Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης
Editorial 04 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το πραγματικό δίλημμα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Θα κριθεί, όμως, από το εάν όντως θα κάνει πράξη έναν άλλο δρόμο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Spotlight

Κάποιες στιγμές οι χώρες βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Από την επιλογή που θα κάνουν θα κριθεί το μέλλον τους. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις κρίνεται το εάν θα έχουν μέλλον.

Η χώρα μας είναι, καιρό τώρα, σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι.

Ο ένας δρόμος είναι να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Δηλαδή, να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα το σύστημα εξουσίας γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.

Ένα σύστημα εξουσίας βαθιά απονομιμοποιημένο, με μια μειοψηφική απήχηση -που περιορίζεται σε εκείνο το μικρό τμήμα της κοινωνίας που έχει ωφεληθεί από τις πολιτικές του-, αλλά παρ’ όλα αυτά πανίσχυρο, γιατί πολύ απλά δεν έχει αντίπαλο.

Ένα σύστημα εξουσίας που συνειδητά θέλει να οδηγήσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας στην παραίτηση και την αποπολιτικοποίηση.

Ένα σύστημα εξουσίας προσανατολισμένο σε ένα μοντέλο ανάπτυξης χωρίς προοπτική, χωρίς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, με διαρκές ξεπούλημα πόρων, που έχει αφήσει την ακρίβεια ανεξέλεγκτη και έχει πυροδοτήσει – για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία – και μία στεγαστική κρίση.

Ένα σύστημα εξουσίας κυνικό και με βαθιά περιφρόνηση για όλους τους θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, έτοιμο να χρησιμοποιήσει κάθε αθέμιτο μέσο, από την παρακολούθηση με κατασκοπευτικό λογισμικό πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, στρατιωτικών και δικαστών έως τη διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος για την εξαγορά ψήφων και τη χειραγώγηση της ενημέρωσης.

Ένα σύστημα εξουσίας δομικά διεφθαρμένο, με αλλεπάλληλα σκάνδαλα σε βάρος του, που μετατρέπει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης σε διαρκές συγχωροχάρτι.

Ένα σύστημα εξουσίας που όσο περισσότερο γραπώνεται από την εξουσία, τόσο περισσότερο ωθεί τη χώρα σε παρακμή και τελικά σε μεγάλους κινδύνους σε ένα διεθνές τοπίο που γίνεται όλο και πιο σύνθετο.

Ένα σύστημα εξουσίας που επειδή θεωρεί ότι η μόνη πραγματική του απειλή είναι η ανερχόμενη διεθνώς ακροδεξιά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να μετατραπεί το ίδιο στη σύγχρονη αυταρχική νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά.

Ο άλλος δρόμος είναι όντως αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας όρισε ως ένα σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης.

Ένας δρόμος αντίστασης σε ένα καθεστώς που γίνεται ολοένα και περισσότερο αυταρχικό, κυνικό και σε σημαντικές πλευρές του κλεπτοκρατικό. Ένας δρόμος, που να προσπαθήσει όχι απλώς να εκφράσει την αγανάκτηση, αλλά να δώσει ένα νέο σχήμα στην ελπίδα. Μια πρόταση διακυβέρνησης εφικτή που να μπορεί να ανοίγει νέους δρόμους οικονομικής ανάπτυξης, να κάνει πράξη την αναδιανομή απέναντι στην έκρηξη των ανισοτήτων, να αποκαθιστά τη λειτουργία των θεσμών και να περιορίζει το σημερινό βασανιστικό αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών απέναντι σε μια οικονομία ολοένα και περισσότερο άδικη και ένα κράτος ολοένα και περισσότερο εχθρικό και αδιάφορο συνάμα.

Προφανώς και όλα αυτά απαιτούν επεξεργασία, χρειάζονται εξειδίκευση, οφείλουν να πάρουν τη μορφή όχι γενικών στόχων αλλά συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων και νομοθετημάτων. Όμως, σίγουρα ορίζουν τα πραγματικά επίδικα σήμερα εάν θέλουμε να μιλήσουμε για μια εναλλακτική.

Πάνω από όλα, όμως, χρειάζονται και μια άλλη κινητοποίηση της κοινωνίας. Ο νέος πατριωτισμός, στον οποίο αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μόνο αυτό το νόημα μπορεί να έχει, δηλαδή την κινητοποίηση της κοινωνίας, το κάλεσμα στους ανθρώπους της δουλειάς, της γνώσης, της τέχνης, της σκέψης, της υγιούς επιχειρηματικότητα να βάλουν πλάτη. Να δουλέψουν για ένα διαφορετικό μέλλον, να στηρίξουν πρωτοβουλίες, να φέρουν ιδέες και προτάσεις, να κάνουν κριτική αυστηρή όπου χρειάζεται.

Γιατί όντως μία από τις χειρότερες υπηρεσίες της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι διαρκώς αποκαρδιώνει τους ανθρώπους και τους σπρώχνει τελικά απλώς να κοιτάζουν να τα καταφέρουν και να επιβιώσουν, όχι να προσφέρουν, όχι να συνεισφέρουν. Και γι’ αυτό, σε πείσμα των περί του αντιθέτου κυβερνητικών εξαγγελιών, αυτή η χώρα συνεχίζει να διώχνει τα παιδιά της.

Όμως, όλες οι στιγμές που φάνηκε ότι μπορούσαν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά σε αυτό τον τόπο πάντα είχαν και το στοιχείο της ενεργοποίησης της κοινωνίας και της διάθεσης προσφοράς για ένα κοινό σκοπό. Αντιθέτως σήμερα δεν επιβραβεύεται η προσφορά, αλλά η αρπαχτή σε όλες τις παραλλαγές της.

Είναι σαφές πως απαιτούνται και νέα σχήματα. Αυτό δεν αποκλείει, ούτε απαξιώνει τους ανθρώπους που σήμερα είναι στρατευμένοι στους διάφορους σχηματισμούς του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου. Ούτε απορρίπτει τις ιδέες, ούτε υποτιμά την αγωνία τους. Όμως, τα υπάρχοντα σχήματα έχουν πάψει να είναι εργαστήρια παραγωγής ιδεών για μια σύγχρονη εναλλακτική, έχουν στερέψει από την ικανότητά τους να παράγουν προγράμματα και τρόπους διακυβέρνησης, αδυνατούν να είναι τα «εργοστάσια ονείρων» που χρειάζεται η κοινωνία για να πιστέψει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά, να εμπνευστεί και να κινητοποιηθεί. Και βέβαια κουβαλούν πολλή σκουριά και φθορά από την τριβή με μια εκδοχή πολιτικής που έχει όντως κλείσει τον κύκλο της.

Αυτό γεννά ανάγκη όχι απλώς για ένα νέο κόμμα ή για ένα νέο ψηφοδέλτιο, αλλά για ένα νέο τρόπο άσκησης της πολιτικής, μια πολιτική αντίθετη προς την παραδοσιακή που θέλει πολιτευτές να απευθύνονται σε ψηφοφόρους. Μια πολιτική που να ακολουθεί μια αντίθετη διαδρομή, από τα κάτω προς τα πάνω, από τους ανθρώπους προς τα προγράμματα, από την αγωνία τους προς τις κυβερνητικές προτάσεις, από τη δική τους κινητοποίηση προς την πολιτική συγκρότηση, από τη δική τους ενεργητική συμμετοχή προς τις εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του ανέδειξε ακριβώς αυτές τις προκλήσεις, μιλώντας για μια νέα ηθική της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια Νέα Μεταπολίτευση, με την έννοια «ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang, που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Και τώρα είναι που θα κριθεί πραγματικά.

Όχι από το πώς θα απαντήσει σε όσους του κάνουν κριτική από την σκοπιά του «Βάστα Σόιμπλε». Αυτούς μια χαρά τους έβαλε στη θέση τους τοποθετώντας τα πράγματα στην αληθινή τους βάση: δεν μπορούν αυτοί που οδήγησαν στη χρεωκοπία και τα μνημόνια να κατηγορούν αυτούς που κράτησαν τη χώρα όρθια και την έβγαλαν από τα μνημόνια ότι δεν την έκαναν παράδεισο.

Θα κριθεί από το εάν θα κάνει πράξη αυτό το περίγραμμα μιας διαφορετικής αντίληψης για την προοδευτική πολιτική και επανασυσπείρωση της κοινωνίας, από το εάν όντως η παρέμβασή του θα λειτουργήσει καταλυτικά για να υπάρξει η παραγωγή της στρατηγικής και των προτάσεων για την εναλλακτική, από το εάν όντως θα παλέψει στην πρώτη γραμμή του αγώνα και θα μπορέσει να κάνει τους ανθρώπους όχι απλώς κοινωνούς μιας ελπίδας αλλά συνδημιουργούς ενός διαφορετικού μέλλοντος για αυτό τον τόπο.

Σε τελική ανάλυση θα κριθεί από το εάν θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια ξανά όλους αυτούς που χρόνο το χρόνο έχασαν κάθε εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της πολιτικής να είναι ένας τρόπος για να αλλάζουν τη ζωή τους και τον κόσμο.

Και θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Opinion
Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο