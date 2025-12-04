Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Κλιμακώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους. Με αιχμή τη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές προσπάθειες διάσπασης του αγροτικού μετώπου, στήνοντας νέα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν στα ήδη υπάρχοντα. Δηλώνουν, δε, αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους που αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση, διαμηνύοντας ότι οι κυβερνητικές απειλές δεν τους τρομάζουν, ούτε πείθονται από τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις για τα χρήματα που διαφημίζει εδώ και μήνες ότι …κάποια στιγμή θα δώσει.

Αγρότες: Τρία μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία – Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

Με χιλιάδες τρακτέρ, που σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, και μια συγκλονιστική συμμετοχή, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έχουν πλέον στήσει τρία μεγαλειώδη μπλόκα πάνω στις Εθνικές Οδούς, που καθημερινά ενισχύονται με νέα τρακτέρ.

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Στην καθιερωμένη συνέλευση του μπλόκου χθες το απόγευμα, αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό παρών στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας σήμερα το μεσημέρι, την ώρα που θα δικάζονται οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν την Κυριακή, κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στο σημείο όπου θα στηνόταν το μπλόκο.

Στον Ε-65 στην Καρδίτσα αμέτρητα είναι τα τρακτέρ που έχουν καταλάβει το οδόστρωμα. Σήμερα, αντιπροσωπεία θα παραστεί στη δίκη των συλληφθέντων στη Λάρισα, ενώ για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή των τρακτέρ να εξαρτάται από τον καιρό.

Μεγάλο μπλόκο στήθηκε και στα διόδια του Λόγγου Τρικάλων στον Ε-65. «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε εδώ μέχρι η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας», δήλωσε όπως μεταδίδει ο 902.gr, ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη», προσθέτοντας ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, μέχρι οι αγρότες να νικήσουν. Επιπλέον, ευχαρίστησε τα σωματεία και τους φορείς που στέκονται στο πλευρό των αγροτών.

«Είναι αγώνας επιβίωσης»

«Χθες και προχθές στο μπλόκο της Νίκαιας ήρθαν άλλα 450 τρακτέρ. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης που θα τον φέρουμε εις πέρας με όλους τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτόμαστε διάφορες μορφές δράσης, που θα δείχνει ότι υπάρχει μία τέτοια κλιμάκωση, περιμένοντας την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, πρέπει να λυθούν χρόνια ζητήματα, που θα δώσουν όμως μία προοπτική στον αγρότη να παράγει και να μείνει στο επάγγελμα», είπε στο MEGA, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτική Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες έκλεισαν χθες για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, μπορούν να έρθουν οι βουλευτές στα μπλόκα μας να μιλήσουν. Δεν τολμούν όμως. Γι’ αυτό δεν θέλουμε πλέον να ακούμε τον κύριο πρωθυπουργό. Όπως αυτός έβαλε κόκκινες γραμμές σε εμάς, έτσι κι εμείς βάζουμε κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθεί ότι είναι έτοιμος να σοβαρευτεί γύρω από το αγροτικό, τότε θα μιλήσουμε», είπε ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Προμαχώνας: Το μεσημέρι οι αγρότες αποφασίζουν αν θα κλείσουν το τελωνείο

Οι αγρότες των Σερρών που έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια, και αφού παρέκαμψαν τον αστυνομικό κλοιό, σήμερα στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο. Στο σημείο βρίσκονται σύμφωνα με την ΕΡΤ και συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Στο Κιλκίς οι αγρότες της Παιονίας συνέχισαν και χτες τον αποκλεισμό του Τελωνείου των Ευζώνων. Προχώρησαν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς τόσο το μεσημέρι όσο και το βράδυ. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μετέφεραν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Αγρότες: Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου περίπου 35 τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Στη Θεσσαλονίκη, δυναμώνει το αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, όπου οι αγρότες πραγματοποιούν συμβολικούς ωριαίους αποκλεισμούς της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στην Πέλλα, ενισχύθηκε με νέα τρακτέρ το μπλόκο στον κόμβο Γυψοχωρίου, ενώ στήθηκε και νέο στην Αλυσίδα (επαρχιακή οδό Εδεσσας – Φλώρινας), από αγρότες από τα χωριά του πρώην δήμου Βεγορίτιδας.

Στην Ημαθία, με δεκάδες τρακτέρ στήθηκε χτες το μπλόκο στον κόμβο της Κουλούρας, με αγρότες να συρρέουν μαζικά από τα χωριά της Νάουσας στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας. Παρέταξαν τα τρακτέρ στον κόμβο και στη συνέχεια με τα πόδια βγήκαν στην Εθνική οδό κρατώντας το πανό της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας και εργατικών σωματείων.

Οι αγρότες της Αλεξάνδρειας έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια.