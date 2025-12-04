Κοινωνία Ώρα MEGA: Ρεκόρ τηλεθέασης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, σημειώνοντας απανωτά ρεκόρ τηλεθέασης.

Μετά τα πολύ υψηλά ποσοστά που κατέγραψε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η εκπομπή πέτυχε νέο, ακόμη μεγαλύτερο ρεκόρ την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, κατακτώντας την υψηλότερη τηλεθέασή της για το 2025, στο δυναμικό κοινό 18-54. Το ενημερωτικό magazino του MEGA, αύξησε κι άλλο το ποσοστό του και ανέβηκε στο 28,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρωτοκαθεδρία του στην πρωινή ζώνη.

Στο σύνολο του κοινού, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατήρησε τη θέση της στην κορυφή με ποσοστό 22,7%.

