για το 2025.
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
- Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
- «Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, σημειώνοντας απανωτά ρεκόρ τηλεθέασης.
Μετά τα πολύ υψηλά ποσοστά που κατέγραψε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η εκπομπή πέτυχε νέο, ακόμη μεγαλύτερο ρεκόρ την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, κατακτώντας την υψηλότερη τηλεθέασή της για το 2025, στο δυναμικό κοινό 18-54. Το ενημερωτικό magazino του MEGA, αύξησε κι άλλο το ποσοστό του και ανέβηκε στο 28,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρωτοκαθεδρία του στην πρωινή ζώνη.
Στο σύνολο του κοινού, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατήρησε τη θέση της στην κορυφή με ποσοστό 22,7%.
#KoinoniaOraMega
- Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
- Κακοκαιρία Byron: Αναστέλλονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολές του ΕΚΠΑ
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
- Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
- Θάσος: Με σουγιά προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην γυναίκα του
- Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
- Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις