Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ευτυχώς που δεν ζήτησε συγγνώμη ο Τσίπρας
Editorial 30 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Ευτυχώς που δεν ζήτησε συγγνώμη ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς που είναι ακόμη στο «Βάστα Σόιμπλε»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Μελετώ τις αντιδράσεις για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Με τη «γραμμή» που ενώνει πολλές από αυτές να μην είναι τόσο αδιόρατη όσο θα επιθυμούσαν οι εμπνευστές της, συμπυκνώνονται στα ακόλουθα σημεία.

Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που ήταν αριστερός και τόλμησε να αμφισβητήσει και να αντιταχθεί σε πολιτικές που γονάτιζαν μια κοινωνία, προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση.

Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που πίστεψε ότι μπορούσε να υπάρξει και διεκδίκησε με σθένος μια καλύτερη -με βιώσιμους όρους κοινωνικά και οικονομικά- συμφωνία, αντί να πάει την πρώτη μέρα στον Σόιμπλε και τον Τόμσεν και να πει: «γράψτε σε ένα χαρτί αυτά που θέλετε και θα πάω να τα περάσω από τη Βουλή».

Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που επιδίωξε μέχρι τέλους και αξιοποιώντας κάθε μέσο έναν έντιμο συμβιβασμό, μια βιώσιμη λύση με τους δανειστές, γιατί έτσι πρόδωσε την ιδεολογία του. Μια σκέψη που βασάνισε και τον ίδιο, όπως φαίνεται σε διάσπαρτες αναφορές στο βιβλίο του, το οποίο δεν φείδεται σε αυτοκριτική ούτε για τα ιδεολογικά ζητήματα. Σε μια αναμέτρηση λοιπόν με τον καθρέφτη, στο σημείο που μιλά για συντρόφους που επέλεξαν τη φυγή μετά την συμφωνία, ο Τσίπρας γράφει: «να ξεκινήσεις έναν αγώνα είναι εύκολο, μας μάθαιναν στα νεανικά μας χρόνια έμπειροι, μπαρουτοκαπνισμένοι συνδικαλιστές της Αριστεράς. Το θέμα είναι να καταλάβεις πότε πρέπει να σταματήσεις για να μην τα χάσεις όλα, να κεφαλαιοποιήσεις όσα κέρδισες και να σχεδιάσεις κάτω από καλύτερες συνθήκες πώς θα καταφέρεις όσα δεν κατάφερες».

«…πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες», είχε πει ο Αναγνωστάκης.

Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και γιατί δεν επιδίωξε πιο έγκαιρα τον συμβιβασμό, αποδεχόμενος προφανώς τα τελεσίγραφα των δανειστών, υπακούοντας τυφλά στον ορντοφιλελευθερισμό του Σόιμπλε.

Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό και του ζήτησε να πάρει θέση κάνοντάς τον κοινωνό της εκδικητικής και εκβιαστικής τακτικής των δανειστών, αλλά και για το ότι πήγε να κάνει διαπραγμάτευση στη βάση της λαϊκής εντολής, την οποία χρησιμοποίησε ως όπλο.

Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και γιατί υπέγραψε Τρίτο Μνημόνιο.

Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και γιατί έβγαλε τη χώρα από τα Μνημόνια, πριν ολοκληρωθεί το -προσοδοφόρο για κάποιους- κοινωνικό πείραμα του ακραίου νεοφιλευθερισμού.

Κατά βάση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για το ίδιο το γεγονός ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και για το γεγονός ότι ενώ δεν προερχόταν από «πολιτικό τζάκι», ούτε από παραδοσιακό «κόμμα εξουσίας», τόλμησε και κατάφερε να κερδίσει τρεις εκλογές και να κυβερνήσει τη χώρα.

Οι «δικαστές» όμως του Τσίπρα θα πρέπει να απαντήσουν ορισμένα βασικά ερωτήματα:

Θεωρούν ότι φταίει ο Τσίπρας για τις επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων που διόγκωσαν το χρέος και διαμόρφωσαν τους όρους ώστε το 2010 η χώρα να βρεθεί σε ανοιχτή κρίση χρέους; Τι ήταν και τι έκαναν εκείνα τα χρόνια όλοι αυτοί; Έκρουαν κώδωνες κινδύνου ή εξυμνούσαν την «ισχυρή Ελλάδα»;

Θεωρούν ότι τα μνημόνια ήταν στη σωστή κατεύθυνση ή ήταν μια καταστροφική απάντηση στην κρίση χρέους, που αποτύπωνε, μεταξύ άλλων, την αντίληψη ορισμένων κύκλων ότι στην Ελλάδα είμαστε «τεμπέληδες» και κάποιος πρέπει να μας «εκσυγχρονίσει» με το ζόρι;

Θεωρούν ότι η κοινωνία δεν έπρεπε να εξεγερθεί για την ανεργία που έφτανε το 27%, και στους νέους ήταν πάνω από 50%, την συρρίκνωση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και τη διάλυση της αγοράς εργασίας, την απαίτηση να εκποιηθεί (και όχι αξιοποιηθεί) η δημόσια περιουσία, την ανέχεια, την εξαθλίωση και την ταπείνωση;

Θεωρούν ότι είχαμε δικαίωμα ως χώρα ισότιμο μέλος της ΕΕ να απαιτήσουμε κανονική διαπραγμάτευση με τους εταίρους για ένα οικονομικό πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και ημερομηνία λήξης ή θα έπρεπε να υπακούμε στις αλλεπάλληλες απαιτήσεις νέων μέτρων συχνά παράλογων «υπογράφοντας» ένα μνημόνιο διαρκείας;

Θεωρούν ότι η χώρα έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί για να διαχειριστεί με ανθρωπιστικό τρόπο τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ή αντιθέτως θα έπρεπε να αφήνουμε παιδιά να πνίγονται στο Αιγαίο για να αποτρέψουμε την άφιξη μεταναστών;

Θεωρούν ότι έπρεπε να λυθεί το «Μακεδονικό» με σύνθετη ονομασία, όπως όλα τα κόμματα είχαν παραδεχτεί ότι ήταν η μόνη λύση, ήδη από τη δεκαετία του 1990, ή ήταν προτιμότερο να είχαμε κρατήσει την «εθνική μας μαγκιά», αλλά όλος ο πλανήτης να αποκαλεί τη χώρα στα βόρεια σύνορά μας νέτα σκέτα «Μακεδονία»;

Και τέλος πάντων, ακόμη και εάν δεχτούμε ότι από το 2015 έως το 2019 είχαμε μια διακυβέρνηση από την οποία «ευτυχώς γλυτώσαμε» όπως γράφουν μερικοί, πώς βλέπουν την επόμενη κατάσταση;

Δηλαδή, εάν η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν μια «περιττή αναστάτωση», τότε πώς θα χαρακτηρίσουμε την «κανονικότητα» που ακολούθησε;

Γιατί γλυτώσαμε από τον Τσίπρα για να ζήσουμε την έκρηξη της ακρίβειας, το brain drain που συνεχίζεται, τις υποκλοπές οργανωμένες -όπως αποδεικνύεται- από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, την τραγωδία των Τεμπών και την επιχείρηση «μπαζώματος» των ευθυνών, τη διάλυση του ΕΣΥ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ιδιωτικά σουπερμάρκετ πτυχίων.

Για όλα αυτά τι έχουν να πουν όσοι σήμερα ζητούν από τον Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη;

Στην πραγματικότητα στον λόγο και τη στάση όλων αυτών που σήμερα αναπαράγουν το τροπάριο της συγγνώμης και του «δείτε από τι γλυτώσαμε», βλέπει κανείς τους λόγους για τους οποίους φτάσαμε στην κρίση, μέσα από ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, μίζες και κακοδιαχείριση στη λογική «στην υγειά των κορόιδων». Μπορεί να ερμηνεύσει τη συστράτευση ενός μέρους των ελίτ γύρω από τα Μνημόνια για τα οποία πλήρωναν το μάρμαρο πρωτίστως αυτοί που δεν ευθύνονταν για την κρίση, αλλά και να καταλάβει τι και ποιους εξυπηρετεί η σημερινή επίμονη υποστήριξη μιας πολιτικής και ενός ύφους και ήθους διακυβέρνησης το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αποκηρύσσει.

Και εάν επιμένουν σε αυτή τη λογική και αυτή τη ρητορική είναι ακριβώς γιατί η βασική τους αγωνία δεν είναι το καλό του τόπου, ή το να μπορέσει να υπάρξει ξανά ελπίδα στην κοινωνία, αλλά πρωτίστως το να παραταθεί στο διηνεκές η σημερινή κατάσταση, γιατί τους βολεύει και τους συμφέρει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφέρει και τη χώρα.

ΥΓ Ο Τσίπρας στο βιβλίο του και αυτοκριτική κάνει και όπου πρέπει ζητάει συγγνώμη. Και το κάνει όπως πρέπει να το κάνουν οι πολιτικοί: αναλαμβάνοντας την ευθύνη και λέγοντας κάναμε λάθος και δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί συγγνώμη δεν σημαίνει τελετουργικό αυτομαστίγωμα αλλά καθαρή ανάληψη ευθύνης. «Εγώ ήμουν επικεφαλής του κράτους όταν έγινε η καταστροφή. Εμένα βάραινε πρωτίστως η ευθύνη» γράφει χωρίς περιστροφές ο Τσίπρας στις σελίδες για την ανείπωτη τραγωδία στο Μάτι, που κάποιοι σε κρεσέντο ακραίου λαϊκισμού τις μέτρησαν αλλά μάλλον δεν τις διάβασαν, δείχνοντας τι σημαίνει πραγματική ανάληψη ευθύνης και πολιτικός που νιώθει ως «προσωπική συντριβή» μια τραγωδία και πραγματικά τον βαραίνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Commodities
Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play

Η CBF εισάγει fair play, πλαίσιο ελέγχου χρέους και ποινών από το 2028, δημιουργώντας νέο εποπτικό φορέα για τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες
Καιρός 30.11.25

Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες

Από 14°C έως 20°C η θερμοκρασία την Κυριακή - Νεφώσεις και κατά τόπους βροχόπτωση μέχρι το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30.11.25

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο